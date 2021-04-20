Правоохоронці України та Франції ліквідували міжнародний канал торгівлі людьми. Жертвами зловмисників стали понад 100 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками Нацполіції України та міграційної поліції Одеської області в межах співпраці з правоохоронними органами Франції припинили функціонування каналу торгівлі людьми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють відділ комунікації Одеської області та пресслужба Держприкордонслужби.

Наприкінці минулого року правоохоронні органи України разом з європейськими колегами розпочали заходи з викриття групи осіб, причетних до вербування та переправлення до Французької Республіки громадян України з метою здійснення протиправної діяльності, пов’язаної з торгівлею людьми та заволодіння коштами шахрайським методом.

Як повідомили в поліції, до складу злочинної групи входили громадяни України та сусідньої держави, частина з яких проживала в Подольську в Одеській області, а частина - за кордоном.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання усіх фігурантів справи як на території Україна так і у Франції. У домоволодіннях злочинців виявили низку паспортних документів, сім-карти різних операторів, банківські карти, зброю та наркотичні речовини.

Загалом було проведено приблизно 50 обшуків і затримано 8 фігурантів кримінальної справи. Правоохоронцям вдалося розкрити всю схему здійснення протиправної діяльності, визначено роль і місце кожного з причетних осіб у схемі і одночасно затримати фігурантів у різних містах і країнах.

В ході проведення оперативних заходів силовики з'ясували, що групою осіб на території України здійснювався підбір та вербування осіб з низьким соціальним рівнем життя, переважно ромів, які проживають на території Одеської області.

"Злочинці пропонували жертвам так звану "мандрівку Європою", за що останні мали ще й отримати по 200-300 євро кожен. Про умови та кінцевий результат такого турне звичайно ж не розповідали.

Після прибуття в кінцеву країну подорожі, якою була Республіка Франція, а саме місто Мелен, зловмисники відбирали у мандрівників документи, і, використовуючи вразливий стан громадян, погрожували створенням "проблем" з місцевими правоохоронними органами. Єдиною умовою для повернення "заручників" додому було оформлення на території Франції статусу "біженця". Люди мали послатися на події на сході України. Після здійснення таких дій особам нараховувалася соціальна компенсація в розмірі 300 євро на місяць, протягом дев'яти місяців. Після закінчення оформлення всіх необхідних документів, зловмисники отримували на руки банківські картки і кошти, які надходили на рахунки, після чого повертали осіб додому, в Україну", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в загальному, з однієї завербованої людини правопорушники отримували приблизно тисячу євро чистого прибутку. А за півтора року протиправної діяльності вони вивезли з Одеської області за кордон сотні громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано жінку, яка продала новонароджену дочку для експлуатації в жебрацтві, - Нацполіція. ФОТО

У ході масштабної спецоперації українських і французьких поліцейських, яка тривала більш ніж пів року, злочинна група була ліквідована.

Вчора, 19 квітня, оперативники Управління міграційної поліції Одещини спільно зі співробітниками Слідчого управління ГУНП в Одеській області, Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ та прикордонниками, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури та за силової підтримки спецпідрозділів КОРД, БПОП та ТОР, провели 49 санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів в Одеській області.

В ході цих заходів вилучено низку документів та паспортів громадян України для виїзду за кордон, банківські картки, видані банками України та Франції, електронні квитки, засоби зв’язку, медичні книжки, чорнові записи, гроші та інші речі, що мають доказове значення у справі.



Фото: сайт Нацполіції

Під час обшуку за місцем мешкання одного з фігурантів правоохоронці виявили жінку, яку проти волі тримали господарі. Її безкоштовно примушували виконувати всю хатньою роботу, займатися городом та доглядати за домогосподарством. За вказаним фактом було розпочате провадження за ч. 1 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

За результатами досудового розслідування вісьмом особам віком від 26-ти до 49-ти років оголошено підозри у вербуванні та переміщенні людей за кордон з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану, за попередньою змовою.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ще дев’ятеро осіб затримані у Франції місцевими правоохоронцями. За підозрою в організації шахрайської схеми отримання бюджетних коштів Республіки Франції шляхом фіктивного оформлення статусу біженців на час досудового розслідування їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на один рік.

Відповідно до українського законодавства, зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Слідство триває.

Разом з тим, як повідомляє французьке видання Francetvinfo, владою Франції було перенаправлено понад мільйон євро допомоги в наданні притулку.

Як зазначає видання, в Мелен (Сена і Марні) були ліквідовані два канали нелегальної імміграції (український і молдавський) після привласнення щонайменше одного мільйона євро у вигляді допомоги для шукачів притулку.

Загалом дев'ять осіб - шість українців і троє молдован - було арештовано і поміщено у в'язницю у Франції після спеціального розслідування, проведеного з липня 2020 року Центральним управлінням з боротьби з нелегальною імміграцією і працевлаштування іноземців без титулу (Ocriest).

"Арешти відбулися, тому що протягом двох років різко збільшилася кількість прохань про надання притулку від українців і молдован у префектурі Сена і Марна. Це вважається ненормальним", - пояснив AFP глава Окріста Ксав'є Дельрей, чия служба прикріплена до Центрального управління прикордонної поліції (DCPAF).

Метод роботи, "простий, але ефективний", за словами комісара, полягав у тому, щоб привезти на автобусі прохачів притулку з України і Молдови, що хотіли кращого життя у Франції. На місці мігрантів розміщували в імпровізованих боксах, обладнаних на колишніх складах занедбаних заводів департаменту, наприклад, в Даммарі-ле-Ліс і Емеренвіллі, де проживає велика українська і молдавська громада. Потім їм було надано телефон і допомогу в подачі заяви про надання притулку в префектуру, що дало їм право на отримання платіжної картки, на яку була зарахована сума допомоги для прохачів притулку (ADA), тобто 420 євро на місяць для дорослого.

"Потім мережа перенаправляла мігрантів, іноді насильно, в Україну та Молдову, зберігаючи при цьому їхні картки протягом всієї процедури надання притулку, зазвичай від шести до восьми місяців", - повідомляє Ксавьє Дельрей.

Всього за десять місяців розслідування Ocriest підрахував, що таким чином мережа оформила 500 карт ADA, тобто "від 1 до 1,2 мільйона євро розкрадання". Частина грошей була витрачена у Франції, інші відправлені в Україну і Молдову переказом Western Union або MoneyGram.

Фото: сайт Держприкордонслужби