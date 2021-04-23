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У Словенії відкриють реконструйований пам'ятник українським воїнам часів Першої світової війни, - посольство. ФОТОрепортаж

22 квітня посол Михайло Бродович здійснив регіональну поїздку в місто Нова Гориця, де відвідав реконструйований пам'ятник українським воїнам 20-го Станіславського піхотного полку, що воювали на території сучасної Словенії в роки Першої світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Словенії.

Цей пам'ятник було встановлено самими українськими воїнами 20-го Станіславського полку в 1917 році в лісі Пановець.

Посол обговорив протокольні елементи офіційного відкриття пам'ятника та можливі заходи урочистого характеру з віцемером міста Сімоном Рошічем, представником муніципалітету Андреєм Компарою та істориком-науковцем, представником фірми-виконавця Сашо Радовановічем.

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У Словенії відкриють реконструйований памятник українським воїнам часів Першої світової війни, - посольство 01
У Словенії відкриють реконструйований памятник українським воїнам часів Першої світової війни, - посольство 02
У Словенії відкриють реконструйований памятник українським воїнам часів Першої світової війни, - посольство 03
У Словенії відкриють реконструйований памятник українським воїнам часів Першої світової війни, - посольство 04
У Словенії відкриють реконструйований памятник українським воїнам часів Першої світової війни, - посольство 05
У Словенії відкриють реконструйований памятник українським воїнам часів Першої світової війни, - посольство 06

Автор: 

пам’ятник (932) Перша світова війна (13) Словенія (184)


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все більше друзів в України все меньше холуїв *****...
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23.04.2021 11:46 Відповісти
У сірому костюмі Зеленський?
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23.04.2021 12:13 Відповісти
..было бы полезно поставить скрытое видеонаблюдение, чтобы ловить "на живца" кацапских засланцев, любителей высокого шпиля
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23.04.2021 12:36 Відповісти
 
 