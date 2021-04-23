У Словенії відкриють реконструйований пам'ятник українським воїнам часів Першої світової війни, - посольство. ФОТОрепортаж
22 квітня посол Михайло Бродович здійснив регіональну поїздку в місто Нова Гориця, де відвідав реконструйований пам'ятник українським воїнам 20-го Станіславського піхотного полку, що воювали на території сучасної Словенії в роки Першої світової війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Словенії.
Цей пам'ятник було встановлено самими українськими воїнами 20-го Станіславського полку в 1917 році в лісі Пановець.
Посол обговорив протокольні елементи офіційного відкриття пам'ятника та можливі заходи урочистого характеру з віцемером міста Сімоном Рошічем, представником муніципалітету Андреєм Компарою та істориком-науковцем, представником фірми-виконавця Сашо Радовановічем.
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Ирод Снегуровик #476914
показати весь коментар23.04.2021 11:46 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Andre Rabinovich
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Danilo Kosmina #241992
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