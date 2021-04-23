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Мешканець Львівщини на замовлення спецслужб РФ намагався викрасти персональні дані співробітників СБУ. ФОТОрепортаж

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки і кіберфахівці СБУ викрили хакера, який через шкідливе програмне забезпечення хотів викрасти персональні дані співробітників Служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що зловмисник діяв на замовлення спецслужб РФ і фінансувався російськими кураторами через заборонену платіжну систему "Яндекс Деньги".

Зловмисником виявився мешканець Львівщини. Днями він здійснив розсилку спам-повідомлень у месенджері "WhatsАpp" на особисті номери співробітників СБ України. Вони містили посилання на сайт, що хоститься з території РФ. Після переходу на сайт відбувалося автоматичне завантаження "папки з архівом". У ній відкривався нібито список співробітників СБУ, за вбивство яких бойовики терористичних організацій "Л/ДНР" пропонують грошову винагороду.

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Насправді, за висновками експертів, архівний документ містить вірус. Він надає доступ до інформації на уражених пристроях, зокрема до log-файлів з ключами доступу до банківської системи, поштових сервісів та облікових записів соцмереж.

Під час проведення слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили:

  • 5 GSM шлюзів на 78 онлайн-каналів;
  • комп’ютерне обладнання зі шкідливим програмним забезпеченням;
  • мобільні пристрої та флеш-накопичувачі;
  • майже 4 тисячі SIM-карток українських мобільних операторів.

Триває досудове слідство.

Мешканець Львівщини на замовлення спецслужб РФ намагався викрасти персональні дані співробітників СБУ 01
Мешканець Львівщини на замовлення спецслужб РФ намагався викрасти персональні дані співробітників СБУ 02
Мешканець Львівщини на замовлення спецслужб РФ намагався викрасти персональні дані співробітників СБУ 03
Мешканець Львівщини на замовлення спецслужб РФ намагався викрасти персональні дані співробітників СБУ 04

Автор: 

кіберзлочин (812) СБУ (13052) хакер (1364) кібербезпека (1173) Львівська область (2480)


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Топ коментарі
+9
Судячи з фото квартира знімна. З найдешевший. Однокімнатна 5-типоверховій панельці. Відсутність на кадрах будь-яких жіночих чи дитячих речей вказує на те, що жив один. Наявність дорогого обладнання вказує на те, що не алкаш. Жителі Львова мене зрозуміють. У квартирах такоги стану живуть алкаші, або вони ж здають їх студентам і тим же "біженцям з Донбасу". Тому твердити однозначно про "жителя Львівщини", як про місцевого я б не став.
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23.04.2021 12:13 Відповісти
+7
гарна робота.. а тепер це падло хай гниє у львівській в"язниці років 15...
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23.04.2021 11:55 Відповісти
+5
Скільки ж погані на нашій землі!...
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23.04.2021 11:58 Відповісти
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гарна робота.. а тепер це падло хай гниє у львівській в"язниці років 15...
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23.04.2021 11:55 Відповісти
Скільки ж погані на нашій землі!...
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23.04.2021 11:58 Відповісти
"Патріот" трудився на окупанта. Може пора таких "мочіть в сортірах", як радив Путін.
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23.04.2021 11:58 Відповісти
У нас є українські моб.оператори?
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23.04.2021 12:04 Відповісти
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
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23.04.2021 12:04 Відповісти
Судячи з фото квартира знімна. З найдешевший. Однокімнатна 5-типоверховій панельці. Відсутність на кадрах будь-яких жіночих чи дитячих речей вказує на те, що жив один. Наявність дорогого обладнання вказує на те, що не алкаш. Жителі Львова мене зрозуміють. У квартирах такоги стану живуть алкаші, або вони ж здають їх студентам і тим же "біженцям з Донбасу". Тому твердити однозначно про "жителя Львівщини", як про місцевого я б не став.
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23.04.2021 12:13 Відповісти
А велосипед в кімнаті - не наслідок "хакерської атаки" на Голобородька? Можливо це і є причиною появи кортежу його персонажу.
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23.04.2021 12:35 Відповісти
Фігня якась.
Ці дані фсб може спокійно отримати (і уже давно отримала) від фсб(у)шників.
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23.04.2021 12:27 Відповісти
Их дурачков нанимают, используют, потом подставляют и сдают, чтобы не платить и оборвать связь. А потом сидят и ржут над ними.
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23.04.2021 13:11 Відповісти
Судя по обстановки квартиры, нищая гопота. За мизерные деньги, мать родную продаст.
Не удивлюсь, если оно с Донецка/Луганска.
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23.04.2021 13:45 Відповісти
мерзотника судити за зраду батьківщини
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23.04.2021 13:49 Відповісти
Хм-м 400 тис. сім-карт - тут ще потрібно перевірити хто йому їх дав, не думаю, що таку кількість можна в "магазині" купити....
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23.04.2021 13:54 Відповісти
Вибачте 4 тис.
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23.04.2021 14:14 Відповісти
Та ладно... а що СБУ то не філія фсб?
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23.04.2021 14:18 Відповісти
 
 