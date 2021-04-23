Віцеспікери Сеймів Польщі та Литви відвідали прифронтову Авдіївку. ФОТОрепортаж

У прифронтове місто Авдіївка у складі міжнародної делегації "Люблінського трикутника" прибули віцемаршалок Сейму Республіки Польща Малгожата Госієвська і віцеспікер Сейму Литовської Республіки Паулюс Саударгас.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Ми сприймаємо ситуацію як дуже серйозну, оскільки проводиться ескалація конфлікту однією стороною - Росією. На фронті ситуація не краща - обстріли в цьому місяці розмножилися. Світова спільнота бачить що Україна йде вперед і хоче впоратися з конфліктом дипломатичним шляхом. "Люблінський трикутник" - доказ того, що Україна не одна, ми підтримуємо вас, ми підтримуємо всі санкції проти Росії, ми тут, щоб показати, що солідарні з вами повністю, - підкреслив віцеспікер Сейму Литви Саударгас.





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У рамках візиту іноземна делегація ознайомилася з оперативною обстановкою на лінії зіткнення, яку їм доповів командир окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців полковник Артем Богомолов.





Також, гостям було продемонстровано залишки боєприпасів російського походження, зокрема і заборонені Оттавською конвенцією міни ПОМ-2, які нещодавно російські окупанти використовували проти ЗСУ, що ще раз демонструє безпосередню участь росіян у війні на Донбасі.

Іноземна делегація також оглянула залишки промислової зони Авдіївки, зруйнованої російсько-окупаційними військами.