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Новини Фото Операція Об'єднаних сил
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Віцеспікери Сеймів Польщі та Литви відвідали прифронтову Авдіївку. ФОТОрепортаж

У прифронтове місто Авдіївка у складі міжнародної делегації "Люблінського трикутника" прибули віцемаршалок Сейму Республіки Польща Малгожата Госієвська і віцеспікер Сейму Литовської Республіки Паулюс Саударгас.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Віцеспікери Сеймів Польщі та Литви відвідали прифронтову Авдіївку 01

"Ми сприймаємо ситуацію як дуже серйозну, оскільки проводиться ескалація конфлікту однією стороною - Росією. На фронті ситуація не краща - обстріли в цьому місяці розмножилися. Світова спільнота бачить що Україна йде вперед і хоче впоратися з конфліктом дипломатичним шляхом. "Люблінський трикутник" - доказ того, що Україна не одна, ми підтримуємо вас, ми підтримуємо всі санкції проти Росії, ми тут, щоб показати, що солідарні з вами повністю, - підкреслив віцеспікер Сейму Литви Саударгас.

Віцеспікери Сеймів Польщі та Литви відвідали прифронтову Авдіївку 02
Віцеспікери Сеймів Польщі та Литви відвідали прифронтову Авдіївку 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Віцемаршалок Сейму Польщі Госієвська і віцеспікер Сейму Литви Саударгас відвідали зруйноване найманцями РФ Широкине. ФОТОрепортаж

Віцеспікери Сеймів Польщі та Литви відвідали прифронтову Авдіївку 04

У рамках візиту іноземна делегація ознайомилася з оперативною обстановкою на лінії зіткнення, яку їм доповів командир окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців полковник Артем Богомолов.

Віцеспікери Сеймів Польщі та Литви відвідали прифронтову Авдіївку 05
Віцеспікери Сеймів Польщі та Литви відвідали прифронтову Авдіївку 06

Також, гостям було продемонстровано залишки боєприпасів російського походження, зокрема і заборонені Оттавською конвенцією міни ПОМ-2, які нещодавно російські окупанти використовували проти ЗСУ, що ще раз демонструє безпосередню участь росіян у війні на Донбасі.

Віцеспікери Сеймів Польщі та Литви відвідали прифронтову Авдіївку 07

Віцеспікери Сеймів Польщі та Литви відвідали прифронтову Авдіївку 08

Іноземна делегація також оглянула залишки промислової зони Авдіївки, зруйнованої російсько-окупаційними військами.

Автор: 

Литва (2467) Польща (8659) Донецька область (8925) Авдіївка (2342) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+10
Не засали. Последняя фотка реально промка, а не Коксохим как у найвеличнішого
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23.04.2021 19:42 Відповісти
+6
що ти вживаєш??? якщо НАТО не потрібно -сиди в кацапії!
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23.04.2021 19:48 Відповісти
+5
пока мразь тищенко коля гульбасит по ресторанам в карантин и не платит даже штраф, когда юзик на украденые из бюджета бабки покупает жене тачку за 2 млн, европейские политики посещают НАШИ горячие точки....кто кто тут слуга народа?? кому служат гоблины зеленского?
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23.04.2021 21:46 Відповісти
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НАТО Украине не надо!
Рядом страны, которые кровно заинтересованы в союзе между собой и Украиной, против России.
А НАТО поддержит. ...бо у всех руки и средства развяжутся.
Но Бене оно надо? -- вот в чём вопрос.
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23.04.2021 19:38 Відповісти
що ти вживаєш??? якщо НАТО не потрібно -сиди в кацапії!
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23.04.2021 19:48 Відповісти
Авдієвка це пастка, де терористи можуть знищити десятки тисяч людей звичайним обстрілом з польових гармат! Вся Авдіївка і всі під'їзні шляхи до неї пристріляні терористами зі всіх калібрів до 203мм включно, тому потрібна військова операція по деблокуванню Авдіївки, зі звільненням від терористів Ясинуватої та передмість Донецька.
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23.04.2021 19:51 Відповісти
Не хочу подстрекать и рекламировать, но самая первая войсковая операция, должна пройти вокруг ОП, с целью снова переименовать его в АП... -- а там само пойдёт...*)
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23.04.2021 19:56 Відповісти
Враховуючи дебільність виборців, силова зміна влади призведе тільки до погіршення наступної влади. Президента потрібно лишити в спокої, добре що обрали цього разу не Бойка.
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23.04.2021 19:57 Відповісти
...а чью власть ты в Донецкой области предлагаешь установить -- президента, которого оставили в покое?
...так она там и щас такая -- от покойника, почти...
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23.04.2021 20:02 Відповісти
В Донецьку буде українська влада, військово-цивільна адміністрація, призначена Президентом.
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23.04.2021 20:16 Відповісти
Президентом из ОП, или из АП? -- есть разница -- в долгосрочности результата...*)
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23.04.2021 20:21 Відповісти
Не засали. Последняя фотка реально промка, а не Коксохим как у найвеличнішого
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23.04.2021 19:42 Відповісти
прикинте сколько семей жило в той 9этажке которую обстреливали русеншвай
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23.04.2021 19:55 Відповісти
Прикинули, могло бы много жить если бы не русеншвай, а так же Госгортехнадзор, Авдеевский горгаз, БТИ и знергонадзор. Дом изначально не жилой был. Это на въезде в Авдеевку (от дома на лево вдоль трамвайных путей новая церковь и памятник реактивный самолёт) В 14-ом только на отдельных окнах первых этажей стали гардины появляться.
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23.04.2021 20:16 Відповісти
У Зеленского в строгой тайне готовится новый вариант Закона Украины про выборы президента. Главная суть - выборы в один круг. Набравший большее количество голосов в первом круге и побеждает.
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23.04.2021 19:57 Відповісти
там не просто Закон о выборах нужно и Конституцию подправить под это иначе дэ юрэ
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23.04.2021 20:18 Відповісти
Ну да. Но с другой стороны, что такое конституция для зеленского? Просто подшивка страниц, на которых что-то написано.
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23.04.2021 20:36 Відповісти
Вице-спикеры Сеймов Польши и Литвы посетили прифронтовую Авдеевку - Цензор.НЕТ 2614Превосходные слова! Любопытно, где вы их украли? https://citaty.info/man/dzhonatan-svift Джонатан Свифт
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23.04.2021 20:19 Відповісти
Пока не берут в НАТО, Украине нужно создавать вне НАТОвские военные союзы. Нужно стать главным союзником США вне НАТО и нужно с Польшей и Прибалтийскими странами такие союзы делать и с Турцией нужно делать военный союз и с Великобританией и Канадой и т.д. Если Украину не берут в НАТО, то Украина может создать свой военный союз со странами, которые друзья Украины на 100%. И союзы эти должны действовать и тогда, когда Украина вступит в НАТО и для того, чтобы не только оборонные действия делать, а и проводить военные компании.
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23.04.2021 20:13 Відповісти
Хароша така Малгожата...і футболка в неї хароша
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23.04.2021 21:18 Відповісти
пока мразь тищенко коля гульбасит по ресторанам в карантин и не платит даже штраф, когда юзик на украденые из бюджета бабки покупает жене тачку за 2 млн, европейские политики посещают НАШИ горячие точки....кто кто тут слуга народа?? кому служат гоблины зеленского?
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23.04.2021 21:46 Відповісти
 
 