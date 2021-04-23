Віцеспікери Сеймів Польщі та Литви відвідали прифронтову Авдіївку. ФОТОрепортаж
У прифронтове місто Авдіївка у складі міжнародної делегації "Люблінського трикутника" прибули віцемаршалок Сейму Республіки Польща Малгожата Госієвська і віцеспікер Сейму Литовської Республіки Паулюс Саударгас.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Ми сприймаємо ситуацію як дуже серйозну, оскільки проводиться ескалація конфлікту однією стороною - Росією. На фронті ситуація не краща - обстріли в цьому місяці розмножилися. Світова спільнота бачить що Україна йде вперед і хоче впоратися з конфліктом дипломатичним шляхом. "Люблінський трикутник" - доказ того, що Україна не одна, ми підтримуємо вас, ми підтримуємо всі санкції проти Росії, ми тут, щоб показати, що солідарні з вами повністю, - підкреслив віцеспікер Сейму Литви Саударгас.
У рамках візиту іноземна делегація ознайомилася з оперативною обстановкою на лінії зіткнення, яку їм доповів командир окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців полковник Артем Богомолов.
Також, гостям було продемонстровано залишки боєприпасів російського походження, зокрема і заборонені Оттавською конвенцією міни ПОМ-2, які нещодавно російські окупанти використовували проти ЗСУ, що ще раз демонструє безпосередню участь росіян у війні на Донбасі.
Іноземна делегація також оглянула залишки промислової зони Авдіївки, зруйнованої російсько-окупаційними військами.
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Рядом страны, которые кровно заинтересованы в союзе между собой и Украиной, против России.
А НАТО поддержит. ...бо у всех руки и средства развяжутся.
Но Бене оно надо? -- вот в чём вопрос.
...так она там и щас такая -- от покойника, почти...