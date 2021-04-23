Вице-спикеры Сеймов Польши и Литвы посетили прифронтовую Авдеевку. ФОТОрепортаж
В прифронтовой город Авдеевка в составе международной делегации "Люблинского треугольника" прибыли вице-маршалок Сейма Республики Польша Малгожата Госиевская и вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Мы воспринимаем ситуацию как очень серьезную, так как проводится эскалация конфликта одной стороной - Россией. На фронте ситуация не лучше - обстрелы в этом месяце умножились. Мировое сообщество видит что Украина идет вперед и хочет справиться с конфликтом дипломатическим путем. "Люблинский треугольник" - доказательство того, что Украина не одна, мы поддерживаем вас, мы поддерживаем все санкции в отношении России, мы здесь чтобы показать, что солидарны с вами полностью, - подчеркнул вице-спикер Сейма Литвы Саударгас.
В рамках визита иностранная делегация ознакомилась с оперативной обстановкой на линии соприкосновения, которую им доложил командир отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев полковник Артем Богомолов.
Также, гостям был продемонстрированы остатки боеприпасов российского происхождения, в том числе и запрещенные Оттавской конвенцией мины ПОМ-2, которые недавно российские оккупанты использовали против ВСУ, что еще раз демонстрирует непосредственное участие россиян в войне на Донбассе.
Иностранная делегация также осмотрела остатки промышленной зоны Авдеевки, разрушенной российско-оккупационными войсками.
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Рядом страны, которые кровно заинтересованы в союзе между собой и Украиной, против России.
А НАТО поддержит. ...бо у всех руки и средства развяжутся.
Но Бене оно надо? -- вот в чём вопрос.
...так она там и щас такая -- от покойника, почти...