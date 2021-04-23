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Новости Фото Операция Объединенных сил
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Вице-спикеры Сеймов Польши и Литвы посетили прифронтовую Авдеевку. ФОТОрепортаж

В прифронтовой город Авдеевка в составе международной делегации "Люблинского треугольника" прибыли вице-маршалок Сейма Республики Польша Малгожата Госиевская и вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вице-спикеры Сеймов Польши и Литвы посетили прифронтовую Авдеевку 01

"Мы воспринимаем ситуацию как очень серьезную, так как проводится эскалация конфликта одной стороной - Россией. На фронте ситуация не лучше - обстрелы в этом месяце умножились. Мировое сообщество видит что Украина идет вперед и хочет справиться с конфликтом дипломатическим путем. "Люблинский треугольник" - доказательство того, что Украина не одна, мы поддерживаем вас, мы поддерживаем все санкции в отношении России, мы здесь чтобы показать, что солидарны с вами полностью, - подчеркнул вице-спикер Сейма Литвы Саударгас.

Вице-спикеры Сеймов Польши и Литвы посетили прифронтовую Авдеевку 02
Вице-спикеры Сеймов Польши и Литвы посетили прифронтовую Авдеевку 03

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Вице-спикеры Сеймов Польши и Литвы посетили прифронтовую Авдеевку 04

В рамках визита иностранная делегация ознакомилась с оперативной обстановкой на линии соприкосновения, которую им доложил командир отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев полковник Артем Богомолов.

Вице-спикеры Сеймов Польши и Литвы посетили прифронтовую Авдеевку 05
Вице-спикеры Сеймов Польши и Литвы посетили прифронтовую Авдеевку 06

Также, гостям был продемонстрированы остатки боеприпасов российского происхождения, в том числе и запрещенные Оттавской конвенцией мины ПОМ-2, которые недавно российские оккупанты использовали против ВСУ, что еще раз демонстрирует непосредственное участие россиян в войне на Донбассе.

Также читайте: Представители Украины, Литвы и Польши в совместном заявлении по Донбассу осудили агрессию РФ. ФОТОрепортаж

Вице-спикеры Сеймов Польши и Литвы посетили прифронтовую Авдеевку 07
Вице-спикеры Сеймов Польши и Литвы посетили прифронтовую Авдеевку 08

Иностранная делегация также осмотрела остатки промышленной зоны Авдеевки, разрушенной российско-оккупационными войсками.

Автор: 

Литва (2520) Польша (8538) Донецкая область (10111) Авдеевка (2444) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+10
Не засали. Последняя фотка реально промка, а не Коксохим как у найвеличнішого
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23.04.2021 19:42 Ответить
+6
що ти вживаєш??? якщо НАТО не потрібно -сиди в кацапії!
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23.04.2021 19:48 Ответить
+5
пока мразь тищенко коля гульбасит по ресторанам в карантин и не платит даже штраф, когда юзик на украденые из бюджета бабки покупает жене тачку за 2 млн, европейские политики посещают НАШИ горячие точки....кто кто тут слуга народа?? кому служат гоблины зеленского?
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23.04.2021 21:46 Ответить
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НАТО Украине не надо!
Рядом страны, которые кровно заинтересованы в союзе между собой и Украиной, против России.
А НАТО поддержит. ...бо у всех руки и средства развяжутся.
Но Бене оно надо? -- вот в чём вопрос.
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23.04.2021 19:38 Ответить
що ти вживаєш??? якщо НАТО не потрібно -сиди в кацапії!
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23.04.2021 19:48 Ответить
Авдієвка це пастка, де терористи можуть знищити десятки тисяч людей звичайним обстрілом з польових гармат! Вся Авдіївка і всі під'їзні шляхи до неї пристріляні терористами зі всіх калібрів до 203мм включно, тому потрібна військова операція по деблокуванню Авдіївки, зі звільненням від терористів Ясинуватої та передмість Донецька.
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23.04.2021 19:51 Ответить
Не хочу подстрекать и рекламировать, но самая первая войсковая операция, должна пройти вокруг ОП, с целью снова переименовать его в АП... -- а там само пойдёт...*)
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23.04.2021 19:56 Ответить
Враховуючи дебільність виборців, силова зміна влади призведе тільки до погіршення наступної влади. Президента потрібно лишити в спокої, добре що обрали цього разу не Бойка.
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23.04.2021 19:57 Ответить
...а чью власть ты в Донецкой области предлагаешь установить -- президента, которого оставили в покое?
...так она там и щас такая -- от покойника, почти...
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23.04.2021 20:02 Ответить
В Донецьку буде українська влада, військово-цивільна адміністрація, призначена Президентом.
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23.04.2021 20:16 Ответить
Президентом из ОП, или из АП? -- есть разница -- в долгосрочности результата...*)
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23.04.2021 20:21 Ответить
Не засали. Последняя фотка реально промка, а не Коксохим как у найвеличнішого
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23.04.2021 19:42 Ответить
прикинте сколько семей жило в той 9этажке которую обстреливали русеншвай
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23.04.2021 19:55 Ответить
Прикинули, могло бы много жить если бы не русеншвай, а так же Госгортехнадзор, Авдеевский горгаз, БТИ и знергонадзор. Дом изначально не жилой был. Это на въезде в Авдеевку (от дома на лево вдоль трамвайных путей новая церковь и памятник реактивный самолёт) В 14-ом только на отдельных окнах первых этажей стали гардины появляться.
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23.04.2021 20:16 Ответить
У Зеленского в строгой тайне готовится новый вариант Закона Украины про выборы президента. Главная суть - выборы в один круг. Набравший большее количество голосов в первом круге и побеждает.
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23.04.2021 19:57 Ответить
там не просто Закон о выборах нужно и Конституцию подправить под это иначе дэ юрэ
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23.04.2021 20:18 Ответить
Ну да. Но с другой стороны, что такое конституция для зеленского? Просто подшивка страниц, на которых что-то написано.
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23.04.2021 20:36 Ответить
Вице-спикеры Сеймов Польши и Литвы посетили прифронтовую Авдеевку - Цензор.НЕТ 2614Превосходные слова! Любопытно, где вы их украли? https://citaty.info/man/dzhonatan-svift Джонатан Свифт
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23.04.2021 20:19 Ответить
Пока не берут в НАТО, Украине нужно создавать вне НАТОвские военные союзы. Нужно стать главным союзником США вне НАТО и нужно с Польшей и Прибалтийскими странами такие союзы делать и с Турцией нужно делать военный союз и с Великобританией и Канадой и т.д. Если Украину не берут в НАТО, то Украина может создать свой военный союз со странами, которые друзья Украины на 100%. И союзы эти должны действовать и тогда, когда Украина вступит в НАТО и для того, чтобы не только оборонные действия делать, а и проводить военные компании.
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23.04.2021 20:13 Ответить
Хароша така Малгожата...і футболка в неї хароша
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23.04.2021 21:18 Ответить
пока мразь тищенко коля гульбасит по ресторанам в карантин и не платит даже штраф, когда юзик на украденые из бюджета бабки покупает жене тачку за 2 млн, европейские политики посещают НАШИ горячие точки....кто кто тут слуга народа?? кому служат гоблины зеленского?
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23.04.2021 21:46 Ответить
 
 