Мікроавтобус зіткнувся із легковиком під Хмельницьким - загинули жінка і дитина. ВІДЕО+ФОТО
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди поблизу села Скаржинці Хмельницького району загинули дві людини, зокрема дитина.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
ДТП сталася вдень 24 квітня на автодорозі Н-03, поблизу села Скаржинці Хмельницького району. Зіткнулися вантажний мікроавтобус Mercedes і легковик Audi. Остання машина загорілася.
Унаслідок ДТП водія Audi госпіталізовано, два пасажири загинули (46-річна жінка і 12-річний хлопчик). Водій Mersedes і пасажир від госпіталізації відмовилися.
Причини і обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.
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