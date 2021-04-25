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Новини Фото ДТП
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Мікроавтобус зіткнувся із легковиком під Хмельницьким - загинули жінка і дитина. ВІДЕО+ФОТО

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди поблизу села Скаржинці Хмельницького району загинули дві людини, зокрема дитина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Мікроавтобус зіткнувся із легковиком під Хмельницьким - загинули жінка і дитина 01
Мікроавтобус зіткнувся із легковиком під Хмельницьким - загинули жінка і дитина 02

ДТП сталася вдень 24 квітня на автодорозі Н-03, поблизу села Скаржинці Хмельницького району. Зіткнулися вантажний мікроавтобус Mercedes і легковик Audi. Остання машина загорілася.

Унаслідок ДТП водія Audi госпіталізовано, два пасажири загинули (46-річна жінка і 12-річний хлопчик). Водій Mersedes і пасажир від госпіталізації відмовилися.

Причини і обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

Автор: 

ДТП (4497) Хмельницький (411) Хмельницька область (988)


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Топ коментарі
+2
Так и "Спринтер", скорее всего не 90 ехал. Поэтому отреагировать не успел
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25.04.2021 13:46 Відповісти
+1
рядом перекресток ... ауди получила в бочину ... в спритере разбита морда...... олень на ауди выезжая со второстипенной на главную не убедился в отсутствии помех... резальтат два трупа.....
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25.04.2021 12:57 Відповісти
+1
Раньше все нудели что из за плохих дорог много аварий , сейчас кого будут винить ?
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25.04.2021 13:13 Відповісти
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25.04.2021 12:40 Відповісти
рядом перекресток ... ауди получила в бочину ... в спритере разбита морда...... олень на ауди выезжая со второстипенной на главную не убедился в отсутствии помех... резальтат два трупа.....
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25.04.2021 12:57 Відповісти
Так и "Спринтер", скорее всего не 90 ехал. Поэтому отреагировать не успел
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25.04.2021 13:46 Відповісти
Кто не отреагировал? Спринтер не перепрыгнул Ауди или водитель Ауди незнает правил и не может оценить скорость других и своего авто?
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25.04.2021 14:01 Відповісти
Чем выше скорость, тем меньше времени на то, чтобы предпринять контраварийные меры. Ферштейн?
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25.04.2021 16:44 Відповісти
Если соблюдать правила то и аварий не будет и соответственно выдумок о контраварийных мерах.
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25.04.2021 16:50 Відповісти
Раньше все нудели что из за плохих дорог много аварий , сейчас кого будут винить ?
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25.04.2021 13:13 Відповісти
Хорошие дороги, видимо. Они провоцируют на всякие безумства
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25.04.2021 16:46 Відповісти
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25.04.2021 23:00 Відповісти
расстрелять всех вместе с семьями !!!!!
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25.04.2021 23:01 Відповісти
 
 