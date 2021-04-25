РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10336 посетителей онлайн
Новости Фото ДТП
8 911 11

Микроавтобус столкнулся с легковушкой под Хмельницким - погибли женщина и ребенок. ВИДЕО+ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия вблизи с. Скаржинцы Хмельницкого района погибли два человека, в том числе ребенок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель сбила двух детей на пешеходном переходе в Днепропетровской области, - Нацполиция

Микроавтобус столкнулся с легковушкой под Хмельницким - погибли женщина и ребенок 01
Микроавтобус столкнулся с легковушкой под Хмельницким - погибли женщина и ребенок 02

ДТП произошло днем 24 апреля на автодороге Н-03 вблизи с. Скаржинцы Хмельницкого района. Столкнулись грузовой микроавтобус Mercedes и легковушка Audi. В результате аварии последняя машина загорелась.

В результате ДТП водитель Audi госпитализирован, двое пассажиров погибли 46-летняя женщина и 12-летний мальчик. Водитель Mersedes и пассажир от госпитализации отказались.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Автор: 

ДТП (7699) Хмельницький (480) Хмельницкая область (968)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
Так и "Спринтер", скорее всего не 90 ехал. Поэтому отреагировать не успел
показать весь комментарий
25.04.2021 13:46 Ответить
+1
рядом перекресток ... ауди получила в бочину ... в спритере разбита морда...... олень на ауди выезжая со второстипенной на главную не убедился в отсутствии помех... резальтат два трупа.....
показать весь комментарий
25.04.2021 12:57 Ответить
+1
Раньше все нудели что из за плохих дорог много аварий , сейчас кого будут винить ?
показать весь комментарий
25.04.2021 13:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трасса ошибок не прощает
показать весь комментарий
25.04.2021 12:40 Ответить
рядом перекресток ... ауди получила в бочину ... в спритере разбита морда...... олень на ауди выезжая со второстипенной на главную не убедился в отсутствии помех... резальтат два трупа.....
показать весь комментарий
25.04.2021 12:57 Ответить
Так и "Спринтер", скорее всего не 90 ехал. Поэтому отреагировать не успел
показать весь комментарий
25.04.2021 13:46 Ответить
Кто не отреагировал? Спринтер не перепрыгнул Ауди или водитель Ауди незнает правил и не может оценить скорость других и своего авто?
показать весь комментарий
25.04.2021 14:01 Ответить
Чем выше скорость, тем меньше времени на то, чтобы предпринять контраварийные меры. Ферштейн?
показать весь комментарий
25.04.2021 16:44 Ответить
Если соблюдать правила то и аварий не будет и соответственно выдумок о контраварийных мерах.
показать весь комментарий
25.04.2021 16:50 Ответить
Раньше все нудели что из за плохих дорог много аварий , сейчас кого будут винить ?
показать весь комментарий
25.04.2021 13:13 Ответить
Хорошие дороги, видимо. Они провоцируют на всякие безумства
показать весь комментарий
25.04.2021 16:46 Ответить
показать весь комментарий
25.04.2021 23:00 Ответить
расстрелять всех вместе с семьями !!!!!
показать весь комментарий
25.04.2021 23:01 Ответить
 
 