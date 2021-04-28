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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Найманці РФ обладнали під Донецьком вогневу позицію мінометів біля щогли відеоспостереження ОБСЄ і ведуть обстріли позицій ЗСУ, - українська сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Українська сторона спільного центру з контролю і координації (СЦКК) зафіксувала докази чергових порушень з боку найманців РФ на Донбасі. Факти, які підтверджують дії найманців РФ щодо дестабілізації ситуації, передано в ОБСЄ.

Про це повідомляє пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, ще 19 квітня СММ ОБСЄ зафіксувала факт втручання найманців РФ у роботу камер відеоспостереження Місії та встановлення окупантами своїх відеокамер на території шахти "Жовтнева", що на околиці Донецька.

В результаті втручання оператори ОБСЄ були змушені відключити від моніторингу своє обладнання. При цьому найманці РФ поблизу щогли системи відеоспостереження на території шахти обладнали вогневу позицію мінометів. Саме з цього району найманці РФ вчора випустили 22 міни по позиціях українських військових. У ході обстрілу поранення зазнав один український військовий. Коригування вогню противник вів за допомогою БПЛА.

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"Зухвалі дії проросійських найманців свідчать про їхнє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та намагання за будь-яку ціну спровокувати Збройні Сили України на вогонь у відповідь у напрямку Донецька. Саме цим пояснюються факти ведення окупантами вогню з районів міста, що почастішали у другій половині квітня і зафіксовані Українською стороною СЦКК", - повідомили в штабі.

За фактами порушень режиму припинення вогню українська сторона СЦКК направила доказові матеріали на адресу СММ ОБСЄ

"Українська сторона СЦКК наголошує, що агресивні дії окупантів несуть пряму загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців Збройних Сил України та місцевого населення і дестабілізують ситуацію вздовж усієї лінії розмежування", - додали в штабі.

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Найманці РФ обладнали під Донецьком вогневу позицію мінометів біля щогли відеоспостереження ОБСЄ і ведуть обстріли позицій ЗСУ, - українська сторона СЦКК 01
Найманці РФ обладнали під Донецьком вогневу позицію мінометів біля щогли відеоспостереження ОБСЄ і ведуть обстріли позицій ЗСУ, - українська сторона СЦКК 02
Найманці РФ обладнали під Донецьком вогневу позицію мінометів біля щогли відеоспостереження ОБСЄ і ведуть обстріли позицій ЗСУ, - українська сторона СЦКК 03
Найманці РФ обладнали під Донецьком вогневу позицію мінометів біля щогли відеоспостереження ОБСЄ і ведуть обстріли позицій ЗСУ, - українська сторона СЦКК 04
Найманці РФ обладнали під Донецьком вогневу позицію мінометів біля щогли відеоспостереження ОБСЄ і ведуть обстріли позицій ЗСУ, - українська сторона СЦКК 05
Найманці РФ обладнали під Донецьком вогневу позицію мінометів біля щогли відеоспостереження ОБСЄ і ведуть обстріли позицій ЗСУ, - українська сторона СЦКК 06

Автор: 

ОБСЄ (3504) обстріл (28449) Донбас (22356) СЦКК (642) найманці рф (2053) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+5
Все зависит от целей, которые преследуют командиры орков. Очевидно, что им нужны осколки украинских боеприпасов на мачте наблюдения ОБСЕ и воронки возле нее. А сами орки - расходный материал.
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28.04.2021 12:00
+3
Найманці РФ обладнали під Донецьком вогневу позицію мінометів біля щогли відеоспостереження ОБСЄ і ведуть обстріли позицій ЗСУ, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 8158
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28.04.2021 13:26
+2
Я в этих сухопутных арт-делах- не очень, наверное, хотя и каплей артиллерист ВМФ. Мне вот что непонятно: располагать свою позицию у реального ориентира, на седьмом году войны, когда там всё уже должно быть пристреляно с точностью до метра- как минимум- бред.
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28.04.2021 11:47
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Я в этих сухопутных арт-делах- не очень, наверное, хотя и каплей артиллерист ВМФ. Мне вот что непонятно: располагать свою позицию у реального ориентира, на седьмом году войны, когда там всё уже должно быть пристреляно с точностью до метра- как минимум- бред.
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28.04.2021 11:47 Відповісти
"Пасматріті! Укропи апстрєлівают даже АБСЄ!! Фашисти! Ім нічіво ні стоіт апстрєлівать нарот данбаса!"
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28.04.2021 11:51 Відповісти
Совсем НЕ БРЕД... если противнику "головнокомандуючий" ЗАПРЕТИЛ СТРЕЛЯТЬ.
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28.04.2021 11:52 Відповісти
Та бросьте! В сводках ООС всегда можно найти: "Наши воины дали адекватный ответ на обстрелы врага"(с).
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28.04.2021 11:54 Відповісти
Зараз адекватність це - зафіксувати і передати лист в ОСББ ОБСЄ.
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28.04.2021 12:01 Відповісти
Как мариупольский пацан- утверждаю обратное.
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28.04.2021 12:03 Відповісти
Спитайте краще у військових про їх відношення до "всеосяжного перемир'я", почуєте багато цікавого. (тільки не при дітях)
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28.04.2021 12:12 Відповісти
Это я читаю регулярно, в разных источниках. Только у меня есть свои личные источники, на Восточном МКР Мариуполя. Они уже стали экспертами, в плане: кто, куда и откуда.
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28.04.2021 12:15 Відповісти
У ЗЕ-нарика, "адекватный ответ" - это из автомата 5,56 "ответить" миномету 120 мм.
Наши 120-ки вообще на складах заперты.
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28.04.2021 12:15 Відповісти
Все зависит от целей, которые преследуют командиры орков. Очевидно, что им нужны осколки украинских боеприпасов на мачте наблюдения ОБСЕ и воронки возле нее. А сами орки - расходный материал.
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28.04.2021 12:00 Відповісти
Та то понятно, о расходняке. Но! Как можно выполнять такой приказ??? Это- реальное самоубийство.
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28.04.2021 12:02 Відповісти
Мало ли. По незнанию, по пьяни, под дурью...
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28.04.2021 12:28 Відповісти
как минимум- бред.
===
М-да-а..., не только в сухопутных арт-делах таварищ не очень
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28.04.2021 13:12 Відповісти
"Наемники РФ оборудовали под Донецком огневую позицию минометов возле мачты видеонаблюдения ОБСЕ и ведут обстрелы позиций ВСУ, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 4074"
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28.04.2021 11:51 Відповісти
- А мы по вам из минометов
- А я маме ОБСЕ расскажу
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28.04.2021 11:51 Відповісти
Пишіть, дорогенькі, пишіть! Багато пишіть і різного. Може хоч папером завалите, якщо вогнем не можете. Правда, вогнем - надійніше. 😊
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28.04.2021 11:53 Відповісти
Найманці РФ обладнали під Донецьком вогневу позицію мінометів біля щогли відеоспостереження ОБСЄ і ведуть обстріли позицій ЗСУ, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 8158
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28.04.2021 13:26 Відповісти
 
 