Найманці РФ обладнали під Донецьком вогневу позицію мінометів біля щогли відеоспостереження ОБСЄ і ведуть обстріли позицій ЗСУ, - українська сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Українська сторона спільного центру з контролю і координації (СЦКК) зафіксувала докази чергових порушень з боку найманців РФ на Донбасі. Факти, які підтверджують дії найманців РФ щодо дестабілізації ситуації, передано в ОБСЄ.

Про це повідомляє пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, ще 19 квітня СММ ОБСЄ зафіксувала факт втручання найманців РФ у роботу камер відеоспостереження Місії та встановлення окупантами своїх відеокамер на території шахти "Жовтнева", що на околиці Донецька.

В результаті втручання оператори ОБСЄ були змушені відключити від моніторингу своє обладнання. При цьому найманці РФ поблизу щогли системи відеоспостереження на території шахти обладнали вогневу позицію мінометів. Саме з цього району найманці РФ вчора випустили 22 міни по позиціях українських військових. У ході обстрілу поранення зазнав один український військовий. Коригування вогню противник вів за допомогою БПЛА.

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"Зухвалі дії проросійських найманців свідчать про їхнє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та намагання за будь-яку ціну спровокувати Збройні Сили України на вогонь у відповідь у напрямку Донецька. Саме цим пояснюються факти ведення окупантами вогню з районів міста, що почастішали у другій половині квітня і зафіксовані Українською стороною СЦКК", - повідомили в штабі.

За фактами порушень режиму припинення вогню українська сторона СЦКК направила доказові матеріали на адресу СММ ОБСЄ

"Українська сторона СЦКК наголошує, що агресивні дії окупантів несуть пряму загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців Збройних Сил України та місцевого населення і дестабілізують ситуацію вздовж усієї лінії розмежування", - додали в штабі.

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