Війни з Україною на Донбасі можна й потрібно уникнути, - Лавров

Оцінюючи ймовірність загострення конфлікту на Донбасі, російська сторона висловила впевненість, що війни з Україною можна й потрібно уникнути.

Про це в інтерв'ю РИА Новости заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ.

Так глава МЗС РФ прокоментував ймовірність збройного конфлікту у світлі того, що на Донбасі понад пів мільйона жителів отримали російське громадянство.

Водночас Лавров у властивій РФ манері поспішив звинуватити в можливому подальшому загостренні ситуації Україну та її президента Володимира Зеленського. Найманців, які орудували під впливом РФ на Донбасі, глава МЗС РФ назвав "ополченцями" і обурився, що їх якісь неонацисти і ультрарадикали називають терористами.

"Я не беруся гадати, бо за зовнішніми ознаками головне для нього - це утриматися при владі, і він готовий платити будь-яку ціну, включно з потуранням неонацистам і ультрарадикалам, які продовжують оголошувати ополченців Донбасу терористами", - додав російський міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стверджувати, що російські війська відведено від кордону з Україною, ще рано, - Пентагон

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України. 22 квітня Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.