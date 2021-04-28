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Новини Агресія Росії проти України Війна
22 376 90

Війни з Україною на Донбасі можна й потрібно уникнути, - Лавров

Війни з Україною на Донбасі можна й потрібно уникнути, - Лавров

Оцінюючи ймовірність загострення конфлікту на Донбасі, російська сторона висловила впевненість, що війни з Україною можна й потрібно уникнути.

Про це в інтерв'ю РИА Новости заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ.

Так глава МЗС РФ прокоментував ймовірність збройного конфлікту у світлі того, що на Донбасі понад пів мільйона жителів отримали російське громадянство.

Водночас Лавров у властивій РФ манері поспішив звинуватити в можливому подальшому загостренні ситуації Україну та її президента Володимира Зеленського. Найманців, які орудували під впливом РФ на Донбасі, глава МЗС РФ назвав "ополченцями" і обурився, що їх якісь неонацисти і ультрарадикали називають терористами.

"Я не беруся гадати, бо за зовнішніми ознаками головне для нього - це утриматися при владі, і він готовий платити будь-яку ціну, включно з потуранням неонацистам і ультрарадикалам, які продовжують оголошувати ополченців Донбасу терористами", - додав російський міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стверджувати, що російські війська відведено від кордону з Україною, ще рано, - Пентагон

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України. 22 квітня Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.

Автор: 

армія рф (17207) Лавров Сергій (1576) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+62
Так расселите ****** получивших гражданство по расейским деревням, люди будут счастливы: смогут собирать валежник и пить березовый сок
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28.04.2021 08:53
+31
Здрыснул бы ты отсюда, мокша козлиная
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28.04.2021 08:59
+22
Что за бред???
Где наш МИД? Почему не дано предупреждение о том, что ОРДЛО является зоной боевых действий и граждане иностранных государст обязаны ПОКИНУТЬ ЭТУ ЗОНУ дабы не подвергаться опасности! Где МИД москвабада с АНАЛОГИЧНЫМ ШАГОМ? почему не дано распоряжение СВОИМ (якобы) гражданам ПОКИНУТЬ зону конфликта? Что
то за тупизм в виде шантажа? Давайте пошлем в Сирию сотню наших людей и скажем - там наши люди с нашими паспортами, ей , перестаньте воевать ибо мы зайдем и разбомбим всю Сирию в труху? Либо я чего-то не понимаю либо нашего зеленого ушлепана держат за того, кем он и является...
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28.04.2021 09:05
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Так расселите ****** получивших гражданство по расейским деревням, люди будут счастливы: смогут собирать валежник и пить березовый сок
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28.04.2021 08:53 Відповісти
Здрыснул бы ты отсюда, мокша козлиная
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28.04.2021 08:59 Відповісти
Оппа! Ахмед твой рот освободил?
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28.04.2021 09:07 Відповісти
Ну так, вожу своих рабов на случку. Кстати, ты от кого сбежал?
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28.04.2021 09:16 Відповісти
Паспорта те имеют ликвидность похуже ветеринарных. Обладатели тех паспортов не имеют права регистрации на просторах вяликой матушки расее.
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28.04.2021 08:59 Відповісти
откуда такая инфа?
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28.04.2021 13:21 Відповісти
кацапье аж захлебывается ненавистью при упоминании президента Украины Зеленского
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28.04.2021 09:10 Відповісти
тут ключевое слово "Украина" а не "Зеленский". аж прям яд всегда капает когда тянут буквы - "незалежной" или "самостийной".
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28.04.2021 10:13 Відповісти
...скорее ржут
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28.04.2021 10:28 Відповісти
Ты сепар, что-ли, аль паспорт с дохлой курицей желаешь:
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28.04.2021 17:08 Відповісти
при упоминании Украины у них горит.а зеленский у них в почете.
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28.04.2021 22:11 Відповісти
Небольшая поправочка - березовый сок с мякотьюВійни з Україною на Донбасі можна й потрібно уникнути, - Лавров - Цензор.НЕТ 1436
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28.04.2021 09:51 Відповісти
Березовый сок фреш (как вариант).
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28.04.2021 10:09 Відповісти
Війни з Україною на Донбасі можна й потрібно уникнути, - Лавров - Цензор.НЕТ 1960
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28.04.2021 10:12 Відповісти
Війни з Україною на Донбасі можна й потрібно уникнути, - Лавров - Цензор.НЕТ 6762
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28.04.2021 13:43 Відповісти
кайф.., фото на 100% связывает судьбу кацапа и березки... березы... березы, вы на судьбу кацапа похожи...
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28.04.2021 17:10 Відповісти
Вона как спивае. А где ты с этим "избежать", в 14 году была, лошадь обкуренная?
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28.04.2021 08:57 Відповісти
Ця заява Лпвруші про війну, яка вже триває 7-й рік рівнозначно заяві, що він не хоче родитися на світ, хоча зробив це дофіга років тому назад.
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28.04.2021 08:58 Відповісти
як його самого називають - не ображається?
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28.04.2021 09:02 Відповісти
Війни з Україною на Донбасі можна й потрібно уникнути, - Лавров - Цензор.НЕТ 6925
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28.04.2021 09:05 Відповісти
лошадь на закате
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28.04.2021 09:05 Відповісти
Кобыл
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28.04.2021 14:06 Відповісти
лаврух залунился
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28.04.2021 12:18 Відповісти
**********?
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28.04.2021 18:28 Відповісти
Что за бред???
Где наш МИД? Почему не дано предупреждение о том, что ОРДЛО является зоной боевых действий и граждане иностранных государст обязаны ПОКИНУТЬ ЭТУ ЗОНУ дабы не подвергаться опасности! Где МИД москвабада с АНАЛОГИЧНЫМ ШАГОМ? почему не дано распоряжение СВОИМ (якобы) гражданам ПОКИНУТЬ зону конфликта? Что
то за тупизм в виде шантажа? Давайте пошлем в Сирию сотню наших людей и скажем - там наши люди с нашими паспортами, ей , перестаньте воевать ибо мы зайдем и разбомбим всю Сирию в труху? Либо я чего-то не понимаю либо нашего зеленого ушлепана держат за того, кем он и является...
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28.04.2021 09:05 Відповісти
граждане РФ должны находиться на территории ПАРАШИ, если они каким-то боком попали на территорию ДРУГОГО государства да ещё ив зону боевых действий то они должны быть предупреждены об опасности или эвакуированы, эт омаксимум на что может претендовать параша. Что это за шантаж войной такой? Забирайте их вместе с паспортами, в чем проблема?
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28.04.2021 09:18 Відповісти
перевод на общепонятный:мы прикинули,что при полномасштабном наступлении на Украину,самки слопатоедов массово получат(или не получат) своих набутылочных выбледков.
а набутылочное "войско" потеряет минимум треть личного состава.
но в принципе,мы готовы удобрить украинский чернозем,если старик кабаев в бой поведет.
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28.04.2021 09:05 Відповісти
На словах точно готовы. В реале есть сомнения, ведь все бабки, детки, тетки на западе и ответка обязательно прилетит.
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28.04.2021 09:14 Відповісти
они не боятся ответки с запада.опыт Грузии доказал.
а вот текущие санкции более чем заставляют их слопатоедную биомассу думать(думать на уровне наличия/отсутствия еды в холодильнике.не больше)
а самое главное,в зарубе с нами,они потеряют самые боеспособные части и соединения,и вот такого варианта никто из запада уже не упустит.пример-ссср.
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08.05.2021 14:01 Відповісти
сатана-миротворец
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28.04.2021 09:05 Відповісти
А какцапы все про говно. Не забирает у вас это национальное достояние жрите его спокойно лопатами.
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28.04.2021 09:12 Відповісти
Кушайте говно, не обляпайтесь, мордва тупорылая
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28.04.2021 09:45 Відповісти
Лошадь стал скучным. Война уже 7 лет идет. Надо придумать что-нибудь поновее для оправдания грядущего майского приступа победобесия.
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28.04.2021 09:10 Відповісти
росія сама брехлива держава в світі,80% населення це фашисти,вбити, загарбати територію,обрехати, ограбити,примінити тортури це їхне сушность ,постійна в цьому потреба,це нація котра хоче щоб на них хтось робив ,всіх сусідів вони зарахували своїми підданими,у всіх вони стараються зародити ненависть і розсварити,всі повинні жити хуже чим вони
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28.04.2021 09:12 Відповісти
Войны между Украиной и Россией можно избежать если не лезть под всяким предлогом к соседу для воровства и для убиенства
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28.04.2021 09:15 Відповісти
100%... и даже дырку в заборе заделать - чтоб не подглядывать - чётамухохлов!
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28.04.2021 11:45 Відповісти
Унылое ржание, привычное мычание.
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28.04.2021 09:18 Відповісти
И-го-го...! Какая, нахрен, война с Украиной, вас же там нет...!!
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28.04.2021 09:19 Відповісти
Но шо интересно , Украинская пятая колона , этого гондона слушает и верит в каждое слова ,до сих пор рассказывают про ВСУ которое обстреливало Мариуполь и Бендеровцев
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28.04.2021 09:22 Відповісти
Застрелись, помоги избежать войны
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28.04.2021 09:24 Відповісти
Я считаю шо нам нужно избежать также войны с Макшанией в наших Ростовской и Белгородской областях. Но если макаки будут настаивать - нам некуда будет деться.
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28.04.2021 09:25 Відповісти
У меня есть. Готовься на тот свет. С Вовой Пу в рай.
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28.04.2021 10:00 Відповісти
Який рай ?
У пекло !
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28.04.2021 13:35 Відповісти
В рашистів головний захист це напад ,коли наша влада бездіяльна де реакція МЗС чи ОП на ворожі висловлювання ,натомість нав'язуєтся зустріч Зелі з путіном ,хоч останій окреслив про що він може говорити ,а це внутрішньоукраїнські питаня. До того росія як ніколи зараз ізольована як санкціями так і висилкою дипломатів .І нічого розумнішого не придумали в ОП як подивитись в очі путіна ,до того це підстава західних союзників які підтримують Україну.
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28.04.2021 09:40 Відповісти
Так сдохни, вместе со своим шефом
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28.04.2021 09:46 Відповісти
коняка обісцялась
на сьогоднішній день ЗСУ поступається лише в авіації, але і цей недолік ППО можуть нівелювати
в інших видах військового протистояння ЗСУ переважає моськовитів
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28.04.2021 09:56 Відповісти
Просто идиот!!! Ты бы еще с мамой своей войну затеял!!!
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28.04.2021 09:56 Відповісти
у нас нет царя. с поконвеку выборы и гетьман.
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28.04.2021 10:15 Відповісти
Гнида кацапская, открыто угрожает войной Украине. зверья, подобного мацковскому, в Украине не было за всю ее 1500 летнююю историю.
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28.04.2021 10:15 Відповісти
согласен! заява лаврова звучит как угроза
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28.04.2021 15:00 Відповісти
100%
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28.04.2021 17:11 Відповісти
Йди нахрін з України і сміття за собою прибери. І в криму, і в ордло, і в "українській" владі. Виплати репарації. І настане мир.
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28.04.2021 10:18 Відповісти
А что делают граждане росиси на донбасе с оружием и без него без разрешения украины?
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28.04.2021 10:21 Відповісти
кінський метеоризм
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28.04.2021 10:31 Відповісти
миротворец е*?:ный
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28.04.2021 10:42 Відповісти
Конституционно запретить двойное гражданство.Лишить гражданства Украины имеющих любое другое гражданство.Вопрос о гражданской войне отпадёт сам собой,а рф должна будет объяснять,что делают её граждане на чужой территории нарушая КУ и становится непосредственным участником военного конфликта.
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28.04.2021 11:10 Відповісти
МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «КОЛЬЧУГА» СКБ «ТАРГЕТ» МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕГРИРОВАНА В СУЩЕСТВУЮЩУЮ СИСТЕМУ ПВО СТРАНЫ

http://opk.com.ua/%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%87%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d1%81%d0%ba%d0%b1-%d1%82/
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28.04.2021 11:46 Відповісти
А что за необходимость избегания войны со стороны лаптестана? О чем ржет лавров?
Украина не собиралась и не собирается нападать на росию!
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28.04.2021 12:19 Відповісти
С умна *************** коняка, виводь своїх орків з бамабасу і все, настане мир одразу. Не через день чи два, а одразу! Те саме й з Кримом.
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28.04.2021 12:35 Відповісти
Нечего было начинать эту войну, бараны. Теперь ответите сполна и внукам перепадёт.
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28.04.2021 12:41 Відповісти
Как же хочется,чтобы конь лаврушка сдох в мучениях.
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28.04.2021 12:54 Відповісти
В Каларатяна (більш відомий за дівочою фамілією - Лаврова) після Карабаху постійні нервові зриви як у вагітних.
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28.04.2021 13:23 Відповісти
Війни з Україною на Донбасі можна й потрібно уникнути, - Лавров - Цензор.НЕТ 1749
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28.04.2021 13:28 Відповісти
когда эта лошодиноголовая армяшка у которого дочка гражданка США открывает свою пасть и несет бред о "шахтерах", танках с градами в забоях с нескончаемыми запасами боеприпасов и т.д понимаешь до какой степени Дэбилизации оно и кооператив "озеро" превратили одичалых мокш....
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28.04.2021 13:39 Відповісти
На вопрос о том, почему Лавров не брал трубку от Кулебы, а Путин - от Зеленского, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4715136 на сайте МИД РФ ответил: "Это означает, что они и в этом направлении своей деятельности стремятся переиграть Минские договоренности и представить Россию как сторону конфликта".
По его словам, российская сторона готова обсуждать с Киевом только нормализацию двусторонних отношений.Лавров выразил мнение, что сейчас моральная и международно-правовая правда на стороне России и так называемого "ополчения". "Считаю, что мы не должны "спускать с крючка" господина Зеленского и всю его команду, а они извиваются, как могут", - добавил российский министр.
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28.04.2021 14:14 Відповісти
Оценивая вероятность обострения конфликта на Донбассе, российская сторона выразила уверенность, что войны с Украиной можно и нужно избежать. Источник: https://censor.net/ru/n3262447

"Тільки дайте нам воду в Крим і війни не буде" - сказав лавров нечутно
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28.04.2021 14:20 Відповісти
Вода в Крым не поможет, только стимулирует рашенфашистов к расширению агрессии. Это будет проявлением слабости и тонизирует агрессора.
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28.04.2021 17:57 Відповісти
ЯК ЩО ПУСТИТЬ З ДНІПРА ВОДУ В КРИМ ТО ЦЕ УЗАКОНЮЄ ОКУПАЦІЮ КРИМУ РОСІЄЮ.
ВСІ КРАЇНИ СВТІУ ПОДИВЛЯТЬСЯ НА ЦЕ І СКАЖУТЬ ЩО РАЗ УКРАЇНА ПУСТИЛА
ВОДУ В КРИМ, ТО ВИХОДИТЬ ВОНА ВИЗНАЛА ЩО КРИМ РАСЄЙСЬКИМ
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28.04.2021 19:42 Відповісти
Эта гниль не осознает, что коздомордые уже 7 лет воюют с Украиной..
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28.04.2021 14:31 Відповісти
Каждое слово лошади - вранье!!! Геббельс переворачивается в гробу от зависти...
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28.04.2021 14:33 Відповісти
https://youtu.be/V-4bgk9ezK8
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28.04.2021 14:45 Відповісти
http://youtu.be/V-4bgk9ezK8
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28.04.2021 14:46 Відповісти
Видно пришла свежая партия аргентинского "кокса". Конь вчера отжигал по полной. И обнуляться всем предлагал. Только видно забыл старый маразматик, что для начала надо вернуть захваченные у Украины, Грузии и выплатить репарации.
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28.04.2021 14:53 Відповісти
Війни з Україною на Донбасі можна й потрібно уникнути, - Лавров - Цензор.НЕТ 2059
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28.04.2021 16:45 Відповісти
Касаби вже кажуть, що війни можна й не уникнути, а хто на мокшу має напасти?
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28.04.2021 17:15 Відповісти
ВОНИ БОЖЕВІЛЬНІ - МОСКОВИТАМ ВОРОГИ ВВАЖАЮТЬСЯ ЗА КОЖНИМ

КУЩЕМ ВЖЕ 700 РОКІВ
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28.04.2021 19:43 Відповісти
Тот случай, когда лошать настолько завралась, что сказала правду.
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28.04.2021 17:45 Відповісти
Кацапи,просто ідіть на х###й. І все стабілізується само собою. Як,до цього,і було раніше.
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28.04.2021 18:20 Відповісти
Війни з Україною на Донбасі можна й потрібно уникнути, - Лавров - Цензор.НЕТ 3976
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28.04.2021 21:46 Відповісти
 
 