Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу ухвалив рішення завершити перевіряльні заходи в Південному та Західному військових округах, оскільки всі поставлені цілі досягнуті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим я прийняв рішення завершити перевіряльні заходи в Південному та Західному військових округах", - сказав Шойгу в четвер у окупованому Криму на нараді про підсумки дій військ (сил) ЮВО і ВДВ у ході раптових перевірок.
Російський міністр поставив завдання "Генеральному штабу, командувачем військ військових округів і Повітряно-десантних військ спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації, провести детальний аналіз і підвести підсумки раптової перевірки військ".
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зеля подписал кластеры?Источник: https://censor.net/ru/n3261394
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Так что поинтересуйтесь, кто его мама.
Все цели сразу достигнуты.
Поэтому НАДО ВСЕГДА БЫТЬ НА ЧЕКУ. И усиливать свою Армию!
Учения Запад 2021 на сентябрь...
Красный период» будет в конце августа - начале сентября, когда будет активная фаза российско-белорусских учений, тогда снова будут перебрасываться войска».
Данными учениями Кремль «репетирует войну против Украины.