Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу ухвалив рішення завершити перевіряльні заходи в Південному та Західному військових округах, оскільки всі поставлені цілі досягнуті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим я прийняв рішення завершити перевіряльні заходи в Південному та Західному військових округах", - сказав Шойгу в четвер у окупованому Криму на нараді про підсумки дій військ (сил) ЮВО і ВДВ у ході раптових перевірок.

Російський міністр поставив завдання "Генеральному штабу, командувачем військ військових округів і Повітряно-десантних військ спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації, провести детальний аналіз і підвести підсумки раптової перевірки військ".

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