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Новини Агресія Росії проти України
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Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України

Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу ухвалив рішення завершити перевіряльні заходи в Південному та Західному військових округах, оскільки всі поставлені цілі досягнуті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим я прийняв рішення завершити перевіряльні заходи в Південному та Західному військових округах", - сказав Шойгу в четвер у окупованому Криму на нараді про підсумки дій військ (сил) ЮВО і ВДВ у ході раптових перевірок.

Російський міністр поставив завдання "Генеральному штабу, командувачем військ військових округів і Повітряно-десантних військ спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації, провести детальний аналіз і підвести підсумки раптової перевірки військ".

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Автор: 

армія рф (18034) Крим (14199) Шойгу Сергій (630)


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Топ коментарі
+126
Никто ещё так убедительно не мотивировал украинцев вступить в НАТО.
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22.04.2021 14:43 Відповісти
+46
Бреше. Саме зараз може бути якась брудна провокація, яка дасть рашкованам casus belli для срімкого нападу. З усіх боків.
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22.04.2021 14:45 Відповісти
+44
_Плевать что людоеды говорят! Посмотрим. Может и отведут. Часть. В любом случае нам нужно срочно серийно как можно больше выпускать ракетного вооружения, ПКР и наращивать ПВО в разы!
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22.04.2021 14:45 Відповісти
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Из сирии уже три раза вишли.
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22.04.2021 17:11 Відповісти
>военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.

зеля подписал кластеры?Источник: https://censor.net/ru/n3261394
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22.04.2021 17:11 Відповісти
***** обосралось
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22.04.2021 17:13 Відповісти
Та який він Сергій, нахєр. Сєргєй, Сєргєй Шойгу.
Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України - Цензор.НЕТ 8965
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22.04.2021 17:14 Відповісти
Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України - Цензор.НЕТ 8957
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22.04.2021 17:17 Відповісти
Я вчора писав що незабаром почнеться деескалація ,чекаємо на повідомлення про величезні здобутки Віслючка в справі деескалаціі !!!)))
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22.04.2021 17:18 Відповісти
Повномасштабна війна з кацапами невідворотня. Питання лише часу і як ефективно його Україна використає:
https://www.youtube.com/watch?v=vR0aOvD4Zy8 Про підіграші Байдена *****, завідома недієві санкції Байдена та невідворотність повномасштабної війни у наслідок поступок агресору
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22.04.2021 17:19 Відповісти
Совковий метод. Побачили хто на що здатний, які підрозділи згуртовані, проникали моральний дух (разгавори на перекурах "Будем мачить хахлов или не будем", чи є рвєние). Шлак забрали назад в іпеня за урал а самих матьорих (тисяч 40 - що для ривка для захоплення каналу або ескалації в донбабве вистачить) Ну і практична треніровка - скільки ресурсів і часу потрібно на перекидання двох армій через 6000км і як це впливає на боєздатність. Цінний військовий досвід.
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22.04.2021 17:22 Відповісти
Обещания свинособак не стоят бумаги, на которой нашкарябаны...
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22.04.2021 17:34 Відповісти
"Цели достигнуты"...вполне может быть - это и консультации в нормандском формате (никто не знает что предметно обсуждали),и возможная передача канала в Крым в госрыбагенство ,и непонятные кластеры для выполнения минска...видать знатно прогнулись нынешние власти Украины
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22.04.2021 17:35 Відповісти
Ні москва з кремлівським самодуром драпає від наших кордонів,як тільки сіли в наших аеропортах декілька транспортних літаків США і увійшли у чорне море декілька кораблів ВМС США,
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22.04.2021 17:40 Відповісти
ВНЕЗАПНОЙ))))))))))))))
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22.04.2021 17:53 Відповісти
Та не ребята... Через 2 -3 недели посмотрим как оно будет... Веры нет ( да и не будет..) Да и все равно на границе и на оккупированных территориях столько уже вооруженных сил постоянного базирования, что даже их хватит с лихвой для вторжения ... Жизнь к сожалению с 2014 г. у Украины теперь постоянно такая, что нужно держать ружье постоянно заряженным и под рукой. Ну не повезло нам с соседом . УБИЙЦА одним словом, да и еще маньяк к тому же..
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22.04.2021 18:01 Відповісти
Войска храброго пути-х..ла поели всю живность в округе, выпили все , что горит и засрали все. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - сказал Шойгу в четверг...
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22.04.2021 18:05 Відповісти
Понятно было что засцут...
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22.04.2021 18:11 Відповісти
Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України - Цензор.НЕТ 2085
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22.04.2021 18:15 Відповісти
Шо, клоун воду в Крым пообещал?
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22.04.2021 18:17 Відповісти
Це може свідчити лише про нарощування сил - у маскальського Мордора все навпаки
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22.04.2021 18:48 Відповісти
Ну розслаблятись однозначно не можна з цими сРюцько-бурятськими свинособаками!
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22.04.2021 18:49 Відповісти
Обманут нас.Они уйдут на Ростов.Мы отпустим Абдулу,они вернутся.
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22.04.2021 18:55 Відповісти
Ой как *********-рашистка сегодня виляя и извергалась своим сливным бачком, чтобы выдать это за победу Шерхана
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22.04.2021 19:02 Відповісти
надо кацапам почаще бряцать оружием у границ, тогда 73% вспоминают, зачем та армия, и кто виноват в войне
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22.04.2021 19:09 Відповісти
Шойгу отходит в тайгу.
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22.04.2021 19:22 Відповісти
Через два дня Данилов опять скажет шото воинствующее, кацы опять стянут войска и отведут, потом Кулеба.... и так пока военный бюджет Рашки не иссякнет. После этого можно идти в наступление на Донбассе.
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22.04.2021 20:09 Відповісти
обещают дожди целый месяц в тех краях, болеть начнут... вот и отводят, да и снабжать, кормить нада
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22.04.2021 23:42 Відповісти
Бедный мужик, у него батя Кужубет. Ну, прямо, мой родной славянский брат. Только не верьте, всегда пиз.ит.
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22.04.2021 20:28 Відповісти
Такие как путин (Шеломов) так близко подпускают к себе только своих. Своих по крови.
Так что поинтересуйтесь, кто его мама.
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22.04.2021 20:39 Відповісти
А мне как-то равнобедренно, какой нации его маман. Я знаю точно, он кремлевский сосун.
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22.04.2021 20:55 Відповісти
Той же самой нации, что и мама путина-шеломова.
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22.04.2021 21:12 Відповісти
Вот что творит звонок Президента США.
Все цели сразу достигнуты.
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22.04.2021 20:31 Відповісти
И с Крыма валите! Крым это Русь-Украина!
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22.04.2021 21:10 Відповісти
Никуда они ничего не отвели, война идёт, оккупант топчит украинскую землю в Крыму и на Донбасе
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22.04.2021 22:06 Відповісти
Какие у них там достигнутые цели были? Обосраться на весь мир?!
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22.04.2021 22:16 Відповісти
Ордынцам верить нельзя
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22.04.2021 23:54 Відповісти
Шакалам из кремля верить НЕЛЬЗЯ!
Поэтому НАДО ВСЕГДА БЫТЬ НА ЧЕКУ. И усиливать свою Армию!

Учения Запад 2021 на сентябрь...
Красный период» будет в конце августа - начале сентября, когда будет активная фаза российско-белорусских учений, тогда снова будут перебрасываться войска».

Данными учениями Кремль «репетирует войну против Украины.
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23.04.2021 00:35 Відповісти
Хмм,ну если сжечь часть лагеря под Воронежем это была достигнутая цель,то побольше вам таких достижений!
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23.04.2021 00:40 Відповісти
Когда отведут тогда поговорим, а пока это русский пи...ж... оккупанта РФ. терро Рашистов.
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23.04.2021 01:13 Відповісти
Вони розказують своїм баранам,що побачивши зігнану до своїх кордонів міць Росії,Україна відмовилась від планів нападу на ОРДЛО.Тому,нібито,Байден і запросив Пуйла на перемови.То ж ,мета досягнута і можна повертати війська до місць дислокації.
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23.04.2021 08:24 Відповісти
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