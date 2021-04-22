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Новости Агрессия России против Украины
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Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины

Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - сказал Шойгу в четверг в оккупированном Крыму на совещании об итогах действий войск (сил) ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок.

Российский министр поставил задачу "Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шойгу заявил, что для противодействия НАТО на юге России была создана новая дивизия

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины.

армия РФ (19882) Крым (26434) Шойгу Сергей (716)


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Топ комментарии
+126
Никто ещё так убедительно не мотивировал украинцев вступить в НАТО.
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22.04.2021 14:43 Ответить
+46
Бреше. Саме зараз може бути якась брудна провокація, яка дасть рашкованам casus belli для срімкого нападу. З усіх боків.
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22.04.2021 14:45 Ответить
+44
_Плевать что людоеды говорят! Посмотрим. Может и отведут. Часть. В любом случае нам нужно срочно серийно как можно больше выпускать ракетного вооружения, ПКР и наращивать ПВО в разы!
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22.04.2021 14:45 Ответить
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Из сирии уже три раза вишли.
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22.04.2021 17:11 Ответить
>военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.

зеля подписал кластеры?Источник: https://censor.net/ru/n3261394
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22.04.2021 17:11 Ответить
***** обосралось
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22.04.2021 17:13 Ответить
Та який він Сергій, нахєр. Сєргєй, Сєргєй Шойгу.
Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України - Цензор.НЕТ 8965
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22.04.2021 17:14 Ответить
Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України - Цензор.НЕТ 8957
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22.04.2021 17:17 Ответить
Я вчора писав що незабаром почнеться деескалація ,чекаємо на повідомлення про величезні здобутки Віслючка в справі деескалаціі !!!)))
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22.04.2021 17:18 Ответить
Повномасштабна війна з кацапами невідворотня. Питання лише часу і як ефективно його Україна використає:
https://www.youtube.com/watch?v=vR0aOvD4Zy8 Про підіграші Байдена *****, завідома недієві санкції Байдена та невідворотність повномасштабної війни у наслідок поступок агресору
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22.04.2021 17:19 Ответить
Совковий метод. Побачили хто на що здатний, які підрозділи згуртовані, проникали моральний дух (разгавори на перекурах "Будем мачить хахлов или не будем", чи є рвєние). Шлак забрали назад в іпеня за урал а самих матьорих (тисяч 40 - що для ривка для захоплення каналу або ескалації в донбабве вистачить) Ну і практична треніровка - скільки ресурсів і часу потрібно на перекидання двох армій через 6000км і як це впливає на боєздатність. Цінний військовий досвід.
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22.04.2021 17:22 Ответить
Обещания свинособак не стоят бумаги, на которой нашкарябаны...
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22.04.2021 17:34 Ответить
"Цели достигнуты"...вполне может быть - это и консультации в нормандском формате (никто не знает что предметно обсуждали),и возможная передача канала в Крым в госрыбагенство ,и непонятные кластеры для выполнения минска...видать знатно прогнулись нынешние власти Украины
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22.04.2021 17:35 Ответить
Ні москва з кремлівським самодуром драпає від наших кордонів,як тільки сіли в наших аеропортах декілька транспортних літаків США і увійшли у чорне море декілька кораблів ВМС США,
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22.04.2021 17:40 Ответить
ВНЕЗАПНОЙ))))))))))))))
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22.04.2021 17:53 Ответить
Та не ребята... Через 2 -3 недели посмотрим как оно будет... Веры нет ( да и не будет..) Да и все равно на границе и на оккупированных территориях столько уже вооруженных сил постоянного базирования, что даже их хватит с лихвой для вторжения ... Жизнь к сожалению с 2014 г. у Украины теперь постоянно такая, что нужно держать ружье постоянно заряженным и под рукой. Ну не повезло нам с соседом . УБИЙЦА одним словом, да и еще маньяк к тому же..
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22.04.2021 18:01 Ответить
Войска храброго пути-х..ла поели всю живность в округе, выпили все , что горит и засрали все. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - сказал Шойгу в четверг...
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22.04.2021 18:05 Ответить
Понятно было что засцут...
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22.04.2021 18:11 Ответить
Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України - Цензор.НЕТ 2085
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22.04.2021 18:15 Ответить
Шо, клоун воду в Крым пообещал?
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22.04.2021 18:17 Ответить
Це може свідчити лише про нарощування сил - у маскальського Мордора все навпаки
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22.04.2021 18:48 Ответить
Ну розслаблятись однозначно не можна з цими сРюцько-бурятськими свинособаками!
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22.04.2021 18:49 Ответить
Обманут нас.Они уйдут на Ростов.Мы отпустим Абдулу,они вернутся.
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22.04.2021 18:55 Ответить
Ой как *********-рашистка сегодня виляя и извергалась своим сливным бачком, чтобы выдать это за победу Шерхана
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22.04.2021 19:02 Ответить
надо кацапам почаще бряцать оружием у границ, тогда 73% вспоминают, зачем та армия, и кто виноват в войне
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22.04.2021 19:09 Ответить
Шойгу отходит в тайгу.
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22.04.2021 19:22 Ответить
Через два дня Данилов опять скажет шото воинствующее, кацы опять стянут войска и отведут, потом Кулеба.... и так пока военный бюджет Рашки не иссякнет. После этого можно идти в наступление на Донбассе.
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22.04.2021 20:09 Ответить
обещают дожди целый месяц в тех краях, болеть начнут... вот и отводят, да и снабжать, кормить нада
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22.04.2021 23:42 Ответить
Бедный мужик, у него батя Кужубет. Ну, прямо, мой родной славянский брат. Только не верьте, всегда пиз.ит.
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22.04.2021 20:28 Ответить
Такие как путин (Шеломов) так близко подпускают к себе только своих. Своих по крови.
Так что поинтересуйтесь, кто его мама.
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22.04.2021 20:39 Ответить
А мне как-то равнобедренно, какой нации его маман. Я знаю точно, он кремлевский сосун.
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22.04.2021 20:55 Ответить
Той же самой нации, что и мама путина-шеломова.
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22.04.2021 21:12 Ответить
Вот что творит звонок Президента США.
Все цели сразу достигнуты.
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22.04.2021 20:31 Ответить
И с Крыма валите! Крым это Русь-Украина!
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22.04.2021 21:10 Ответить
Никуда они ничего не отвели, война идёт, оккупант топчит украинскую землю в Крыму и на Донбасе
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22.04.2021 22:06 Ответить
Какие у них там достигнутые цели были? Обосраться на весь мир?!
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22.04.2021 22:16 Ответить
Ордынцам верить нельзя
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22.04.2021 23:54 Ответить
Шакалам из кремля верить НЕЛЬЗЯ!
Поэтому НАДО ВСЕГДА БЫТЬ НА ЧЕКУ. И усиливать свою Армию!

Учения Запад 2021 на сентябрь...
Красный период» будет в конце августа - начале сентября, когда будет активная фаза российско-белорусских учений, тогда снова будут перебрасываться войска».

Данными учениями Кремль «репетирует войну против Украины.
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23.04.2021 00:35 Ответить
Хмм,ну если сжечь часть лагеря под Воронежем это была достигнутая цель,то побольше вам таких достижений!
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23.04.2021 00:40 Ответить
Когда отведут тогда поговорим, а пока это русский пи...ж... оккупанта РФ. терро Рашистов.
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23.04.2021 01:13 Ответить
Вони розказують своїм баранам,що побачивши зігнану до своїх кордонів міць Росії,Україна відмовилась від планів нападу на ОРДЛО.Тому,нібито,Байден і запросив Пуйла на перемови.То ж ,мета досягнута і можна повертати війська до місць дислокації.
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23.04.2021 08:24 Ответить
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