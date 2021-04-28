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Новости Агрессия России против Украины Война
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Войны с Украиной на Донбассе можно и нужно избежать, - Лавров

Войны с Украиной на Донбассе можно и нужно избежать, - Лавров

Оценивая вероятность обострения конфликта на Донбассе, российская сторона выразила уверенность, что войны с Украиной можно и нужно избежать.

Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, информирует Цензор.НЕТ.

Так глава МИД РФ прокомментировал вероятность вооруженного конфликта в свете того, что на Донбассе же более полумиллиона жителей получили российское гражданство.

В то же время Лавров в свойственной РФ манере поспешил обвинить в возможном дальнейшем обострении ситуации Украину и ее президента Владимира Зеленского. Наемников, орудовавших под влиянием РФ на Донбассе, глава МИД РФ назвал "ополченцами" и возмутился, что их некие неонацисты и ультрарадикалы называют террористами.

"Я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него — это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами", — добавил российский министр.

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Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины. 22 апреля Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

Автор: 

армия РФ (19057) Лавров Сергей (2290) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+62
Так расселите ****** получивших гражданство по расейским деревням, люди будут счастливы: смогут собирать валежник и пить березовый сок
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28.04.2021 08:53
+31
Здрыснул бы ты отсюда, мокша козлиная
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28.04.2021 08:59
+22
Что за бред???
Где наш МИД? Почему не дано предупреждение о том, что ОРДЛО является зоной боевых действий и граждане иностранных государст обязаны ПОКИНУТЬ ЭТУ ЗОНУ дабы не подвергаться опасности! Где МИД москвабада с АНАЛОГИЧНЫМ ШАГОМ? почему не дано распоряжение СВОИМ (якобы) гражданам ПОКИНУТЬ зону конфликта? Что
то за тупизм в виде шантажа? Давайте пошлем в Сирию сотню наших людей и скажем - там наши люди с нашими паспортами, ей , перестаньте воевать ибо мы зайдем и разбомбим всю Сирию в труху? Либо я чего-то не понимаю либо нашего зеленого ушлепана держат за того, кем он и является...
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28.04.2021 09:05
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Правила форума Совет форумчан
Так расселите ****** получивших гражданство по расейским деревням, люди будут счастливы: смогут собирать валежник и пить березовый сок
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28.04.2021 08:53 Ответить
Здрыснул бы ты отсюда, мокша козлиная
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28.04.2021 08:59 Ответить
Оппа! Ахмед твой рот освободил?
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28.04.2021 09:07 Ответить
Ну так, вожу своих рабов на случку. Кстати, ты от кого сбежал?
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28.04.2021 09:16 Ответить
Паспорта те имеют ликвидность похуже ветеринарных. Обладатели тех паспортов не имеют права регистрации на просторах вяликой матушки расее.
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28.04.2021 08:59 Ответить
откуда такая инфа?
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28.04.2021 13:21 Ответить
кацапье аж захлебывается ненавистью при упоминании президента Украины Зеленского
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28.04.2021 09:10 Ответить
тут ключевое слово "Украина" а не "Зеленский". аж прям яд всегда капает когда тянут буквы - "незалежной" или "самостийной".
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28.04.2021 10:13 Ответить
...скорее ржут
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28.04.2021 10:28 Ответить
Ты сепар, что-ли, аль паспорт с дохлой курицей желаешь:
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28.04.2021 17:08 Ответить
при упоминании Украины у них горит.а зеленский у них в почете.
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28.04.2021 22:11 Ответить
Небольшая поправочка - березовый сок с мякотьюВійни з Україною на Донбасі можна й потрібно уникнути, - Лавров - Цензор.НЕТ 1436
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28.04.2021 09:51 Ответить
Березовый сок фреш (как вариант).
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28.04.2021 10:09 Ответить
Війни з Україною на Донбасі можна й потрібно уникнути, - Лавров - Цензор.НЕТ 1960
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28.04.2021 10:12 Ответить
Війни з Україною на Донбасі можна й потрібно уникнути, - Лавров - Цензор.НЕТ 6762
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28.04.2021 13:43 Ответить
кайф.., фото на 100% связывает судьбу кацапа и березки... березы... березы, вы на судьбу кацапа похожи...
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28.04.2021 17:10 Ответить
Вона как спивае. А где ты с этим "избежать", в 14 году была, лошадь обкуренная?
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28.04.2021 08:57 Ответить
Ця заява Лпвруші про війну, яка вже триває 7-й рік рівнозначно заяві, що він не хоче родитися на світ, хоча зробив це дофіга років тому назад.
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28.04.2021 08:58 Ответить
як його самого називають - не ображається?
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28.04.2021 09:02 Ответить
Війни з Україною на Донбасі можна й потрібно уникнути, - Лавров - Цензор.НЕТ 6925
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28.04.2021 09:05 Ответить
лошадь на закате
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28.04.2021 09:05 Ответить
Кобыл
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28.04.2021 14:06 Ответить
лаврух залунился
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28.04.2021 12:18 Ответить
**********?
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28.04.2021 18:28 Ответить
Что за бред???
Где наш МИД? Почему не дано предупреждение о том, что ОРДЛО является зоной боевых действий и граждане иностранных государст обязаны ПОКИНУТЬ ЭТУ ЗОНУ дабы не подвергаться опасности! Где МИД москвабада с АНАЛОГИЧНЫМ ШАГОМ? почему не дано распоряжение СВОИМ (якобы) гражданам ПОКИНУТЬ зону конфликта? Что
то за тупизм в виде шантажа? Давайте пошлем в Сирию сотню наших людей и скажем - там наши люди с нашими паспортами, ей , перестаньте воевать ибо мы зайдем и разбомбим всю Сирию в труху? Либо я чего-то не понимаю либо нашего зеленого ушлепана держат за того, кем он и является...
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28.04.2021 09:05 Ответить
граждане РФ должны находиться на территории ПАРАШИ, если они каким-то боком попали на территорию ДРУГОГО государства да ещё ив зону боевых действий то они должны быть предупреждены об опасности или эвакуированы, эт омаксимум на что может претендовать параша. Что это за шантаж войной такой? Забирайте их вместе с паспортами, в чем проблема?
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28.04.2021 09:18 Ответить
перевод на общепонятный:мы прикинули,что при полномасштабном наступлении на Украину,самки слопатоедов массово получат(или не получат) своих набутылочных выбледков.
а набутылочное "войско" потеряет минимум треть личного состава.
но в принципе,мы готовы удобрить украинский чернозем,если старик кабаев в бой поведет.
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28.04.2021 09:05 Ответить
На словах точно готовы. В реале есть сомнения, ведь все бабки, детки, тетки на западе и ответка обязательно прилетит.
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28.04.2021 09:14 Ответить
они не боятся ответки с запада.опыт Грузии доказал.
а вот текущие санкции более чем заставляют их слопатоедную биомассу думать(думать на уровне наличия/отсутствия еды в холодильнике.не больше)
а самое главное,в зарубе с нами,они потеряют самые боеспособные части и соединения,и вот такого варианта никто из запада уже не упустит.пример-ссср.
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08.05.2021 14:01 Ответить
сатана-миротворец
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28.04.2021 09:05 Ответить
А какцапы все про говно. Не забирает у вас это национальное достояние жрите его спокойно лопатами.
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28.04.2021 09:12 Ответить
Кушайте говно, не обляпайтесь, мордва тупорылая
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28.04.2021 09:45 Ответить
Лошадь стал скучным. Война уже 7 лет идет. Надо придумать что-нибудь поновее для оправдания грядущего майского приступа победобесия.
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28.04.2021 09:10 Ответить
росія сама брехлива держава в світі,80% населення це фашисти,вбити, загарбати територію,обрехати, ограбити,примінити тортури це їхне сушность ,постійна в цьому потреба,це нація котра хоче щоб на них хтось робив ,всіх сусідів вони зарахували своїми підданими,у всіх вони стараються зародити ненависть і розсварити,всі повинні жити хуже чим вони
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28.04.2021 09:12 Ответить
Войны между Украиной и Россией можно избежать если не лезть под всяким предлогом к соседу для воровства и для убиенства
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28.04.2021 09:15 Ответить
100%... и даже дырку в заборе заделать - чтоб не подглядывать - чётамухохлов!
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28.04.2021 11:45 Ответить
Унылое ржание, привычное мычание.
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28.04.2021 09:18 Ответить
И-го-го...! Какая, нахрен, война с Украиной, вас же там нет...!!
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28.04.2021 09:19 Ответить
Но шо интересно , Украинская пятая колона , этого гондона слушает и верит в каждое слова ,до сих пор рассказывают про ВСУ которое обстреливало Мариуполь и Бендеровцев
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28.04.2021 09:22 Ответить
Застрелись, помоги избежать войны
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28.04.2021 09:24 Ответить
Я считаю шо нам нужно избежать также войны с Макшанией в наших Ростовской и Белгородской областях. Но если макаки будут настаивать - нам некуда будет деться.
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28.04.2021 09:25 Ответить
У меня есть. Готовься на тот свет. С Вовой Пу в рай.
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28.04.2021 10:00 Ответить
Який рай ?
У пекло !
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28.04.2021 13:35 Ответить
В рашистів головний захист це напад ,коли наша влада бездіяльна де реакція МЗС чи ОП на ворожі висловлювання ,натомість нав'язуєтся зустріч Зелі з путіном ,хоч останій окреслив про що він може говорити ,а це внутрішньоукраїнські питаня. До того росія як ніколи зараз ізольована як санкціями так і висилкою дипломатів .І нічого розумнішого не придумали в ОП як подивитись в очі путіна ,до того це підстава західних союзників які підтримують Україну.
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28.04.2021 09:40 Ответить
Так сдохни, вместе со своим шефом
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28.04.2021 09:46 Ответить
коняка обісцялась
на сьогоднішній день ЗСУ поступається лише в авіації, але і цей недолік ППО можуть нівелювати
в інших видах військового протистояння ЗСУ переважає моськовитів
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28.04.2021 09:56 Ответить
Просто идиот!!! Ты бы еще с мамой своей войну затеял!!!
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28.04.2021 09:56 Ответить
у нас нет царя. с поконвеку выборы и гетьман.
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28.04.2021 10:15 Ответить
Гнида кацапская, открыто угрожает войной Украине. зверья, подобного мацковскому, в Украине не было за всю ее 1500 летнююю историю.
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28.04.2021 10:15 Ответить
согласен! заява лаврова звучит как угроза
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28.04.2021 15:00 Ответить
100%
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28.04.2021 17:11 Ответить
Йди нахрін з України і сміття за собою прибери. І в криму, і в ордло, і в "українській" владі. Виплати репарації. І настане мир.
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28.04.2021 10:18 Ответить
А что делают граждане росиси на донбасе с оружием и без него без разрешения украины?
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28.04.2021 10:21 Ответить
кінський метеоризм
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28.04.2021 10:31 Ответить
миротворец е*?:ный
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28.04.2021 10:42 Ответить
Конституционно запретить двойное гражданство.Лишить гражданства Украины имеющих любое другое гражданство.Вопрос о гражданской войне отпадёт сам собой,а рф должна будет объяснять,что делают её граждане на чужой территории нарушая КУ и становится непосредственным участником военного конфликта.
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28.04.2021 11:10 Ответить
МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «КОЛЬЧУГА» СКБ «ТАРГЕТ» МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕГРИРОВАНА В СУЩЕСТВУЮЩУЮ СИСТЕМУ ПВО СТРАНЫ

http://opk.com.ua/%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%87%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d1%81%d0%ba%d0%b1-%d1%82/
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28.04.2021 11:46 Ответить
А что за необходимость избегания войны со стороны лаптестана? О чем ржет лавров?
Украина не собиралась и не собирается нападать на росию!
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28.04.2021 12:19 Ответить
С умна *************** коняка, виводь своїх орків з бамабасу і все, настане мир одразу. Не через день чи два, а одразу! Те саме й з Кримом.
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28.04.2021 12:35 Ответить
Нечего было начинать эту войну, бараны. Теперь ответите сполна и внукам перепадёт.
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28.04.2021 12:41 Ответить
Как же хочется,чтобы конь лаврушка сдох в мучениях.
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28.04.2021 12:54 Ответить
В Каларатяна (більш відомий за дівочою фамілією - Лаврова) після Карабаху постійні нервові зриви як у вагітних.
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28.04.2021 13:23 Ответить
Війни з Україною на Донбасі можна й потрібно уникнути, - Лавров - Цензор.НЕТ 1749
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28.04.2021 13:28 Ответить
когда эта лошодиноголовая армяшка у которого дочка гражданка США открывает свою пасть и несет бред о "шахтерах", танках с градами в забоях с нескончаемыми запасами боеприпасов и т.д понимаешь до какой степени Дэбилизации оно и кооператив "озеро" превратили одичалых мокш....
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28.04.2021 13:39 Ответить
На вопрос о том, почему Лавров не брал трубку от Кулебы, а Путин - от Зеленского, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4715136 на сайте МИД РФ ответил: "Это означает, что они и в этом направлении своей деятельности стремятся переиграть Минские договоренности и представить Россию как сторону конфликта".
По его словам, российская сторона готова обсуждать с Киевом только нормализацию двусторонних отношений.Лавров выразил мнение, что сейчас моральная и международно-правовая правда на стороне России и так называемого "ополчения". "Считаю, что мы не должны "спускать с крючка" господина Зеленского и всю его команду, а они извиваются, как могут", - добавил российский министр.
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28.04.2021 14:14 Ответить
Оценивая вероятность обострения конфликта на Донбассе, российская сторона выразила уверенность, что войны с Украиной можно и нужно избежать. Источник: https://censor.net/ru/n3262447

"Тільки дайте нам воду в Крим і війни не буде" - сказав лавров нечутно
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28.04.2021 14:20 Ответить
Вода в Крым не поможет, только стимулирует рашенфашистов к расширению агрессии. Это будет проявлением слабости и тонизирует агрессора.
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28.04.2021 17:57 Ответить
ЯК ЩО ПУСТИТЬ З ДНІПРА ВОДУ В КРИМ ТО ЦЕ УЗАКОНЮЄ ОКУПАЦІЮ КРИМУ РОСІЄЮ.
ВСІ КРАЇНИ СВТІУ ПОДИВЛЯТЬСЯ НА ЦЕ І СКАЖУТЬ ЩО РАЗ УКРАЇНА ПУСТИЛА
ВОДУ В КРИМ, ТО ВИХОДИТЬ ВОНА ВИЗНАЛА ЩО КРИМ РАСЄЙСЬКИМ
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28.04.2021 19:42 Ответить
Эта гниль не осознает, что коздомордые уже 7 лет воюют с Украиной..
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28.04.2021 14:31 Ответить
Каждое слово лошади - вранье!!! Геббельс переворачивается в гробу от зависти...
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28.04.2021 14:33 Ответить
https://youtu.be/V-4bgk9ezK8
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28.04.2021 14:45 Ответить
http://youtu.be/V-4bgk9ezK8
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28.04.2021 14:46 Ответить
Видно пришла свежая партия аргентинского "кокса". Конь вчера отжигал по полной. И обнуляться всем предлагал. Только видно забыл старый маразматик, что для начала надо вернуть захваченные у Украины, Грузии и выплатить репарации.
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28.04.2021 14:53 Ответить
Війни з Україною на Донбасі можна й потрібно уникнути, - Лавров - Цензор.НЕТ 2059
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28.04.2021 16:45 Ответить
Касаби вже кажуть, що війни можна й не уникнути, а хто на мокшу має напасти?
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28.04.2021 17:15 Ответить
ВОНИ БОЖЕВІЛЬНІ - МОСКОВИТАМ ВОРОГИ ВВАЖАЮТЬСЯ ЗА КОЖНИМ

КУЩЕМ ВЖЕ 700 РОКІВ
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28.04.2021 19:43 Ответить
Тот случай, когда лошать настолько завралась, что сказала правду.
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28.04.2021 17:45 Ответить
Кацапи,просто ідіть на х###й. І все стабілізується само собою. Як,до цього,і було раніше.
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28.04.2021 18:20 Ответить
Війни з Україною на Донбасі можна й потрібно уникнути, - Лавров - Цензор.НЕТ 3976
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28.04.2021 21:46 Ответить
 
 