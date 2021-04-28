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Підрив військового автомобіля на Луганщині кваліфіковано як теракт. Розпочато кримінальне провадження, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Підрив військового автомобіля на Луганщині кваліфіковано як теракт. Розпочато кримінальне провадження, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Луганська обласна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом підриву автомобіля українських військовослужбовців у зоні проведення ООС. Те, що відбулося кваліфіковано як терористичний акт, що спричинив загибель людини (ч. 3 ст. 258 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 27 квітня 2021 року близько 12:30 в районі населених пунктів Оріхове та Новотошківське Сєвєродонецького району Луганської області автомобіль Збройних Сил України "ГАЗ-66" наїхав на невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху один з українських військовослужбовців загинув, ще троє отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та осіб, які причетні до вчинення злочину.

Підрив військового автомобіля на Луганщині кваліфіковано як теракт. Розпочато кримінальне провадження, - Офіс генпрокурора 01
Підрив військового автомобіля на Луганщині кваліфіковано як теракт. Розпочато кримінальне провадження, - Офіс генпрокурора 02
Підрив військового автомобіля на Луганщині кваліфіковано як теракт. Розпочато кримінальне провадження, - Офіс генпрокурора 03
Підрив військового автомобіля на Луганщині кваліфіковано як теракт. Розпочато кримінальне провадження, - Офіс генпрокурора 04

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Автор: 

вибух (4451) Донбас (22356) військовослужбовці (4744) втрати (4396) операція Об’єднаних сил (6725) Офіс Генпрокурора (3249) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+15
У войны другая логика.Сколько популченцев за это было уничтожено?
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28.04.2021 13:40
+9
И кого будете привлекать? Дебилы, блд...
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28.04.2021 13:29
+4
«Ту» сторону
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28.04.2021 13:30
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И кого будете привлекать? Дебилы, блд...
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28.04.2021 13:29 Відповісти
«Ту» сторону
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28.04.2021 13:30 Відповісти
- Война?
- Нет
- Ну тогда "теракт"
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28.04.2021 13:31 Відповісти
И шо?
Что вами сделано чтобы такое не повторялось?
Не бла бла и бумажки, а реальные действия?
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28.04.2021 13:33 Відповісти
У войны другая логика.Сколько популченцев за это было уничтожено?
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28.04.2021 13:40 Відповісти
а хто ж тобі скаже... ми ж офіційно не стріляємо...
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28.04.2021 14:25 Відповісти
блин..ну какой это теракт???, участие в незаконных воинских формированиях, диверсия, измена Государству....
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28.04.2021 14:03 Відповісти
рашка их в итоге кинет, переквалифицируем на террористов и будем в итоге русскомирных по миру ловить как террористов.
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28.04.2021 14:27 Відповісти
что это гавно там делает на востоке... где бронированые мазы порошенковские?
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28.04.2021 14:31 Відповісти
там же, где и режим зеленой тишини
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28.04.2021 15:02 Відповісти
Зеленые уголовными производствами отстреливаются...
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28.04.2021 14:36 Відповісти
Є думка, що шишарь скоріш за все наскочив на ТМ.
По тій дорозі їздили не перший раз. Тому саме кваліфікація події як теракт.
Сумно, що є загиблий, але іншим військовим дуже повезло, що вони залишилися хоча й поранені, але живі.
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28.04.2021 14:54 Відповісти
Десь читав,що саме екіпаж шишиги вразливіший на підрив ,бо над колесом як раз тому і заборонили...
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29.04.2021 09:27 Відповісти
По чорному -дивно ..., а бентлі та кайени з київськими номерами легко їздили......а ми на шишигах які старіші мого суму....
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29.04.2021 09:30 Відповісти
 
 