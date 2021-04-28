Підрив військового автомобіля на Луганщині кваліфіковано як теракт. Розпочато кримінальне провадження, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Луганська обласна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом підриву автомобіля українських військовослужбовців у зоні проведення ООС. Те, що відбулося кваліфіковано як терористичний акт, що спричинив загибель людини (ч. 3 ст. 258 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 27 квітня 2021 року близько 12:30 в районі населених пунктів Оріхове та Новотошківське Сєвєродонецького району Луганської області автомобіль Збройних Сил України "ГАЗ-66" наїхав на невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху один з українських військовослужбовців загинув, ще троє отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та осіб, які причетні до вчинення злочину.











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