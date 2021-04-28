Подрыв военного автомобиля на Луганщине квалифицирован как теракт. Начато уголовное производство, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по факту подрыва автомобиля украинских военнослужащих в зоне проведения ООС. Произошедшее квалифицировано как террористический акт, повлекший гибель человека (ч. 3 ст. 258 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 27 апреля 2021 года около 12:30 в районе населенных пунктов Орехово и Новотошковское Северодонецкого района Луганской области автомобиль Вооруженных Сил Украины "ГАЗ-66" совершил наезд на неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва один из украинских военнослужащих погиб, еще трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.











Читайте также: Один воин погиб, трое - ранены в результате подрыва военного автомобиля на Донбассе, - штаб ООС