Подрыв военного автомобиля на Луганщине квалифицирован как теракт. Начато уголовное производство, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж
Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по факту подрыва автомобиля украинских военнослужащих в зоне проведения ООС. Произошедшее квалифицировано как террористический акт, повлекший гибель человека (ч. 3 ст. 258 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, 27 апреля 2021 года около 12:30 в районе населенных пунктов Орехово и Новотошковское Северодонецкого района Луганской области автомобиль Вооруженных Сил Украины "ГАЗ-66" совершил наезд на неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва один из украинских военнослужащих погиб, еще трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
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- Ну тогда "теракт"
Что вами сделано чтобы такое не повторялось?
Не бла бла и бумажки, а реальные действия?
По тій дорозі їздили не перший раз. Тому саме кваліфікація події як теракт.
Сумно, що є загиблий, але іншим військовим дуже повезло, що вони залишилися хоча й поранені, але живі.