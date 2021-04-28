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Подрыв военного автомобиля на Луганщине квалифицирован как теракт. Начато уголовное производство, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Подрыв военного автомобиля на Луганщине квалифицирован как теракт. Начато уголовное производство, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по факту подрыва автомобиля украинских военнослужащих в зоне проведения ООС. Произошедшее квалифицировано как террористический акт, повлекший гибель человека (ч. 3 ст. 258 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 27 апреля 2021 года около 12:30 в районе населенных пунктов Орехово и Новотошковское Северодонецкого района Луганской области автомобиль Вооруженных Сил Украины "ГАЗ-66" совершил наезд на неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва один из украинских военнослужащих погиб, еще трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Подрыв военного автомобиля на Луганщине квалифицирован как теракт. Начато уголовное производство, - Офис генпрокурора 01
Подрыв военного автомобиля на Луганщине квалифицирован как теракт. Начато уголовное производство, - Офис генпрокурора 02
Подрыв военного автомобиля на Луганщине квалифицирован как теракт. Начато уголовное производство, - Офис генпрокурора 03
Подрыв военного автомобиля на Луганщине квалифицирован как теракт. Начато уголовное производство, - Офис генпрокурора 04

Читайте также: Один воин погиб, трое - ранены в результате подрыва военного автомобиля на Донбассе, - штаб ООС

Автор: 

взрыв (6739) Донбасс (26956) военнослужащие (6134) потери (4382) операция Объединенных сил (6766) Офис Генпрокурора (2467) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+15
У войны другая логика.Сколько популченцев за это было уничтожено?
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28.04.2021 13:40
+9
И кого будете привлекать? Дебилы, блд...
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28.04.2021 13:29
+4
«Ту» сторону
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28.04.2021 13:30
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И кого будете привлекать? Дебилы, блд...
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28.04.2021 13:29 Ответить
«Ту» сторону
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28.04.2021 13:30 Ответить
- Война?
- Нет
- Ну тогда "теракт"
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28.04.2021 13:31 Ответить
И шо?
Что вами сделано чтобы такое не повторялось?
Не бла бла и бумажки, а реальные действия?
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28.04.2021 13:33 Ответить
У войны другая логика.Сколько популченцев за это было уничтожено?
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28.04.2021 13:40 Ответить
а хто ж тобі скаже... ми ж офіційно не стріляємо...
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28.04.2021 14:25 Ответить
блин..ну какой это теракт???, участие в незаконных воинских формированиях, диверсия, измена Государству....
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28.04.2021 14:03 Ответить
рашка их в итоге кинет, переквалифицируем на террористов и будем в итоге русскомирных по миру ловить как террористов.
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28.04.2021 14:27 Ответить
что это гавно там делает на востоке... где бронированые мазы порошенковские?
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28.04.2021 14:31 Ответить
там же, где и режим зеленой тишини
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28.04.2021 15:02 Ответить
Зеленые уголовными производствами отстреливаются...
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28.04.2021 14:36 Ответить
Є думка, що шишарь скоріш за все наскочив на ТМ.
По тій дорозі їздили не перший раз. Тому саме кваліфікація події як теракт.
Сумно, що є загиблий, але іншим військовим дуже повезло, що вони залишилися хоча й поранені, але живі.
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28.04.2021 14:54 Ответить
Десь читав,що саме екіпаж шишиги вразливіший на підрив ,бо над колесом як раз тому і заборонили...
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29.04.2021 09:27 Ответить
По чорному -дивно ..., а бентлі та кайени з київськими номерами легко їздили......а ми на шишигах які старіші мого суму....
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29.04.2021 09:30 Ответить
 
 