Затримано 17-річного хлопця, який підозрюється у вбивстві 38-річного жителя Миколаєва, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохоронці в Миколаєві затримали місцевого жителя, причетного до вбивства чоловіка, яке сталося 15 квітня у дворі багатоповерхівок на вулиці Декабристів. Тоді 38-річний потерпілий зазнав кількох вогнепальних поранень у спину, від яких загинув.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
На місці події співробітники слідчо-оперативної групи виявили гільзи, які вилучили та направили на експертизу.
У результаті проведеного комплексу слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 17-річний житель мікрорайона Варварівка. Також відомо, що затриманий є підсудним за спричинення тяжких тілесних ушкоджень перехожому у Миколаєві, та обраний йому запобіжний захід, не був пов'язаний із триманням під вартою.
Після вбивства зловмисник втік на автомобілі, а пістолет викинув у річку.
Одна з версій вбивства – це помста потерпілому за події 2006 року. Тоді загиблий позбавив життя дядька підозрюваного, за що відбував покарання у вигляді позбавлення волі. Наразі перевіряється коло друзів підозрюваного, які відносять себе до кримінального світу, у яких неповнолітній зловмисник, ймовірно, і придбав пістолет.
Наразі слідчі вручили зловмиснику повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ) та клопотатимуть у суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.
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а виноватым мусора и судьи Украины любого назначат
Родина колись проживала на Печерську, але згодом через бідність вимушена була переїхати на Харківський масив. Після переїзду, на думку пенсіонера, Максим сплутався з поганою компанією.
Бабуся Максима - Ніна Суміна - поскаржилася, що у стареньких немає грошей на похорони убитої сім'ї. Вони навіть не можуть забрати тіла з моргу та зараз шукають гроші. Пенсія - близько 2000 гривень, тоді як похорон коштує приблизно 30 000 гривень.