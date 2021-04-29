Затримано 17-річного хлопця, який підозрюється у вбивстві 38-річного жителя Миколаєва, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці в Миколаєві затримали місцевого жителя, причетного до вбивства чоловіка, яке сталося 15 квітня у дворі багатоповерхівок на вулиці Декабристів. Тоді 38-річний потерпілий зазнав кількох вогнепальних поранень у спину, від яких загинув.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На місці події співробітники слідчо-оперативної групи виявили гільзи, які вилучили та направили на експертизу.

У результаті проведеного комплексу слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 17-річний житель мікрорайона Варварівка. Також відомо, що затриманий є підсудним за спричинення тяжких тілесних ушкоджень перехожому у Миколаєві, та обраний йому запобіжний захід, не був пов'язаний із триманням під вартою.

Після вбивства зловмисник втік на автомобілі, а пістолет викинув у річку.

Одна з версій вбивства – це помста потерпілому за події 2006 року. Тоді загиблий позбавив життя дядька підозрюваного, за що відбував покарання у вигляді позбавлення волі. Наразі перевіряється коло друзів підозрюваного, які відносять себе до кримінального світу, у яких неповнолітній зловмисник, ймовірно, і придбав пістолет.

Наразі слідчі вручили зловмиснику повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ) та клопотатимуть у суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

Також читайте: Суд заарештував київського підлітка, підозрюваного у вбивстві батьків і брата, - речниця столичної прокуратури Максимець





