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Затримано 17-річного хлопця, який підозрюється у вбивстві 38-річного жителя Миколаєва, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці в Миколаєві затримали місцевого жителя, причетного до вбивства чоловіка, яке сталося 15 квітня у дворі багатоповерхівок на вулиці Декабристів. Тоді 38-річний потерпілий зазнав кількох вогнепальних поранень у спину, від яких загинув.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На місці події співробітники слідчо-оперативної групи виявили гільзи, які вилучили та направили на експертизу.

У результаті проведеного комплексу слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 17-річний житель мікрорайона Варварівка. Також відомо, що затриманий є підсудним за спричинення тяжких тілесних ушкоджень перехожому у Миколаєві, та обраний йому запобіжний захід, не був пов'язаний із триманням під вартою.

Після вбивства зловмисник втік на автомобілі, а пістолет викинув у річку.

Одна з версій вбивства – це помста потерпілому за події 2006 року. Тоді загиблий позбавив життя дядька підозрюваного, за що відбував покарання у вигляді позбавлення волі. Наразі перевіряється коло друзів підозрюваного, які відносять себе до кримінального світу, у яких неповнолітній зловмисник, ймовірно, і придбав пістолет.

Наразі слідчі вручили зловмиснику повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ) та клопотатимуть у суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

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Затримано 17-річного хлопця, який підозрюється у вбивстві 38-річного жителя Миколаєва, - Нацполіція 01
Затримано 17-річного хлопця, який підозрюється у вбивстві 38-річного жителя Миколаєва, - Нацполіція 02
Затримано 17-річного хлопця, який підозрюється у вбивстві 38-річного жителя Миколаєва, - Нацполіція 03

Автор: 

Миколаїв (1805) вбивство (3088)


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кучма тоже кое кого убил. и ничего .. не задердживают...
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29.04.2021 09:55 Відповісти
кучме можно, он не лох, он с зелннским у корыта
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29.04.2021 10:06 Відповісти
мусора в КОРДе нажратые мрази, хорошо приоделись за счёт лохобанов ...
а виноватым мусора и судьи Украины любого назначат
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29.04.2021 10:05 Відповісти
...Батько Максима страждав на психічне захворювання і знаходився на обліку в психдиспансері. Також в родині були скандали через алкогольні зриви матері підлітка. Згодом до проблем із матір'ю додалися проблеми з Максимом, який почав поводитися дивно.
Родина колись проживала на Печерську, але згодом через бідність вимушена була переїхати на Харківський масив. Після переїзду, на думку пенсіонера, Максим сплутався з поганою компанією.
Бабуся Максима - Ніна Суміна - поскаржилася, що у стареньких немає грошей на похорони убитої сім'ї. Вони навіть не можуть забрати тіла з моргу та зараз шукають гроші. Пенсія - близько 2000 гривень, тоді як похорон коштує приблизно 30 000 гривень.
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29.04.2021 10:23 Відповісти
Убийца похож на нацмена. За убийство первой степени нужно вышку давать
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29.04.2021 10:33 Відповісти
 
 