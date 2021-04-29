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Діяльність фейкової "сільради" блоковано на Миколаївщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України документує діяльність незаконної сільської ради Миколаївської області. Створення фейкової ради ініціював місцевий прихильник ідеології так званого "народовладдя" для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що зловмисник ініціював збори односельців, які незаконно обрали його "новим" сільським головою. Він підготував низку документів, які, на думку кураторів, мали легалізувати "орган самоврядування". Крім того, він розміщував у соцмережах повідомлення про свою "діяльність".

Досудове розслідування встановило, що очільник фейкового органу, зокрема, брав участь у "всеукраїнському національному конгресі" у грудні 2020 року в Києві. Захід мав на меті створити систему паралельних органів влади в Україні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у "сільського голови" печатку так званого органу місцевого самоврядування - "Держава Україна. Орган місцевого самоврядування". Він використовував її під час листування з держаними установами України.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину.

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Діяльність фейкової сільради блоковано на Миколаївщині, - СБУ 01
Діяльність фейкової сільради блоковано на Миколаївщині, - СБУ 02

Автор: 

Миколаївська область (2273) СБУ (12812) сепаратизм (757) сільрада (69)


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Присвоение полномочий?
Налоги не собирал, бюджет не тратил, не дерибанил землю.
За что уголовное дело?
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29.04.2021 15:12 Відповісти
ну как ето за шо, тут жеж всё написано:
- злоумышленник инициировал собрание односельчан
- Он подготовил ряд документов, которые, по мнению кураторов...
- участвовал во "всеукраинском национальном конгрессе" в декабре 2020 год в Киеве

Хорошо шо у нас нема войны с кацапами, и избушке можно от скуки отаким от заниматься.
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29.04.2021 15:26 Відповісти
Що цікаво в Україні з 1996 року, після прийняття Конституції усі ради народних депутатів мали б бути ліквідовані і замість них громади мали б утворити представницькі органи
(відповідно до 143 ст) там де це було необхідно. Але цього не було зроблено тому можна вважати усі органи місцевого самоврядування анти-конституційними.
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29.04.2021 15:20 Відповісти
какой по счету фейковый ад??
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29.04.2021 15:29 Відповісти
- мешал официальной власти воровать из казны
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29.04.2021 15:36 Відповісти
потому что сам мечтал воровать по-крупному:
из казны сельсоветам выделяются немалые гроши
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29.04.2021 19:40 Відповісти
Реформа управления родилась мертвой.Большие населенные пункты ОТГ грабят маленькие самым бессовестным образом.Ни дорог,ни транспорта,ни медицины ни образования в малых селах.Земля обрезается под ганок и захватывается Управы на действия бандитов нет.
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29.04.2021 16:01 Відповісти
Меже є якийсь зв'язок? Не?
"Слуга народа" Заблоцкий о законе по передаче земли ОТГ"
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29.04.2021 16:36 Відповісти
 
 