Деятельность фейкового "сельсовета" блокирована на Николаевщине, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины документирует деятельность незаконного сельского совета Николаевской области. Создание фейкового совета инициировал местный сторонник идеологии так называемого "народовластия" для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что злоумышленник инициировал собрание односельчан, которые незаконно избрали его "новым" сельским главой. Он подготовил ряд документов, которые, по мнению кураторов, должны были легализовать "орган самоуправления". Кроме того, он размещал в соцсетях сообщения о своей "деятельности".
Досудебное расследование установило, что глава фейкового органа, в частности, участвовал во "всеукраинском национальном конгрессе" в декабре 2020 год в Киеве. Мероприятие имело целью создать систему параллельных органов власти в Украине.
Во время обысков правоохранители изъяли у "сельского главы" печать так называемого органа местного самоуправления - "Государство Украина. Орган местного самоуправления". Он использовал ее при переписке с государственными учреждениями Украины.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.
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Налоги не собирал, бюджет не тратил, не дерибанил землю.
За что уголовное дело?
- злоумышленник инициировал собрание односельчан
- Он подготовил ряд документов, которые, по мнению кураторов...
- участвовал во "всеукраинском национальном конгрессе" в декабре 2020 год в Киеве
Хорошо шо у нас нема войны с кацапами, и избушке можно от скуки отаким от заниматься.
(відповідно до 143 ст) там де це було необхідно. Але цього не було зроблено тому можна вважати усі органи місцевого самоврядування анти-конституційними.
из казны сельсоветам выделяются немалые гроши
"Слуга народа" Заблоцкий о законе по передаче земли ОТГ"