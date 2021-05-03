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У Береговому розклеїли антиугорські листівки провокаційного характеру. Поліція почала розслідування. ФОТОрепортаж

Поліція розслідує факт порушення рівноправності громадян на Закарпатті, після того як у місті Берегове невідомі розклеїли листівки провокаційного характеру. ЗМІ звертають увагу на помилки в листівках, що, на їхню думку, може свідчити про іноземний слід у цій провокації.

"2 травня поліцейські Берегового зафіксували факт поширення листівок з погрозами українцям угорського походження. Провокативні надписи виявили на кількох будинках місцевих жителів", - повідомляє поліція Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі поліції кваліфікують такі дії зловмисників за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України – "порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності, поєднані з погрозами". Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Поліцейські вживають заходів для встановлення причетних до злочину осіб.

На листівках, виготовлених на жовто-блакитному тлі, написано антиугорський текст із погрозами.

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Водночас місцеві ЗМІ оприлюднили фото розклеєних листівок і звернули увагу на наявність у них помилок, що, на думку ЗМІ, може свідчити про можливий іноземний слід у цій провокації. ЗМІ нагадують про підпал офісу Товариства угорської культури в Ужгороді, який здійснили громадяни Польщі. У ході судових засідань вони назвали замовником Мануеля Оксенрайтера, який працює в офісі депутата популістської, праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Маркуса Фронмаєра і є редактором ультраправого видання "Zuerst!".

У Береговому розклеїли антиугорські листівки провокаційного характеру. Поліція почала розслідування 01
У Береговому розклеїли антиугорські листівки провокаційного характеру. Поліція почала розслідування 02
У Береговому розклеїли антиугорські листівки провокаційного характеру. Поліція почала розслідування 03
У Береговому розклеїли антиугорські листівки провокаційного характеру. Поліція почала розслідування 04

Нагадаємо, в ніч на 4 лютого 2018 року в Ужгороді в будівлю ТУКЗ невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю. Пляшку кинули у вікно і завдяки тому, що воно подвійне, розбилося тільки одне скло й інших пошкоджень немає. У союзі угорців вважали, що подія може бути провокацією.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль раніше інформував, що підпал офісу ТУКЗ на початку лютого 2018 року скоїли двоє громадян Польщі: житель Кракова Адріан Марглевський і житель міста Бидгощ Томаш Шимковяк. 

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листівки (44) Нацполіція (15163) провокація (782) нацменшини (190) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+45
Кацапня всё не уймется. Ну что за твари.
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03.05.2021 10:24
+28
Знову москалі помилки в українській мові наробили.
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03.05.2021 10:29
+22
я не я и рожа не мояВ Берегово расклеили антивенгерские листовки провокационного характера. Полиция начала расследование - Цензор.НЕТ 6645
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03.05.2021 10:26
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Так, Лубянка втратила кваліфікацію. Такі граматичні помилки робити в провокаційних плакатах - дніще. Петров і Баширов стали корегувальниками текстів?
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03.05.2021 11:20 Відповісти
...ахтунг!...руцке провокаторов стиль, ошибки в тексте!
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03.05.2021 11:22 Відповісти
йой що це фігня то що націоналісти зі Львова приїхали та розвісили листівки ?))
дебіди провокатори з ФСБ хоч би місцевий діалект врахували чи що
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03.05.2021 11:22 Відповісти
Кацапня, як завжди, діє своїми недолугими методами. Але й тут косячить.
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03.05.2021 11:26 Відповісти
Тупая кацапня по русски грамотно писать не умеет, что там говорить за другие языки😁😁😁😁
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03.05.2021 11:35 Відповісти
И в стилистическом плане в Украине не используется понятие "на ножі". Это чисто мокшанское. Палятся свинособаки! Для этого им, лишнехромосомным, Украина и нужна, что бы хоть что-то по-людски делать. *********.
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03.05.2021 11:59 Відповісти
Це все зробила влада (СН + ОП) до приїзду Тищенка ("наводящого порядок" на митниці). Щоб він заставив митника кричати "мадяри нам друзі!", а президента зі своїми блюдолизами показати "білими і пушистими" на фоні ненависних націоналістів і бандерівців (та і нацистів, - чаво уж там...). Примітивні хробаки.
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03.05.2021 12:05 Відповісти
У Береговому розклеїли антиугорські листівки провокаційного характеру. Поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 3595
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03.05.2021 12:11 Відповісти
Провокации тупых русских.
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03.05.2021 12:12 Відповісти
50 на 50,возможно и сами мадьяры..
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03.05.2021 13:45 Відповісти
Шо там, снова ***** с ********** шалят
У Береговому розклеїли антиугорські листівки провокаційного характеру. Поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 8683
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03.05.2021 12:26 Відповісти
У Береговому розклеїли антиугорські листівки провокаційного характеру. Поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 7348
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03.05.2021 12:27 Відповісти
цветная печать на самоклейке формата А3 ... интересно, это в Берегове такая типография или завезли
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03.05.2021 12:28 Відповісти
Писали і писатимуть, палили і палитимуть, руйнували і руйнуватимуть - допоки всяким Васькам Бриндзовичам не роздавлять яйця в підвалах берегівського СБУ. Уявіть собі, аж від 29.12.2020р. з цим мадярсько-московським резидентом всі причетні грають цюці-бабці - трохи насипали форинтів чи рубликів попустили, прожерли валюту знову яйка затискають. І пох їм український інтерес - головне бабло і інструмент тиску на шуфричів, смердчуків, балог. Но бухгалтера з лубянки скинули їхні косточки со счетов бальшой ігри. Краще за пару соток еуро купити якихось руді і штефана. Або баширов сам приїде і в місцевому інтернет кафе на здачу від палєнкі роздрукує.
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03.05.2021 12:44 Відповісти
Однозначно москалі розклеїли...
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03.05.2021 15:13 Відповісти
Або москалі, або промоскалі-мертвечуки (що найвірогідніше), або "корисні ідіоти".
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04.05.2021 17:55 Відповісти
расследует факт нарушения равноправия граждан в Закарпатье, Источник: https://censor.net/ru/p3263374

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03.05.2021 21:29 Відповісти
"Давно блатных мы песен не слыхали." Напевно самі і вішали ті папірці. Бо якже забули про наших українських громадян цієї національності. Ми почитали. Ніяких вражень. Ніяких почуттів.
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03.05.2021 22:50 Відповісти
та коли ж ви запам'ятаєте ? Москалів - на ножі , Комуняк - на гиляку, Мад'ярів -у прірву .
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03.05.2021 23:28 Відповісти
Коли у 90-х була заваруха з ПМР, то був слоган "Москалей за Днестр, жидов в Днестр"
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04.05.2021 06:44 Відповісти
Неправильно поставлений мякий знак в слові , свідчить про те , що провокації друкували на Московії , ну а розклеювали вже їхні прихвостні , місцеві шуфричі , ківи ,медведчуки ті інші рабіновичі . Такою хірньою тільки московити займаються . Тероризм і провокації ніхто крім уряду РФ більше не фінансує .
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04.05.2021 11:11 Відповісти
У вас слово «мякий» без апострофа, такое может писать только провокатор из Москвы!
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05.05.2021 10:48 Відповісти
У КГБ россии кризис жанра.
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04.05.2021 13:10 Відповісти
Кацапня досі не знає що таке апостроф. Це добре.
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05.05.2021 12:19 Відповісти
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