У Береговому розклеїли антиугорські листівки провокаційного характеру. Поліція почала розслідування. ФОТОрепортаж

Поліція розслідує факт порушення рівноправності громадян на Закарпатті, після того як у місті Берегове невідомі розклеїли листівки провокаційного характеру. ЗМІ звертають увагу на помилки в листівках, що, на їхню думку, може свідчити про іноземний слід у цій провокації.

"2 травня поліцейські Берегового зафіксували факт поширення листівок з погрозами українцям угорського походження. Провокативні надписи виявили на кількох будинках місцевих жителів", - повідомляє поліція Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі поліції кваліфікують такі дії зловмисників за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України – "порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності, поєднані з погрозами". Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Поліцейські вживають заходів для встановлення причетних до злочину осіб.

На листівках, виготовлених на жовто-блакитному тлі, написано антиугорський текст із погрозами.

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Водночас місцеві ЗМІ оприлюднили фото розклеєних листівок і звернули увагу на наявність у них помилок, що, на думку ЗМІ, може свідчити про можливий іноземний слід у цій провокації. ЗМІ нагадують про підпал офісу Товариства угорської культури в Ужгороді, який здійснили громадяни Польщі. У ході судових засідань вони назвали замовником Мануеля Оксенрайтера, який працює в офісі депутата популістської, праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Маркуса Фронмаєра і є редактором ультраправого видання "Zuerst!".









Нагадаємо, в ніч на 4 лютого 2018 року в Ужгороді в будівлю ТУКЗ невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю. Пляшку кинули у вікно і завдяки тому, що воно подвійне, розбилося тільки одне скло й інших пошкоджень немає. У союзі угорців вважали, що подія може бути провокацією.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль раніше інформував, що підпал офісу ТУКЗ на початку лютого 2018 року скоїли двоє громадян Польщі: житель Кракова Адріан Марглевський і житель міста Бидгощ Томаш Шимковяк.