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Новини Політика України
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Зеленський: Необхідно ухвалити закон про захист прав національних меншин

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський: Необхідно ухвалити закон про захист прав національних меншин

Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне прийняття закону, який врегулює захист самобутності і рівноправності і національних меншин, що проживають в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Цей закон дасть права національним меншинам, але також захищатиме територіальну цілісність і суверенітет України. Ми як держава захищатимемо традиції, свята, мову, фольклор національних меншин, але водночас вимагатимемо поваги до українських традицій, мови. Діти будь-якої меншини мають знати мову свого народу та українську. Це справедливо", – наголосив Президент.

Також, на його думку, прийняття такого закону зробить нацменшини в Україні рівноправними.

Також читайте: Рада хоче заборонити продаж ліків дітям, - "слуга народу" Радуцький

Зазначається, що в законодавчій ініціативі щодо врегулювання правового статусу національних меншин на нараді під головуванням президента взяли участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква та народні депутати.

Также на Цензор.НЕТ: Попытка принять закон о нацменьшинствах приведет к активизации гибридной войны, - глава Госэтнополитики Богдан

Як зазначив Кулеба, такий законопроєкт допоможе Україні на міжнародній арені, зокрема, в питанні захисту прав українців, які проживають за кордоном.
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Топ коментарі
+33
****, та вы ж и президенты, раз за разом, и депутаты поголовно.. Шо ещё не так? Учредить мацу национальным украинским блюдом?
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20.02.2021 00:22
+33
Коли буде закон про захист національної більшості?
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20.02.2021 00:31
+31
Абсолютно уверен, что гринпоц имеет ввиду именно это- защитить самую угнетаемую проклятыми бандеровцами национальную меньшину- вяликих руцких! Замучанные и замордованные в Украине руцкие требую перестать есть руцких младенцев, дать возможность этим сиротам думать на руцком языке (не дают же проклятые хохлы этого делать!) и вообще- изнечтожить всех угнетателей несчастных руцких- укров , ибо не фиг!
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20.02.2021 00:27
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****, та вы ж и президенты, раз за разом, и депутаты поголовно.. Шо ещё не так? Учредить мацу национальным украинским блюдом?
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20.02.2021 00:22 Відповісти
Не перебільшуйте Чивокуня був щирим білорусом. А парАшенка - патріотичним олігархом молдавського походження. Хто стверджує протилежне - той охєнд кримля
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20.02.2021 00:27 Відповісти
А як бути з узкоязичним большінством?
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20.02.2021 10:04 Відповісти
на себя намекает?
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20.02.2021 00:31 Відповісти
иудеи они всегда страховку ищут Зеленский: Необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств - Цензор.НЕТ 2599
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20.02.2021 00:33 Відповісти
Вавка мнит себя Новым Арийцем убогий дегенерат....
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20.02.2021 09:22 Відповісти
Актуально - після маштабного скандалу з 15 річною "блогершею" ...
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20.02.2021 11:28 Відповісти
Видать хочет образовать дыныровский автономный округ.....и новувую национальность дыныровец...
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20.02.2021 11:59 Відповісти
Кассабів і *иd'ів?
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20.02.2021 00:24 Відповісти
😲 То тепер українці будуть з ними у рівних правах? Ніхто з цих двох груп е буде вважати українців нижчими за себе? Не вірю!!!! 😊
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20.02.2021 00:36 Відповісти
в меньших правах. так правильнее.
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20.02.2021 04:47 Відповісти
як взагалі можна визнавати якісь національні меншини чи більшості, якщо у нас взагалі відсутнє поняття "національності"? є громадяни України!!!
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20.02.2021 08:08 Відповісти
Ахахаха)у зекретина очередной сбой -как же это не вовремя...да ,зесрань?
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20.02.2021 00:25 Відповісти
Абсолютно уверен, что гринпоц имеет ввиду именно это- защитить самую угнетаемую проклятыми бандеровцами национальную меньшину- вяликих руцких! Замучанные и замордованные в Украине руцкие требую перестать есть руцких младенцев, дать возможность этим сиротам думать на руцком языке (не дают же проклятые хохлы этого делать!) и вообще- изнечтожить всех угнетателей несчастных руцких- укров , ибо не фиг!
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20.02.2021 00:27 Відповісти
Зеленський: Необхідно ухвалити закон про захист прав національних меншин - Цензор.НЕТ 2799
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20.02.2021 10:06 Відповісти
еге, в лоба Закон про мову не взяли - тепер спробують по контрфорсу, в обхід нищечком
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20.02.2021 10:27 Відповісти
Тіки не тре відносити пацаків до нацменьшин, бо їх до#уя, як сказав би митець...
Цей закон може стосуватись киримлів, греків, русинів, гагаузів тощо, але ніяк не руських... В руських є рашкостан поряд...
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20.02.2021 00:27 Відповісти
Це емоції. Юридично - вони нацмени.
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20.02.2021 11:21 Відповісти
юридично у них нет зарегистрированной нацменьшины. Если Путин признает, что русских в Украине меньшинство, то это автоматически будет означать полный провал всей их идеологии
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20.02.2021 15:24 Відповісти
Одно "меньшинство" уже человека прибило на дороге.
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20.02.2021 00:27 Відповісти
О, вдруг аткуда нівазьмісь вискочила бубачка. Коли будемо ділити вагон бабла який ти привіз? І зажівьом.
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20.02.2021 00:29 Відповісти
Всякой хренью занимается. Лучший президент, наровне с Чаком Вуокером
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20.02.2021 00:30 Відповісти
русские - это не меньшинства, это ковид.
По остальным меньшинства, никогда не слышал от них, чтобы они сетовали на то, что в Украине их как-то притесняют.
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20.02.2021 00:30 Відповісти
Що він несе? Що це "Діти будь-якого меншини повинні знати мову свого народу і український".
Нарід, нація в Україні одна(ин) - українська (ий).
Діти повинні знати українську мову, і усе. Усе інше за бажанням, у недільній школі нехай вчать що хочуть.
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20.02.2021 00:31 Відповісти
Коли буде закон про захист національної більшості?
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20.02.2021 00:31 Відповісти
Цікаво, а Зеленський володіє івритом? То ж за визначення його рідна мова його народу Зеленский: Необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств - Цензор.НЕТ 7830
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20.02.2021 00:34 Відповісти
Ну вообщето они больше на идиш бакланят
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20.02.2021 00:44 Відповісти
Тут недавно Рабинович орал "НОПОСЕРУН" не скажете что бы это значило.
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20.02.2021 09:09 Відповісти
Это он оповестил всех, что обкакался.
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20.02.2021 10:00 Відповісти
Запор у него с геммороем...
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20.02.2021 11:37 Відповісти
Мається на увазі - право, а не обов*язок.
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20.02.2021 11:24 Відповісти
Шо, в попку тебя отшпокали, а тебе понравилось?
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20.02.2021 00:36 Відповісти
хм.. в до интернетовское время, лишь папа знал что ты - мудак !!!
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20.02.2021 00:39 Відповісти
такая защита меньшинств - сепаратизмом заканчивается. Украина национальное государство и тут должны все учить Украинский язык и традиции. И приезжие тоже не свою культуру должны навязывать, а уважать Украину и учить все Украинские уставы. В гости не ходят со своим уставом или как там в поговорке. можно не запрещать чужие культуры в Украине, но это устно должно быть, то бишь праздники или язык или другие культурные идентичные вещи не запрещать, но не нужно никаких законов принимать о защите их. Просто не трогать их и тем самым их культуры будут защищены, но если это не угрожает Украинской государственности, а если угрожает, то жестко должно пресекаться, как Венгрия раздает паспорта и на школах и гос зданиях в Украине вешает свои флаги и РФ тоже самое с другой стороны делает - это должно на корню рубаться, а если татары допустим, то Меджлис никого не трогает и его трогать не нужно.
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20.02.2021 00:43 Відповісти
Вован, не вешай нос, дает совет тебе Народ - не мелочись, повесься весь !!! Зеленский: Необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств - Цензор.НЕТ 8356
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20.02.2021 00:44 Відповісти
Не поняв.Кравчук йому не сказав ? ще в 1992-му прийняли.Досі діє.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про національні меншини в Україні

Нє,ну можна окремо прийняти закон про захист циган,євреїв.пуштунів,чи москалів.якщо є така потреба.Може їх дуже сильно в нас ображають...
Чи для захисту мадярської автономії на Закарпатті,організованої Кулєбою.
Раз Зєля з такими авторитетами.як Ткаченко,Шкарлєт,й Вєніславський просять...
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20.02.2021 00:50 Відповісти
Дійсно ... Незрозуміло нащо ще якийсь Закон.
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20.02.2021 11:25 Відповісти
у бубы явно сбой в той части тела где находится рот.
приоритеты оно явно расставлять не умеет.
интересно знает ли он такое слово или все по чуйке....
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20.02.2021 01:09 Відповісти
Сьогодні представник меншини вбив українця. І що це взагалі таке? Що саме мають захищати?
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20.02.2021 01:15 Відповісти
йому написали, воно і прочитало, чого чіпляєтесь?
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20.02.2021 01:18 Відповісти
maravillo Тут справа не в ньому.Західні партнери вимагають бути до всіх толерантними,це такі тренди,лизати зади всім покидькам.Не все потрібно з заходу брати.
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20.02.2021 01:29 Відповісти
антикорупційні заходи не виконуються, так вирішив хоч за це щось отримати...
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20.02.2021 01:43 Відповісти
maravillo Та це ж не він придумав.Зараз в Україні є політики,які хочуть захищати права циган.Ці тренди прийшли до нас з заходу.Нехай би пожили рік з тими циганами.І це тільки одне,те що кажуть.Він сам,в принципі не може з корупцією боротися.
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20.02.2021 01:51 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым принятие в закона, который урегулирует защиту самобытности и равноправия проживающих в Украине национальных меньшинств. Источник: https://censor.net/ru/n3249059

ЧИ ПЕЧЕНЬКИ УГОРЩИНИ ПОЧАЛИСЬ... Зеленский: Необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств - Цензор.НЕТ 4721
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20.02.2021 01:16 Відповісти
Це типу коли вони приймуть дамбасс назад, щоб орки з кацапськими паспортами мали право на "самовизначення"?
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20.02.2021 01:17 Відповісти
з цього бидлана станеться.
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20.02.2021 06:04 Відповісти
Больше синагог!
Я правильно сказал, Владимир Александрович осёл оманский?
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20.02.2021 01:18 Відповісти
И обрезание всем гоям сделать, чтобы не обижать богоизбранных.
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20.02.2021 01:27 Відповісти
Ещё нужно искоренить суржик с Украинского языка, хотя бы вначале это сделать на ТВ.
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20.02.2021 01:19 Відповісти
Это точно! телеканалы экономят на ведущих, понабирают рогулей из деревень
чтоб платить поменьше, а люди их слушают и потом говорят, "теляча мова" Зеленський: Необхідно ухвалити закон про захист прав національних меншин - Цензор.НЕТ 229
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20.02.2021 11:50 Відповісти
Нацмены которым тупые гои добровольно отдали власть хотят принять закон о защите своих прав? Какая неожиданность.
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20.02.2021 01:26 Відповісти
А від чого їх захищати ? Чи від кого ?
У чому порушуються їхні права ? Які ?

Як людина, яка належить до етнічної меншості в Канаді, абсолютно свідома цього.

Тому національні меншини в Україні також мусять розуміти, що вони живуть насамперед на українській землі і перетворювати її на свою територію чи встановлювати свої закони / правила / звички - не можуть. Не подобається - є історична батьківщина. Але жодного привілейованого становища їм не належиться.

Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский. Это справедливо", - заявил президент.

Уже прокоментували вище. Придурок.
Діти і їхні батьки самі розберуться, яку мову чи мови повинні знати.
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20.02.2021 01:31 Відповісти
У вас у Канаді може усе тіп-топ ...
Але, у Європах і у ваших сусідів південніше, пишуть, цілі анклави нацменів вже утворилися, які нав*язують свої порядки.
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20.02.2021 11:32 Відповісти
всё правильно.
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20.02.2021 01:38 Відповісти
О нацменшинах Зеленский: Необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств - Цензор.НЕТ 8022 .... ПОСОБНИЧЕСТВО. Власти Украины продолжают помогать банде ФСБ.

Власти Украины депортировали в Беларусь очередного уроженца Дагестана Шамиля Абдулкаримова. Банда ФСБ объявила его «сторонником ИГ». Власти Украины вместо того, чтобы проигнорировать запрос своего врага «хитро» депортировала его в Беларусь чтобы банда ФСБ могла его заполучить.
Практика показывает, что все т.н. «дела» на кавказцев, которые рассылает Лубянка в разные страны, фальсифицированы, причем в очень грубой форме. Однако Киев закрывает на это глаза и позволяет российской агентуре свободно действовать в своей стране. (с)
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20.02.2021 02:17 Відповісти
А хто такий "Шаміль Абдулкарімов"? Боєць батальйону імені шейха Мансура? Чи, може, він такий же "ІГіловець", як той, що відрізав голову учителю у Франції? Чи, може, він з тих, що грабував людей в Росії, а в Україну втік, щоб не "сісти"? Треба ж розбираться, "що за "фрукт"... Усі країни світу часто використовують клеймо "тероризму", розшукуючи звичайних кримінальних злочинців через Інтерпол - так "інтерполовці" швидше крутяться у країнах, де вони ховаються...
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20.02.2021 06:04 Відповісти
Я так понимаю,что Украина уверенно превращается в Израиль.
Вот не слышал я ,что бы в Израиле,на ключевых постах в правительстве были не евреи.А вы?
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20.02.2021 02:21 Відповісти
Той що є з 1992 року йому не підходить? Переписати хоче на свій лад? Знову якась мутка. Я вже заморився від цього клоуна, хтоб його трохи заспокоїв, а?
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20.02.2021 02:56 Відповісти
самое надежное успокоительное 7,62 или 5,45.
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20.02.2021 04:07 Відповісти
Хоспаді ... У курки шия тонка ...
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20.02.2021 11:35 Відповісти
Защищать надо тех кого притесняют, кого угнетают украинцы ? Защищать нужно как раз украинский язык, пишу это на русском так как русскоязычная школа сделала из меня русскоязычного, я не хочу этого для своих детей !
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20.02.2021 03:33 Відповісти
Не розслабляйтесь - цей шлях непростий.
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20.02.2021 11:35 Відповісти
кто имеется в виду - украинцы? или слезой укрыть геноцид, который доминирующая нация зафигачила против самой себя...
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20.02.2021 04:23 Відповісти
Приходить син зі школи... Мати питає :
- Ну, як синок, у вас пройшло свято дружби народів? Сподобалися костюми національні? Хтось одягав?З твого ніхто не насміхався?
- Ні, все класно було! Я прийшов у шароварах і вишиванці, Алія - у кримськотатарському костюмі, Георгій - черкесці... Навіть Сьомка - у бобровій шубі і окулярах в золотій оправі...
- Ну, а Вовка Малафеєв у косоворотці і портах смугастих прийшов?
- Ні, матусю... У "кирзачах" і "тілогрійці" з номером на грудях...
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20.02.2021 05:58 Відповісти
це доречі може бути такий закон, який дасть можливість не виконувати закон про мову, закон про освіту, закон про російську агресію, закон про признання майдану визначною подією. Тобто такий закон, який відправляє зусилля по відновлення українства в одне місце. Враховуючи те що зєзєзєнт кончене малороське бидло, це аж бігом.
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20.02.2021 06:01 Відповісти
Я конечно не против нацменшинства защищать, ромов, евреев там разных или еще кого, но в данный момент, в момент войны с рашкой, более всего необходим закон защиты украинской нации от агрессии, которая продолжается уже более трехсот лет. В первую очередь защиты украинцев от коллаборантов всех мастей.
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20.02.2021 07:24 Відповісти
А сейчас у меньшинств нет прав или их кто то притесняет? Про равноправие сказано в конституции,зачем ещё закон.
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20.02.2021 07:40 Відповісти
Государство не имеет права вмешиваться в частную жизнь любого гражданина Украины.Статья №32 Конституции.
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20.02.2021 07:46 Відповісти
А навіщо такий закон ?
Щоб знову ті меншини знущались над українцями ?
Оцей гакающий хлопчик саменький і мови то до 42 років не знав.
То отак його притісняли ? Здається, то воно вкрай знахабніло
В нашій державі треба захищати не кого завгодно, а саме українців.
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20.02.2021 07:59 Відповісти
Крім кацапів ніхто цього не вимагає, йдіть в сраку.
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20.02.2021 07:59 Відповісти
Чем ближе государство к падению,тем многочисленнее его законы.
Публий Корнелий Тацит.
Вольтер на этоть счет был круче...
Многочисленность законов в государстве есть тоже что и большое число лекарей : признак болезни и бессилия...
Зеленский: Необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств - Цензор.НЕТ 8481
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20.02.2021 08:03 Відповісти
Оп"ять двадцять п"ять... Зеленский: Необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств - Цензор.НЕТ 7666
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20.02.2021 08:05 Відповісти
Это какой уже по счёту закон о защите прав национальных меньшинств вы собрались принимать? При прошлой власти и так достаточно либеральный приняли.
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20.02.2021 08:07 Відповісти
Каждый цыган Украины имеет право на лошадку Будулая Зеленский: Необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств - Цензор.НЕТ 5259и на собственный брычка типа Ламборджини... Зеленский: Необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств - Цензор.НЕТ 6700
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20.02.2021 08:11 Відповісти
Ну уродство... В натуре это уже не смешно. Национализм- это когда в паспорте написано "гражданин Украины". Все, точка. Кто ты- еврей, азербайджанец, кому какое дело, кто этим парится? У кого что изменится, если я сообщу ему что я болгарин? Закон Всех граждан принимает одинаково, что снова не так? Какой то сюр... Тем подай "особые" потому что они в сракатан шпилятся, этим потому что челюсти выворачивает от слова "паляныця" третьим потому что Сиярто пообещал нечто... И все при том должны быть равны, но те- равнее... Не строить Украину а что то с неё вымутить для себя или для "особо одаренных". Капец...
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20.02.2021 08:21 Відповісти
Я лично только за право одурманенных московским улусом выбрасывать говнецо в окошко.Это их национальная черта.Самое удивительное,в Украине она не прижилась.В Украине даже на улице сортир -произведение искусства и предмет особого ухода.Имеется в ввиду семейный ,а не общественный.Там эксцессы могут быть,ввиду многонационалия.
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20.02.2021 08:35 Відповісти
Закон вже є, днище, такого незнать, гугл є *****, чи цетак само що і визнання наших водійських прав у арабів? Побєдун.
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20.02.2021 08:56 Відповісти
Судя по всему - понял что будут бить - по наглой хитрожопой роже.
Закон ему не поможет.
Как и спектакль с санкциями.
Ответит и за вагнеровцев, и за паРашинских агентов в окружении, и за многое другое...
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20.02.2021 09:06 Відповісти
Закон о правах и обязанностях Гражданина Украины. И всё.
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20.02.2021 09:13 Відповісти
Ну да. не дай бог..
Счас и цыгане будут защищены..беспредел..я думаю зелебобики понравится..мало они адептам золото посрывали)...
И русских защищать будут с остервением..бред..
Значит квартирантов в моей квартире могут иметь равные права??? Охренеть...
Вот выбор идиотов....радуйтесь теперь...
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20.02.2021 10:14 Відповісти
Вова треба Закон про "негромодянина" ТЕРМІНОВО , щоб 'ватні' вороги на вибори не були допущені. Вова не тупи, можеш же ж вірні кроки робити.
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20.02.2021 10:19 Відповісти
Дорогой Зеля!
А ты не хочешь для начала дать ОПРЕДЕЛЕНИЕ "национальному меньшинству"?
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20.02.2021 10:23 Відповісти
когда плохому танцору делать нечего он законы пишет..
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20.02.2021 10:51 Відповісти
Актуально - після маштабного скандалу з 15 річною "блогершею" ...
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20.02.2021 11:26 Відповісти
І в той закон напхають усякої фігні, щоб нівелювати Закон про Державну Мову.
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20.02.2021 11:52 Відповісти
Тупое, зеленое чмо!
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20.02.2021 11:57 Відповісти
Зачем искусственно раздувать эту тему? Зеленський: Необхідно ухвалити закон про захист прав національних меншин - Цензор.НЕТ 5018
Украинцы всегда были очень гостеприимной и дружелюбной нацией, и никогда никого не притесняют! более того, еще и сами страдают от своего гостеприимства!
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20.02.2021 12:01 Відповісти
А если у нас вообще такое национальное меньшинство, как "этничесике русские", о которых так плачется и беспокоится Кремль, относя к ним чуть ли не половину населения Украины? На опросах 90% граждан показали, что они считают себя украинцами. У всех моих русскоязычных знакомых обязательно есть в роду кто-то из украинцев, я не говорю про остальные национальности, что уже по методологии Кремля делает их не "этническими русскими". Так ,где эти "этнические русские" в Украине?
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20.02.2021 12:56 Відповісти
Нужно делать анализ ДНК, и по нему определять.
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20.02.2021 13:19 Відповісти
Еще даже не принят закон, определяющий: кто является меньшинствами!
Остальные будут большинством. Зеленський: Необхідно ухвалити закон про захист прав національних меншин - Цензор.НЕТ 9144
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20.02.2021 13:18 Відповісти
украинцы и являются меньшинством...
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20.02.2021 22:10 Відповісти
Мы все украинцы, согласно Конституции.
А по национальности?
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21.02.2021 07:57 Відповісти
Під мадяроту закон...?)))
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20.02.2021 15:13 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым принятие в закона, который урегулирует защиту самобытности и равноправия проживающих в Украине национальных меньшинств____________ украинцев! скоро их в красную книгу надо будет вносить, кто вымрет, кто за границу подастся... останутся одни "аиды"...
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20.02.2021 22:09 Відповісти
 
 