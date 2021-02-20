РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10535 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
6 865 98
законопроект (3045) Зеленский (16565) нацменьшинства (224)

Зеленский: Необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский: Необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым принятие в закона, который урегулирует защиту самобытности и равноправия проживающих в Украине национальных меньшинств.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Этот закон даст права национальным меньшинствам, но также будет защищать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы как государство защищаем традиции, праздники, язык, фольклор национальных меньшинств, но одновременно требуем уважения к украинским традициям, языку. Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский. Это справедливо", - заявил президент.

Также, по его мнению, принятие такого закона сделает нацменьшинства в Украине равноправными.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Нет никаких оснований считать, что украинские венгры склонны к сепаратизму", - Кулеба

Отмечается, что законодательную инициативу по урегулированию правового статуса национальных меньшинств на совещании под председательством президента обсуждали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, министр образования и науки Сергей Шкарлет, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и народные депутаты.

Также на Цензор.НЕТ: Попытка принять закон о нацменьшинствах приведет к активизации гибридной войны, - глава Госэтнополитики Богдан

Как отметил Кулеба, такой законопроект поможет Украине на международной арене, в частности, в вопросе защиты прав украинцев, проживающих за рубежом.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+33
****, та вы ж и президенты, раз за разом, и депутаты поголовно.. Шо ещё не так? Учредить мацу национальным украинским блюдом?
показать весь комментарий
20.02.2021 00:22
+33
Коли буде закон про захист національної більшості?
показать весь комментарий
20.02.2021 00:31
+31
Абсолютно уверен, что гринпоц имеет ввиду именно это- защитить самую угнетаемую проклятыми бандеровцами национальную меньшину- вяликих руцких! Замучанные и замордованные в Украине руцкие требую перестать есть руцких младенцев, дать возможность этим сиротам думать на руцком языке (не дают же проклятые хохлы этого делать!) и вообще- изнечтожить всех угнетателей несчастных руцких- укров , ибо не фиг!
показать весь комментарий
20.02.2021 00:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
****, та вы ж и президенты, раз за разом, и депутаты поголовно.. Шо ещё не так? Учредить мацу национальным украинским блюдом?
показать весь комментарий
20.02.2021 00:22 Ответить
Не перебільшуйте Чивокуня був щирим білорусом. А парАшенка - патріотичним олігархом молдавського походження. Хто стверджує протилежне - той охєнд кримля
показать весь комментарий
20.02.2021 00:27 Ответить
А як бути з узкоязичним большінством?
показать весь комментарий
20.02.2021 10:04 Ответить
на себя намекает?
показать весь комментарий
20.02.2021 00:31 Ответить
иудеи они всегда страховку ищут Зеленский: Необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств - Цензор.НЕТ 2599
показать весь комментарий
20.02.2021 00:33 Ответить
Вавка мнит себя Новым Арийцем убогий дегенерат....
показать весь комментарий
20.02.2021 09:22 Ответить
Актуально - після маштабного скандалу з 15 річною "блогершею" ...
показать весь комментарий
20.02.2021 11:28 Ответить
Видать хочет образовать дыныровский автономный округ.....и новувую национальность дыныровец...
показать весь комментарий
20.02.2021 11:59 Ответить
Кассабів і *иd'ів?
показать весь комментарий
20.02.2021 00:24 Ответить
😲 То тепер українці будуть з ними у рівних правах? Ніхто з цих двох груп е буде вважати українців нижчими за себе? Не вірю!!!! 😊
показать весь комментарий
20.02.2021 00:36 Ответить
в меньших правах. так правильнее.
показать весь комментарий
20.02.2021 04:47 Ответить
як взагалі можна визнавати якісь національні меншини чи більшості, якщо у нас взагалі відсутнє поняття "національності"? є громадяни України!!!
показать весь комментарий
20.02.2021 08:08 Ответить
Ахахаха)у зекретина очередной сбой -как же это не вовремя...да ,зесрань?
показать весь комментарий
20.02.2021 00:25 Ответить
Абсолютно уверен, что гринпоц имеет ввиду именно это- защитить самую угнетаемую проклятыми бандеровцами национальную меньшину- вяликих руцких! Замучанные и замордованные в Украине руцкие требую перестать есть руцких младенцев, дать возможность этим сиротам думать на руцком языке (не дают же проклятые хохлы этого делать!) и вообще- изнечтожить всех угнетателей несчастных руцких- укров , ибо не фиг!
показать весь комментарий
20.02.2021 00:27 Ответить
Зеленський: Необхідно ухвалити закон про захист прав національних меншин - Цензор.НЕТ 2799
показать весь комментарий
20.02.2021 10:06 Ответить
еге, в лоба Закон про мову не взяли - тепер спробують по контрфорсу, в обхід нищечком
показать весь комментарий
20.02.2021 10:27 Ответить
Тіки не тре відносити пацаків до нацменьшин, бо їх до#уя, як сказав би митець...
Цей закон може стосуватись киримлів, греків, русинів, гагаузів тощо, але ніяк не руських... В руських є рашкостан поряд...
показать весь комментарий
20.02.2021 00:27 Ответить
Це емоції. Юридично - вони нацмени.
показать весь комментарий
20.02.2021 11:21 Ответить
юридично у них нет зарегистрированной нацменьшины. Если Путин признает, что русских в Украине меньшинство, то это автоматически будет означать полный провал всей их идеологии
показать весь комментарий
20.02.2021 15:24 Ответить
Одно "меньшинство" уже человека прибило на дороге.
показать весь комментарий
20.02.2021 00:27 Ответить
О, вдруг аткуда нівазьмісь вискочила бубачка. Коли будемо ділити вагон бабла який ти привіз? І зажівьом.
показать весь комментарий
20.02.2021 00:29 Ответить
Всякой хренью занимается. Лучший президент, наровне с Чаком Вуокером
показать весь комментарий
20.02.2021 00:30 Ответить
русские - это не меньшинства, это ковид.
По остальным меньшинства, никогда не слышал от них, чтобы они сетовали на то, что в Украине их как-то притесняют.
показать весь комментарий
20.02.2021 00:30 Ответить
Що він несе? Що це "Діти будь-якого меншини повинні знати мову свого народу і український".
Нарід, нація в Україні одна(ин) - українська (ий).
Діти повинні знати українську мову, і усе. Усе інше за бажанням, у недільній школі нехай вчать що хочуть.
показать весь комментарий
20.02.2021 00:31 Ответить
Коли буде закон про захист національної більшості?
показать весь комментарий
20.02.2021 00:31 Ответить
Цікаво, а Зеленський володіє івритом? То ж за визначення його рідна мова його народу Зеленский: Необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств - Цензор.НЕТ 7830
показать весь комментарий
20.02.2021 00:34 Ответить
Ну вообщето они больше на идиш бакланят
показать весь комментарий
20.02.2021 00:44 Ответить
Тут недавно Рабинович орал "НОПОСЕРУН" не скажете что бы это значило.
показать весь комментарий
20.02.2021 09:09 Ответить
Это он оповестил всех, что обкакался.
показать весь комментарий
20.02.2021 10:00 Ответить
Запор у него с геммороем...
показать весь комментарий
20.02.2021 11:37 Ответить
Мається на увазі - право, а не обов*язок.
показать весь комментарий
20.02.2021 11:24 Ответить
Шо, в попку тебя отшпокали, а тебе понравилось?
показать весь комментарий
20.02.2021 00:36 Ответить
хм.. в до интернетовское время, лишь папа знал что ты - мудак !!!
показать весь комментарий
20.02.2021 00:39 Ответить
такая защита меньшинств - сепаратизмом заканчивается. Украина национальное государство и тут должны все учить Украинский язык и традиции. И приезжие тоже не свою культуру должны навязывать, а уважать Украину и учить все Украинские уставы. В гости не ходят со своим уставом или как там в поговорке. можно не запрещать чужие культуры в Украине, но это устно должно быть, то бишь праздники или язык или другие культурные идентичные вещи не запрещать, но не нужно никаких законов принимать о защите их. Просто не трогать их и тем самым их культуры будут защищены, но если это не угрожает Украинской государственности, а если угрожает, то жестко должно пресекаться, как Венгрия раздает паспорта и на школах и гос зданиях в Украине вешает свои флаги и РФ тоже самое с другой стороны делает - это должно на корню рубаться, а если татары допустим, то Меджлис никого не трогает и его трогать не нужно.
показать весь комментарий
20.02.2021 00:43 Ответить
Вован, не вешай нос, дает совет тебе Народ - не мелочись, повесься весь !!! Зеленский: Необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств - Цензор.НЕТ 8356
показать весь комментарий
20.02.2021 00:44 Ответить
Не поняв.Кравчук йому не сказав ? ще в 1992-му прийняли.Досі діє.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про національні меншини в Україні

Нє,ну можна окремо прийняти закон про захист циган,євреїв.пуштунів,чи москалів.якщо є така потреба.Може їх дуже сильно в нас ображають...
Чи для захисту мадярської автономії на Закарпатті,організованої Кулєбою.
Раз Зєля з такими авторитетами.як Ткаченко,Шкарлєт,й Вєніславський просять...
показать весь комментарий
20.02.2021 00:50 Ответить
Дійсно ... Незрозуміло нащо ще якийсь Закон.
показать весь комментарий
20.02.2021 11:25 Ответить
у бубы явно сбой в той части тела где находится рот.
приоритеты оно явно расставлять не умеет.
интересно знает ли он такое слово или все по чуйке....
показать весь комментарий
20.02.2021 01:09 Ответить
Сьогодні представник меншини вбив українця. І що це взагалі таке? Що саме мають захищати?
показать весь комментарий
20.02.2021 01:15 Ответить
йому написали, воно і прочитало, чого чіпляєтесь?
показать весь комментарий
20.02.2021 01:18 Ответить
maravillo Тут справа не в ньому.Західні партнери вимагають бути до всіх толерантними,це такі тренди,лизати зади всім покидькам.Не все потрібно з заходу брати.
показать весь комментарий
20.02.2021 01:29 Ответить
антикорупційні заходи не виконуються, так вирішив хоч за це щось отримати...
показать весь комментарий
20.02.2021 01:43 Ответить
maravillo Та це ж не він придумав.Зараз в Україні є політики,які хочуть захищати права циган.Ці тренди прийшли до нас з заходу.Нехай би пожили рік з тими циганами.І це тільки одне,те що кажуть.Він сам,в принципі не може з корупцією боротися.
показать весь комментарий
20.02.2021 01:51 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым принятие в закона, который урегулирует защиту самобытности и равноправия проживающих в Украине национальных меньшинств. Источник: https://censor.net/ru/n3249059

ЧИ ПЕЧЕНЬКИ УГОРЩИНИ ПОЧАЛИСЬ... Зеленский: Необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств - Цензор.НЕТ 4721
показать весь комментарий
20.02.2021 01:16 Ответить
Це типу коли вони приймуть дамбасс назад, щоб орки з кацапськими паспортами мали право на "самовизначення"?
показать весь комментарий
20.02.2021 01:17 Ответить
з цього бидлана станеться.
показать весь комментарий
20.02.2021 06:04 Ответить
Больше синагог!
Я правильно сказал, Владимир Александрович осёл оманский?
показать весь комментарий
20.02.2021 01:18 Ответить
И обрезание всем гоям сделать, чтобы не обижать богоизбранных.
показать весь комментарий
20.02.2021 01:27 Ответить
Ещё нужно искоренить суржик с Украинского языка, хотя бы вначале это сделать на ТВ.
показать весь комментарий
20.02.2021 01:19 Ответить
Это точно! телеканалы экономят на ведущих, понабирают рогулей из деревень
чтоб платить поменьше, а люди их слушают и потом говорят, "теляча мова" Зеленський: Необхідно ухвалити закон про захист прав національних меншин - Цензор.НЕТ 229
показать весь комментарий
20.02.2021 11:50 Ответить
Нацмены которым тупые гои добровольно отдали власть хотят принять закон о защите своих прав? Какая неожиданность.
показать весь комментарий
20.02.2021 01:26 Ответить
А від чого їх захищати ? Чи від кого ?
У чому порушуються їхні права ? Які ?

Як людина, яка належить до етнічної меншості в Канаді, абсолютно свідома цього.

Тому національні меншини в Україні також мусять розуміти, що вони живуть насамперед на українській землі і перетворювати її на свою територію чи встановлювати свої закони / правила / звички - не можуть. Не подобається - є історична батьківщина. Але жодного привілейованого становища їм не належиться.

Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский. Это справедливо", - заявил президент.

Уже прокоментували вище. Придурок.
Діти і їхні батьки самі розберуться, яку мову чи мови повинні знати.
показать весь комментарий
20.02.2021 01:31 Ответить
У вас у Канаді може усе тіп-топ ...
Але, у Європах і у ваших сусідів південніше, пишуть, цілі анклави нацменів вже утворилися, які нав*язують свої порядки.
показать весь комментарий
20.02.2021 11:32 Ответить
всё правильно.
показать весь комментарий
20.02.2021 01:38 Ответить
О нацменшинах Зеленский: Необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств - Цензор.НЕТ 8022 .... ПОСОБНИЧЕСТВО. Власти Украины продолжают помогать банде ФСБ.

Власти Украины депортировали в Беларусь очередного уроженца Дагестана Шамиля Абдулкаримова. Банда ФСБ объявила его «сторонником ИГ». Власти Украины вместо того, чтобы проигнорировать запрос своего врага «хитро» депортировала его в Беларусь чтобы банда ФСБ могла его заполучить.
Практика показывает, что все т.н. «дела» на кавказцев, которые рассылает Лубянка в разные страны, фальсифицированы, причем в очень грубой форме. Однако Киев закрывает на это глаза и позволяет российской агентуре свободно действовать в своей стране. (с)
показать весь комментарий
20.02.2021 02:17 Ответить
А хто такий "Шаміль Абдулкарімов"? Боєць батальйону імені шейха Мансура? Чи, може, він такий же "ІГіловець", як той, що відрізав голову учителю у Франції? Чи, може, він з тих, що грабував людей в Росії, а в Україну втік, щоб не "сісти"? Треба ж розбираться, "що за "фрукт"... Усі країни світу часто використовують клеймо "тероризму", розшукуючи звичайних кримінальних злочинців через Інтерпол - так "інтерполовці" швидше крутяться у країнах, де вони ховаються...
показать весь комментарий
20.02.2021 06:04 Ответить
Я так понимаю,что Украина уверенно превращается в Израиль.
Вот не слышал я ,что бы в Израиле,на ключевых постах в правительстве были не евреи.А вы?
показать весь комментарий
20.02.2021 02:21 Ответить
Той що є з 1992 року йому не підходить? Переписати хоче на свій лад? Знову якась мутка. Я вже заморився від цього клоуна, хтоб його трохи заспокоїв, а?
показать весь комментарий
20.02.2021 02:56 Ответить
самое надежное успокоительное 7,62 или 5,45.
показать весь комментарий
20.02.2021 04:07 Ответить
Хоспаді ... У курки шия тонка ...
показать весь комментарий
20.02.2021 11:35 Ответить
Защищать надо тех кого притесняют, кого угнетают украинцы ? Защищать нужно как раз украинский язык, пишу это на русском так как русскоязычная школа сделала из меня русскоязычного, я не хочу этого для своих детей !
показать весь комментарий
20.02.2021 03:33 Ответить
Не розслабляйтесь - цей шлях непростий.
показать весь комментарий
20.02.2021 11:35 Ответить
кто имеется в виду - украинцы? или слезой укрыть геноцид, который доминирующая нация зафигачила против самой себя...
показать весь комментарий
20.02.2021 04:23 Ответить
Приходить син зі школи... Мати питає :
- Ну, як синок, у вас пройшло свято дружби народів? Сподобалися костюми національні? Хтось одягав?З твого ніхто не насміхався?
- Ні, все класно було! Я прийшов у шароварах і вишиванці, Алія - у кримськотатарському костюмі, Георгій - черкесці... Навіть Сьомка - у бобровій шубі і окулярах в золотій оправі...
- Ну, а Вовка Малафеєв у косоворотці і портах смугастих прийшов?
- Ні, матусю... У "кирзачах" і "тілогрійці" з номером на грудях...
показать весь комментарий
20.02.2021 05:58 Ответить
це доречі може бути такий закон, який дасть можливість не виконувати закон про мову, закон про освіту, закон про російську агресію, закон про признання майдану визначною подією. Тобто такий закон, який відправляє зусилля по відновлення українства в одне місце. Враховуючи те що зєзєзєнт кончене малороське бидло, це аж бігом.
показать весь комментарий
20.02.2021 06:01 Ответить
Я конечно не против нацменшинства защищать, ромов, евреев там разных или еще кого, но в данный момент, в момент войны с рашкой, более всего необходим закон защиты украинской нации от агрессии, которая продолжается уже более трехсот лет. В первую очередь защиты украинцев от коллаборантов всех мастей.
показать весь комментарий
20.02.2021 07:24 Ответить
А сейчас у меньшинств нет прав или их кто то притесняет? Про равноправие сказано в конституции,зачем ещё закон.
показать весь комментарий
20.02.2021 07:40 Ответить
Государство не имеет права вмешиваться в частную жизнь любого гражданина Украины.Статья №32 Конституции.
показать весь комментарий
20.02.2021 07:46 Ответить
А навіщо такий закон ?
Щоб знову ті меншини знущались над українцями ?
Оцей гакающий хлопчик саменький і мови то до 42 років не знав.
То отак його притісняли ? Здається, то воно вкрай знахабніло
В нашій державі треба захищати не кого завгодно, а саме українців.
показать весь комментарий
20.02.2021 07:59 Ответить
Крім кацапів ніхто цього не вимагає, йдіть в сраку.
показать весь комментарий
20.02.2021 07:59 Ответить
Чем ближе государство к падению,тем многочисленнее его законы.
Публий Корнелий Тацит.
Вольтер на этоть счет был круче...
Многочисленность законов в государстве есть тоже что и большое число лекарей : признак болезни и бессилия...
Зеленский: Необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств - Цензор.НЕТ 8481
показать весь комментарий
20.02.2021 08:03 Ответить
Оп"ять двадцять п"ять... Зеленский: Необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств - Цензор.НЕТ 7666
показать весь комментарий
20.02.2021 08:05 Ответить
Это какой уже по счёту закон о защите прав национальных меньшинств вы собрались принимать? При прошлой власти и так достаточно либеральный приняли.
показать весь комментарий
20.02.2021 08:07 Ответить
Каждый цыган Украины имеет право на лошадку Будулая Зеленский: Необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств - Цензор.НЕТ 5259и на собственный брычка типа Ламборджини... Зеленский: Необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств - Цензор.НЕТ 6700
показать весь комментарий
20.02.2021 08:11 Ответить
Ну уродство... В натуре это уже не смешно. Национализм- это когда в паспорте написано "гражданин Украины". Все, точка. Кто ты- еврей, азербайджанец, кому какое дело, кто этим парится? У кого что изменится, если я сообщу ему что я болгарин? Закон Всех граждан принимает одинаково, что снова не так? Какой то сюр... Тем подай "особые" потому что они в сракатан шпилятся, этим потому что челюсти выворачивает от слова "паляныця" третьим потому что Сиярто пообещал нечто... И все при том должны быть равны, но те- равнее... Не строить Украину а что то с неё вымутить для себя или для "особо одаренных". Капец...
показать весь комментарий
20.02.2021 08:21 Ответить
Я лично только за право одурманенных московским улусом выбрасывать говнецо в окошко.Это их национальная черта.Самое удивительное,в Украине она не прижилась.В Украине даже на улице сортир -произведение искусства и предмет особого ухода.Имеется в ввиду семейный ,а не общественный.Там эксцессы могут быть,ввиду многонационалия.
показать весь комментарий
20.02.2021 08:35 Ответить
Закон вже є, днище, такого незнать, гугл є *****, чи цетак само що і визнання наших водійських прав у арабів? Побєдун.
показать весь комментарий
20.02.2021 08:56 Ответить
Судя по всему - понял что будут бить - по наглой хитрожопой роже.
Закон ему не поможет.
Как и спектакль с санкциями.
Ответит и за вагнеровцев, и за паРашинских агентов в окружении, и за многое другое...
показать весь комментарий
20.02.2021 09:06 Ответить
Закон о правах и обязанностях Гражданина Украины. И всё.
показать весь комментарий
20.02.2021 09:13 Ответить
Ну да. не дай бог..
Счас и цыгане будут защищены..беспредел..я думаю зелебобики понравится..мало они адептам золото посрывали)...
И русских защищать будут с остервением..бред..
Значит квартирантов в моей квартире могут иметь равные права??? Охренеть...
Вот выбор идиотов....радуйтесь теперь...
показать весь комментарий
20.02.2021 10:14 Ответить
Вова треба Закон про "негромодянина" ТЕРМІНОВО , щоб 'ватні' вороги на вибори не були допущені. Вова не тупи, можеш же ж вірні кроки робити.
показать весь комментарий
20.02.2021 10:19 Ответить
Дорогой Зеля!
А ты не хочешь для начала дать ОПРЕДЕЛЕНИЕ "национальному меньшинству"?
показать весь комментарий
20.02.2021 10:23 Ответить
когда плохому танцору делать нечего он законы пишет..
показать весь комментарий
20.02.2021 10:51 Ответить
Актуально - після маштабного скандалу з 15 річною "блогершею" ...
показать весь комментарий
20.02.2021 11:26 Ответить
І в той закон напхають усякої фігні, щоб нівелювати Закон про Державну Мову.
показать весь комментарий
20.02.2021 11:52 Ответить
Тупое, зеленое чмо!
показать весь комментарий
20.02.2021 11:57 Ответить
Зачем искусственно раздувать эту тему? Зеленський: Необхідно ухвалити закон про захист прав національних меншин - Цензор.НЕТ 5018
Украинцы всегда были очень гостеприимной и дружелюбной нацией, и никогда никого не притесняют! более того, еще и сами страдают от своего гостеприимства!
показать весь комментарий
20.02.2021 12:01 Ответить
А если у нас вообще такое национальное меньшинство, как "этничесике русские", о которых так плачется и беспокоится Кремль, относя к ним чуть ли не половину населения Украины? На опросах 90% граждан показали, что они считают себя украинцами. У всех моих русскоязычных знакомых обязательно есть в роду кто-то из украинцев, я не говорю про остальные национальности, что уже по методологии Кремля делает их не "этническими русскими". Так ,где эти "этнические русские" в Украине?
показать весь комментарий
20.02.2021 12:56 Ответить
Нужно делать анализ ДНК, и по нему определять.
показать весь комментарий
20.02.2021 13:19 Ответить
Еще даже не принят закон, определяющий: кто является меньшинствами!
Остальные будут большинством. Зеленський: Необхідно ухвалити закон про захист прав національних меншин - Цензор.НЕТ 9144
показать весь комментарий
20.02.2021 13:18 Ответить
украинцы и являются меньшинством...
показать весь комментарий
20.02.2021 22:10 Ответить
Мы все украинцы, согласно Конституции.
А по национальности?
показать весь комментарий
21.02.2021 07:57 Ответить
Під мадяроту закон...?)))
показать весь комментарий
20.02.2021 15:13 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым принятие в закона, который урегулирует защиту самобытности и равноправия проживающих в Украине национальных меньшинств____________ украинцев! скоро их в красную книгу надо будет вносить, кто вымрет, кто за границу подастся... останутся одни "аиды"...
показать весь комментарий
20.02.2021 22:09 Ответить
 
 