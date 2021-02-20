Зеленский: Необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств
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Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым принятие в закона, который урегулирует защиту самобытности и равноправия проживающих в Украине национальных меньшинств.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Этот закон даст права национальным меньшинствам, но также будет защищать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы как государство защищаем традиции, праздники, язык, фольклор национальных меньшинств, но одновременно требуем уважения к украинским традициям, языку. Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский. Это справедливо", - заявил президент.
Также, по его мнению, принятие такого закона сделает нацменьшинства в Украине равноправными.
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Отмечается, что законодательную инициативу по урегулированию правового статуса национальных меньшинств на совещании под председательством президента обсуждали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, министр образования и науки Сергей Шкарлет, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и народные депутаты.
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Как отметил Кулеба, такой законопроект поможет Украине на международной арене, в частности, в вопросе защиты прав украинцев, проживающих за рубежом.
Пожалуйста, подождите...
Цей закон може стосуватись киримлів, греків, русинів, гагаузів тощо, але ніяк не руських... В руських є рашкостан поряд...
По остальным меньшинства, никогда не слышал от них, чтобы они сетовали на то, что в Украине их как-то притесняют.
Нарід, нація в Україні одна(ин) - українська (ий).
Діти повинні знати українську мову, і усе. Усе інше за бажанням, у недільній школі нехай вчать що хочуть.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про національні меншини в Україні
Нє,ну можна окремо прийняти закон про захист циган,євреїв.пуштунів,чи москалів.якщо є така потреба.Може їх дуже сильно в нас ображають...
Чи для захисту мадярської автономії на Закарпатті,організованої Кулєбою.
Раз Зєля з такими авторитетами.як Ткаченко,Шкарлєт,й Вєніславський просять...
приоритеты оно явно расставлять не умеет.
интересно знает ли он такое слово или все по чуйке....
ЧИ ПЕЧЕНЬКИ УГОРЩИНИ ПОЧАЛИСЬ...
Я правильно сказал,
Владимир Александровичосёл оманский?
чтоб платить поменьше, а люди их слушают и потом говорят, "теляча мова"
У чому порушуються їхні права ? Які ?
Як людина, яка належить до етнічної меншості в Канаді, абсолютно свідома цього.
Тому національні меншини в Україні також мусять розуміти, що вони живуть насамперед на українській землі і перетворювати її на свою територію чи встановлювати свої закони / правила / звички - не можуть. Не подобається - є історична батьківщина. Але жодного привілейованого становища їм не належиться.
Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский. Это справедливо", - заявил президент.
Уже прокоментували вище. Придурок.
Діти і їхні батьки самі розберуться, яку мову чи мови повинні знати.
Але, у Європах і у ваших сусідів південніше, пишуть, цілі анклави нацменів вже утворилися, які нав*язують свої порядки.
Власти Украины депортировали в Беларусь очередного уроженца Дагестана Шамиля Абдулкаримова. Банда ФСБ объявила его «сторонником ИГ». Власти Украины вместо того, чтобы проигнорировать запрос своего врага «хитро» депортировала его в Беларусь чтобы банда ФСБ могла его заполучить.
Практика показывает, что все т.н. «дела» на кавказцев, которые рассылает Лубянка в разные страны, фальсифицированы, причем в очень грубой форме. Однако Киев закрывает на это глаза и позволяет российской агентуре свободно действовать в своей стране. (с)
Вот не слышал я ,что бы в Израиле,на ключевых постах в правительстве были не евреи.А вы?
- Ну, як синок, у вас пройшло свято дружби народів? Сподобалися костюми національні? Хтось одягав?З твого ніхто не насміхався?
- Ні, все класно було! Я прийшов у шароварах і вишиванці, Алія - у кримськотатарському костюмі, Георгій - черкесці... Навіть Сьомка - у бобровій шубі і окулярах в золотій оправі...
- Ну, а Вовка Малафеєв у косоворотці і портах смугастих прийшов?
- Ні, матусю... У "кирзачах" і "тілогрійці" з номером на грудях...
Щоб знову ті меншини знущались над українцями ?
Оцей гакающий хлопчик саменький і мови то до 42 років не знав.
То отак його притісняли ? Здається, то воно вкрай знахабніло
В нашій державі треба захищати не кого завгодно, а саме українців.
Публий Корнелий Тацит.
Вольтер на этоть счет был круче...
Многочисленность законов в государстве есть тоже что и большое число лекарей : признак болезни и бессилия...
Закон ему не поможет.
Как и спектакль с санкциями.
Ответит и за вагнеровцев, и за паРашинских агентов в окружении, и за многое другое...
Счас и цыгане будут защищены..беспредел..я думаю зелебобики понравится..мало они адептам золото посрывали)...
И русских защищать будут с остервением..бред..
Значит квартирантов в моей квартире могут иметь равные права??? Охренеть...
Вот выбор идиотов....радуйтесь теперь...
А ты не хочешь для начала дать ОПРЕДЕЛЕНИЕ "национальному меньшинству"?
Украинцы всегда были очень гостеприимной и дружелюбной нацией, и никогда никого не притесняют! более того, еще и сами страдают от своего гостеприимства!
Остальные будут большинством.
А по национальности?