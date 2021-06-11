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Церемонія відкриття Євро-2020 відбулася в Римі. ФОТОрепортаж

На "Стадіо Олімпіко" в Римі відбулася церемонія відкриття чемпіонату Європи з футболу - Євро-2020.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Церемонія відкриття Євро-2020 відбулася в Римі 01
Церемонія відкриття Євро-2020 відбулася в Римі 02

Після барвистого шоу в рамках церемонії перед глядачами виступив Андреа Бочеллі. Потім вболівальники і телеглядачі побачили яскравий салют.

Церемонія відкриття Євро-2020 відбулася в Римі 03
Церемонія відкриття Євро-2020 відбулася в Римі 04

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Церемонія відкриття Євро-2020 відбулася в Римі 05
Церемонія відкриття Євро-2020 відбулася в Римі 06
Церемонія відкриття Євро-2020 відбулася в Римі 07

Наостанок нідерландський ді-джей Martin Garrix спільно з учасниками групи U-2 виконав офіційну пісню Євро-2020 - We are the people.

Церемонія відкриття Євро-2020 відбулася в Римі 08
Церемонія відкриття Євро-2020 відбулася в Римі 09

Церемонія відкриття Євро-2020 відбулася в Римі 10

У матчі-відкритті турніру зустрілися збірні Туреччини та Італії.

Автор: 

футбол (1581) Євро-2020 (99)


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Топ коментарі
+20
Не пускайте расиян они всё загадят .
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11.06.2021 23:40
+14
Слава Україні!
Героям Слава
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11.06.2021 23:41
+7
яка краса!
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11.06.2021 23:38
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яка краса!
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11.06.2021 23:38 Відповісти
Не пускайте расиян они всё загадят .
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11.06.2021 23:40 Відповісти
Россисянам доверили проводить матчи в Питере. Ни одна славянская страна такой привелегии не получила. Шлём приветы УЕФА.
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11.06.2021 23:41 Відповісти
Газпром купил а не получили, да и параша это не славянская страна, да и не европейская
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12.06.2021 09:59 Відповісти
рососиянам с большой буквы? Тьфу, противно
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12.06.2021 10:00 Відповісти
При всей моей ненависти к кацапам...Газпром каждый год один из генеральных спонсоров Лиги Чемпионов того же УЕФА.Наверное есть какие нибудь договоренности о взаимных уступках.Какая еще славянская страна спонсирует в таких объемах УЕФА?
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12.06.2021 15:49 Відповісти
Слава Україні!
Героям Слава
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11.06.2021 23:41 Відповісти
Куча д..**** в масках на открытом воздухе, разум окончательно побежден. А так красиво, да.
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11.06.2021 23:41 Відповісти
Яке таке Євро?Та ж на дворі пандемія.Це скоріше за все голограма.
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11.06.2021 23:44 Відповісти
Какой-то тинейджер на PS играет.
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11.06.2021 23:52 Відповісти
Тут федеральний уряд мусив спеціальний дозвіл давати для Монреаль Канадієнз, щоб вони могли виїжджати на матчі 3-го туру у Штати, а американці до нас.
Але там такі обмеження - вони ні з ким спілкуватися весь цей час не можуть ...
І на 2 останні матчі пускали жменьку уболівальників у масках.
А в Штатах - повні арени, не бачила масочок і % щеплення нижчий, ніж тут.
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12.06.2021 04:13 Відповісти
как Турция слила 0:3.. старая бычара Кьелини не дала туркам гол престижа забить
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11.06.2021 23:59 Відповісти
Доппи зды все эти шарики с салютами, если ****** без гимна и флага указывает
в какой форме кому выступать.
Парад ЛГБТ какой-то ...
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12.06.2021 00:14 Відповісти
Купить футболку сборной Украины Евро 2020
Запросов: примерно 10 500 000 (0,54 сек.)
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12.06.2021 02:22 Відповісти
Коментар дня
https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/198161391_1378975725820330_5676306136771477763_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=fWtTXGwW8F8AX_XI5ao&tn=dUVBgYtl36zhghBJ&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&tp=14&oh=a1dad9614feed252db703dcaee158a54&oe=60C8D81A Церемонія відкриття Євро-2020 відбулася в Римі - Цензор.НЕТ 2723
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12.06.2021 02:28 Відповісти
Непорядок.
Не повідомили, чи на стадіоні глядачі сиділи в чарівних масочках і чи всі були щеплені універсальними вакцинками.
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12.06.2021 04:09 Відповісти
Вива, футбол!
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12.06.2021 05:18 Відповісти
 
 