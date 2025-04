Церемонія відкриття Євро-2020 відбулася в Римі. ФОТОрепортаж

На "Стадіо Олімпіко" в Римі відбулася церемонія відкриття чемпіонату Європи з футболу - Євро-2020.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.





Після барвистого шоу в рамках церемонії перед глядачами виступив Андреа Бочеллі. Потім вболівальники і телеглядачі побачили яскравий салют.





Читайте також: Україна і УЄФА пішли на "переможний компроміс": поверх напису "Героям Слава!" додадуть карту з Кримом. ФОТО







Наостанок нідерландський ді-джей Martin Garrix спільно з учасниками групи U-2 виконав офіційну пісню Євро-2020 - We are the people.





У матчі-відкритті турніру зустрілися збірні Туреччини та Італії.