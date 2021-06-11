Церемонія відкриття Євро-2020 відбулася в Римі. ФОТОрепортаж
На "Стадіо Олімпіко" в Римі відбулася церемонія відкриття чемпіонату Європи з футболу - Євро-2020.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Після барвистого шоу в рамках церемонії перед глядачами виступив Андреа Бочеллі. Потім вболівальники і телеглядачі побачили яскравий салют.
Наостанок нідерландський ді-джей Martin Garrix спільно з учасниками групи U-2 виконав офіційну пісню Євро-2020 - We are the people.
У матчі-відкритті турніру зустрілися збірні Туреччини та Італії.
Топ коментарі
+20 Олег Петрович #320765
показати весь коментар11.06.2021 23:40
+14 Василий Васильев #483600
показати весь коментар11.06.2021 23:41
+7 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар11.06.2021 23:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Героям Слава
Але там такі обмеження - вони ні з ким спілкуватися весь цей час не можуть ...
І на 2 останні матчі пускали жменьку уболівальників у масках.
А в Штатах - повні арени, не бачила масочок і % щеплення нижчий, ніж тут.
в какой форме кому выступать.
Парад ЛГБТ какой-то ...
Запросов: примерно 10 500 000 (0,54 сек.)
https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/198161391_1378975725820330_5676306136771477763_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=fWtTXGwW8F8AX_XI5ao&tn=dUVBgYtl36zhghBJ&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&tp=14&oh=a1dad9614feed252db703dcaee158a54&oe=60C8D81A
Не повідомили, чи на стадіоні глядачі сиділи в чарівних масочках і чи всі були щеплені універсальними вакцинками.