Церемония открытия Евро-2020 состоялась в Риме. ФОТОрепортаж

На "Стадио Олимпико" в Риме состоялась церемония открытия чемпионата Европы по футболу - Евро-2020.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.





После красочного шоу в рамках церемонии перед зрителями выступил Андреа Бочелли. Затем болельщики и телезрители увидели яркий салют.





Чемпионат Европы впервые в истории пройдет сразу в 11 городах в разных странах Европы. Матчи пройдут в Лондоне (Великобритания), Риме (Италия), Мюнхене (Германия), Баку (Азербайджан), Санкт-Петербурге (Россия), Будапеште (Венгрия), Севилье (Испания), Бухаресте (Румыния), Амстердаме (Нидерланды), Глазго (Великобритания) и Копенгагене (Дания).

Напоследок нидерландский ди-джей Martin Garrix совместно с участниками группы U-2 исполнил официальную песню Евро-2020 - We are the people.





В матче-открытии турнира встретились сборные Турции и Италии.