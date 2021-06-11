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Церемония открытия Евро-2020 состоялась в Риме. ФОТОрепортаж

На "Стадио Олимпико" в Риме состоялась церемония открытия чемпионата Европы по футболу - Евро-2020.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Церемония открытия Евро-2020 состоялась в Риме 01
Церемония открытия Евро-2020 состоялась в Риме 02

После красочного шоу в рамках церемонии перед зрителями выступил Андреа Бочелли. Затем болельщики и телезрители увидели яркий салют.

Церемония открытия Евро-2020 состоялась в Риме 03
Церемония открытия Евро-2020 состоялась в Риме 04

Чемпионат Европы впервые в истории пройдет сразу в 11 городах в разных странах Европы. Матчи пройдут в Лондоне (Великобритания), Риме (Италия), Мюнхене (Германия), Баку (Азербайджан), Санкт-Петербурге (Россия), Будапеште (Венгрия), Севилье (Испания), Бухаресте (Румыния), Амстердаме (Нидерланды), Глазго (Великобритания) и Копенгагене (Дания).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины по футболу прилетела в Амстердам. ФОТО

Церемония открытия Евро-2020 состоялась в Риме 05
Церемония открытия Евро-2020 состоялась в Риме 06
Церемония открытия Евро-2020 состоялась в Риме 07

Напоследок нидерландский ди-джей Martin Garrix совместно с участниками группы U-2 исполнил официальную песню Евро-2020 - We are the people.

Церемония открытия Евро-2020 состоялась в Риме 08
Церемония открытия Евро-2020 состоялась в Риме 09

Также читайте: Украинские болельщики, прибывшие в Румынию на матчи Евро-2020, будут освобождены от 14-дневного карантина, - посольство

Церемония открытия Евро-2020 состоялась в Риме 10

В матче-открытии турнира встретились сборные Турции и Италии.

Автор: 

футбол (3586) Евро-2020 (105)


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Топ комментарии
+20
Не пускайте расиян они всё загадят .
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11.06.2021 23:40
+14
Слава Україні!
Героям Слава
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11.06.2021 23:41
+7
яка краса!
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11.06.2021 23:38
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яка краса!
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11.06.2021 23:38 Ответить
Не пускайте расиян они всё загадят .
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11.06.2021 23:40 Ответить
Россисянам доверили проводить матчи в Питере. Ни одна славянская страна такой привелегии не получила. Шлём приветы УЕФА.
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11.06.2021 23:41 Ответить
Газпром купил а не получили, да и параша это не славянская страна, да и не европейская
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12.06.2021 09:59 Ответить
рососиянам с большой буквы? Тьфу, противно
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12.06.2021 10:00 Ответить
При всей моей ненависти к кацапам...Газпром каждый год один из генеральных спонсоров Лиги Чемпионов того же УЕФА.Наверное есть какие нибудь договоренности о взаимных уступках.Какая еще славянская страна спонсирует в таких объемах УЕФА?
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12.06.2021 15:49 Ответить
Слава Україні!
Героям Слава
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11.06.2021 23:41 Ответить
Куча д..**** в масках на открытом воздухе, разум окончательно побежден. А так красиво, да.
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11.06.2021 23:41 Ответить
Яке таке Євро?Та ж на дворі пандемія.Це скоріше за все голограма.
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11.06.2021 23:44 Ответить
Какой-то тинейджер на PS играет.
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11.06.2021 23:52 Ответить
Тут федеральний уряд мусив спеціальний дозвіл давати для Монреаль Канадієнз, щоб вони могли виїжджати на матчі 3-го туру у Штати, а американці до нас.
Але там такі обмеження - вони ні з ким спілкуватися весь цей час не можуть ...
І на 2 останні матчі пускали жменьку уболівальників у масках.
А в Штатах - повні арени, не бачила масочок і % щеплення нижчий, ніж тут.
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12.06.2021 04:13 Ответить
как Турция слила 0:3.. старая бычара Кьелини не дала туркам гол престижа забить
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11.06.2021 23:59 Ответить
Доппи зды все эти шарики с салютами, если ****** без гимна и флага указывает
в какой форме кому выступать.
Парад ЛГБТ какой-то ...
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12.06.2021 00:14 Ответить
Купить футболку сборной Украины Евро 2020
Запросов: примерно 10 500 000 (0,54 сек.)
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12.06.2021 02:22 Ответить
Коментар дня
https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/198161391_1378975725820330_5676306136771477763_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=fWtTXGwW8F8AX_XI5ao&tn=dUVBgYtl36zhghBJ&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&tp=14&oh=a1dad9614feed252db703dcaee158a54&oe=60C8D81A Церемонія відкриття Євро-2020 відбулася в Римі - Цензор.НЕТ 2723
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12.06.2021 02:28 Ответить
Непорядок.
Не повідомили, чи на стадіоні глядачі сиділи в чарівних масочках і чи всі були щеплені універсальними вакцинками.
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12.06.2021 04:09 Ответить
Вива, футбол!
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12.06.2021 05:18 Ответить
 
 