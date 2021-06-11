Церемония открытия Евро-2020 состоялась в Риме. ФОТОрепортаж
На "Стадио Олимпико" в Риме состоялась церемония открытия чемпионата Европы по футболу - Евро-2020.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
После красочного шоу в рамках церемонии перед зрителями выступил Андреа Бочелли. Затем болельщики и телезрители увидели яркий салют.
Чемпионат Европы впервые в истории пройдет сразу в 11 городах в разных странах Европы. Матчи пройдут в Лондоне (Великобритания), Риме (Италия), Мюнхене (Германия), Баку (Азербайджан), Санкт-Петербурге (Россия), Будапеште (Венгрия), Севилье (Испания), Бухаресте (Румыния), Амстердаме (Нидерланды), Глазго (Великобритания) и Копенгагене (Дания).
Напоследок нидерландский ди-джей Martin Garrix совместно с участниками группы U-2 исполнил официальную песню Евро-2020 - We are the people.
В матче-открытии турнира встретились сборные Турции и Италии.
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Героям Слава
Але там такі обмеження - вони ні з ким спілкуватися весь цей час не можуть ...
І на 2 останні матчі пускали жменьку уболівальників у масках.
А в Штатах - повні арени, не бачила масочок і % щеплення нижчий, ніж тут.
в какой форме кому выступать.
Парад ЛГБТ какой-то ...
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https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/198161391_1378975725820330_5676306136771477763_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=fWtTXGwW8F8AX_XI5ao&tn=dUVBgYtl36zhghBJ&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&tp=14&oh=a1dad9614feed252db703dcaee158a54&oe=60C8D81A
Не повідомили, чи на стадіоні глядачі сиділи в чарівних масочках і чи всі були щеплені універсальними вакцинками.