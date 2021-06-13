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Невідомі підірвали банкомат у Харкові, сума викрадених грошей встановлюється, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські розслідують обставини підриву банкомата в Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіціі Харківської області.

"В результаті події постраждалих осіб немає. Сума викрадених грошей зараз встановлюється", - випливає з повідомлення.

Повідомлення про подію надійшло в поліцію близько 2:50. Під час огляду місця події поліцейські встановили, що грабіжники використовували саморобний вибуховий пристрій, який помістили у відсік для видачі грошей.

За цим фактом слідчі порушили кримінальні провадження у ч.5 ст.185 (крадіжка) та ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Чоловіка, який кинув гранату в людей біля супермаркету в Харкові, відправили під варту. ФОТО

Невідомі підірвали банкомат у Харкові, сума викрадених грошей встановлюється, - Нацполіція 01
Невідомі підірвали банкомат у Харкові, сума викрадених грошей встановлюється, - Нацполіція 02
Невідомі підірвали банкомат у Харкові, сума викрадених грошей встановлюється, - Нацполіція 03

вибух (4450) вибухівка (470) Нацполіція (15163) Харків (5591) банкомат (127)


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Топ коментарі
+9
Добнассня набеги делает с Лугандона и Дырляндии. Больше пускайте шастать !
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13.06.2021 12:51
+6
Когда презедент со своей командой безнаказанно грабят страну, то глупо было полагать, что избиратели зеленых обезьян не будут делать этого
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13.06.2021 12:49
+5
Мой родной Харьков стал отстойником для бандюков и сепаров. И все это заслуга Допы и Гепы. Надеюсь, что сейчас черти в аду на вертеле переворачивают харьковскую крысу на другой бок. Если в его кресло влезет Допа - это уже будет полный пи.дец. А судя по подхалимажу Допы перед ЗЕ, такой вариант и готовится.
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13.06.2021 15:43
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В эпоху до убера, ночные банкоматы реально спасали. Ведь когда весь кэш спускаешь в клубе-ресторане, то банкомат ночью - единственный способ добраться домой не пешком.
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13.06.2021 12:53 Відповісти
надо в ресторане ставить
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13.06.2021 12:56 Відповісти
ночные банкоматы реально спасали.

Это в смысле украл - выпил - в тюрьму взорвал - получил - доехал?
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13.06.2021 14:44 Відповісти
Когда презедент со своей командой безнаказанно грабят страну, то глупо было полагать, что избиратели зеленых обезьян не будут делать этого
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13.06.2021 12:49 Відповісти
а что ті скажешь про тоже самое (подрів и ограбление банкомата) к примеру в 2017 году ?
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13.06.2021 13:33 Відповісти
Добнассня набеги делает с Лугандона и Дырляндии. Больше пускайте шастать !
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13.06.2021 12:51 Відповісти
Таки да. Їхній почерк.
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13.06.2021 12:57 Відповісти
А разве краской не заливает деньги?
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13.06.2021 12:54 Відповісти
зеленкой
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13.06.2021 12:56 Відповісти
бомбанули в ночном супермаркете и опять никто них не видел
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13.06.2021 12:56 Відповісти
обычно на банкомате камера
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13.06.2021 12:57 Відповісти
в прошлом году на том же месте приватовский взорвали -менты до сих пор кино смотрят...
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13.06.2021 13:38 Відповісти
Как на дроне-камикадзе... и видео соответствующее - банкомат-камикадзе. Надеюсь, по крайней мере, ментальная, а, скорее всего, реальная дамбасня надолго сядет.
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13.06.2021 14:49 Відповісти
Мабуть ОРДЛи прилетіли, бо їм досвіду не займати! Нехай з кишені Добкіна покривають збитки, бо він за те, щоб інтегрувати іх якнайшвидше на російських умовах в Україну!
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13.06.2021 13:16 Відповісти
а хіба система керування не фіксує автоматично поточну кількість грошей?
що там встановлюється у вас? може просто зазирнути у комп'ютер?
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13.06.2021 13:20 Відповісти
В прошлом году, 5 июня в этом супермаркете "Чудо" (Залютино) взорвали банкомат Привата. Прошел год. Недавно установили банкомат Мегабанка (очень популярен в Харькове), теперь и до него добрались.
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13.06.2021 13:21 Відповісти
точняк на Славы . кто-то из своих работает..
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13.06.2021 13:37 Відповісти
Точно
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13.06.2021 14:03 Відповісти
засмердило менталітетом ордловщини(((
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13.06.2021 13:30 Відповісти
Когда банки грабят народ - это норм. Когда прилетает ответочка - это преступление. Не это ли двойные стандарты?
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13.06.2021 13:45 Відповісти
Як казали пановє-товарищі більшовики у 1918 році?-Грабь награбленое! Під таким девізом працюють і нинішні експрпріатори. Нічого нового.
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13.06.2021 14:05 Відповісти
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13.06.2021 14:06 Відповісти
А не проще в каждом банкомате, установить систему уничтожения денег?
В банковских броневиках, такое есть, почему не снабдить и банкоматы?
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13.06.2021 14:18 Відповісти
Мой родной Харьков стал отстойником для бандюков и сепаров. И все это заслуга Допы и Гепы. Надеюсь, что сейчас черти в аду на вертеле переворачивают харьковскую крысу на другой бок. Если в его кресло влезет Допа - это уже будет полный пи.дец. А судя по подхалимажу Допы перед ЗЕ, такой вариант и готовится.
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13.06.2021 15:43 Відповісти
Так казну ж потрібно наповнювати.
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13.06.2021 17:52 Відповісти
 
 