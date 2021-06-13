Невідомі підірвали банкомат у Харкові, сума викрадених грошей встановлюється, - Нацполіція. ФОТО
Поліцейські розслідують обставини підриву банкомата в Харкові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіціі Харківської області.
"В результаті події постраждалих осіб немає. Сума викрадених грошей зараз встановлюється", - випливає з повідомлення.
Повідомлення про подію надійшло в поліцію близько 2:50. Під час огляду місця події поліцейські встановили, що грабіжники використовували саморобний вибуховий пристрій, який помістили у відсік для видачі грошей.
За цим фактом слідчі порушили кримінальні провадження у ч.5 ст.185 (крадіжка) та ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Топ коментарі
+9 tom peter
показати весь коментар13.06.2021 12:51
+6 Igor V #453603
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+5 Александр Иовица #470862
показати весь коментар13.06.2021 15:43
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Это в смысле
украл - выпил - в тюрьмувзорвал - получил - доехал?
що там встановлюється у вас? може просто зазирнути у комп'ютер?
В банковских броневиках, такое есть, почему не снабдить и банкоматы?