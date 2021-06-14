Військовослужбовці на Донеччині намагалися вкрасти невраховану зброю з військової частини, - СБУ. ФОТО
Троє військовослужбовців ЗСУ на Донеччині планували незаконно вивезти невраховану зброю з місця дислокації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Згідно з постановою слідчого судді Краматорського окружного суду, правоохоронці провели обшук в одному з військових підрозділів.
Під час слідчих дій, зокрема, вилучено:
- АГС – автоматичні станкові гранатомети 4 шт.
- РПГ – ручні протитанкові гранатомети 2 шт.
- ПКМ – кулемет Калашникова модернізований 1 шт.
- ПКТ – кулемет Калашникова танковий 3 шт.
- АК 74 – автомат Калашникова 1 шт.
- АК 47 – автомат Калашникова 1 шт.
- АКМС – автомат Калашникова з металевим складним прикладом 4 шт.
- ГП 25 – гранатомети підствольні 10 шт.
- ПМ – пістолет Макарова 1 шт.
- ствол до ПКТ 2 шт.
- ствол до ПК 1 шт.
Наразі в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
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Антон Чигур
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