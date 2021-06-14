Військовослужбовці на Донеччині намагалися вкрасти невраховану зброю з військової частини, - СБУ. ФОТО

Троє військовослужбовців ЗСУ на Донеччині планували незаконно вивезти невраховану зброю з місця дислокації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Згідно з постановою слідчого судді Краматорського окружного суду, правоохоронці провели обшук в одному з військових підрозділів.

Під час слідчих дій, зокрема, вилучено:

АГС – автоматичні станкові гранатомети 4 шт.

РПГ – ручні протитанкові гранатомети 2 шт.

ПКМ – кулемет Калашникова модернізований 1 шт.

ПКТ – кулемет Калашникова танковий 3 шт.

АК 74 – автомат Калашникова 1 шт.

АК 47 – автомат Калашникова 1 шт.

АКМС – автомат Калашникова з металевим складним прикладом 4 шт.

ГП 25 – гранатомети підствольні 10 шт.

ПМ – пістолет Макарова 1 шт.

ствол до ПКТ 2 шт.

ствол до ПК 1 шт.

Наразі в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

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