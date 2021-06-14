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Військовослужбовці на Донеччині намагалися вкрасти невраховану зброю з військової частини, - СБУ. ФОТО

Троє військовослужбовців ЗСУ на Донеччині планували незаконно вивезти невраховану зброю з місця дислокації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Згідно з постановою слідчого судді Краматорського окружного суду, правоохоронці провели обшук в одному з військових підрозділів.

Під час слідчих дій, зокрема, вилучено:

  • АГС – автоматичні станкові гранатомети 4 шт.
  • РПГ – ручні протитанкові гранатомети 2 шт.
  • ПКМ – кулемет Калашникова модернізований 1 шт.
  • ПКТ – кулемет Калашникова танковий 3 шт.
  • АК 74 – автомат Калашникова 1 шт.
  • АК 47 – автомат Калашникова 1 шт.
  • АКМС – автомат Калашникова з металевим складним прикладом 4 шт.
  • ГП 25 – гранатомети підствольні 10 шт.
  • ПМ – пістолет Макарова 1 шт.
  • ствол до ПКТ 2 шт.
  • ствол до ПК 1 шт.

Наразі в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

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Військовослужбовці на Донеччині намагалися вкрасти невраховану зброю з військової частини, - СБУ 01
Військовослужбовці на Донеччині намагалися вкрасти невраховану зброю з військової частини, - СБУ 02

Автор: 

зброя (7461) СБУ (12809) Донецька область (8447) ЗСУ (7542)


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От дебилы! нажили проблемы на свою голову.
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14.06.2021 11:44 Відповісти
Надо все поставить на учет.
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14.06.2021 12:04 Відповісти
шо значит неучтенное?
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14.06.2021 12:44 Відповісти
Безвозвратно уничтоженное в бою, или пришедшее в полную негодность. Списанное и уничтоженное, акты прилагаются.
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14.06.2021 13:20 Відповісти
тогда это не оружие.и следовательно,никакой 263 не может быть.
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14.06.2021 13:53 Відповісти
Лица не являющиеся право охранителями задержанные лиц, не являются военнослужащими которые не перевозили предметы не являющимися оружием. В итоге был составлен некий документ не являющийся протоколом.
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15.06.2021 14:25 Відповісти
і я задаюсь питанням, - як це у віськовій части не врахована зброя?.
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14.06.2021 12:51 Відповісти
АГС, ПКТ... Почему неучтенные? Та потому что неликвид, на базаре не пользуются спросом. То ли дело гранаты, расходятся как горячие пирожки
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14.06.2021 14:16 Відповісти
 
 