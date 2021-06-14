У Карпатах випав сніг: температура опускалася до 0°C. ФОТО

На горі Піп Іван в Українських Карпатах 14 червня випав сніг.

Про це у фейсбуку повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 14.06.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний 11-12 м/с., температура повітря 0°С", - йдеться в повідомленні.

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Гора Піп Іван - одна з найвищих в Україні. Її висота сягає 2028 метрів над рівнем моря. На вершині розташовані руїни астрономо-метеорологічної обсерваторії. Вони були частково відновлені для туристичних потреб, а нині там базується Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.