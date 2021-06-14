У Карпатах випав сніг: температура опускалася до 0°C. ФОТО
На горі Піп Іван в Українських Карпатах 14 червня випав сніг.
Про це у фейсбуку повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 14.06.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний 11-12 м/с., температура повітря 0°С", - йдеться в повідомленні.
Гора Піп Іван - одна з найвищих в Україні. Її висота сягає 2028 метрів над рівнем моря. На вершині розташовані руїни астрономо-метеорологічної обсерваторії. Вони були частково відновлені для туристичних потреб, а нині там базується Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
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Травневий сніг ? Безжальний біловіє-
Перини трусить хтось на небесах.
На білизнІ рубіном теплим тліє
Троянда, зацілована в снігах…
І застигають пелюстки тендітні,
Неначе кров загусла в кришталі,
Їм сняться дні, шовкові і погідні,
Пухких хмарин повільні кораблі…
Мете-мете, хурделить безпросвітно,
Сріблиться сніг на мокрому плащі…
Багряна квітка, змерзла і тендітна-
Вона, як рана в мене на душі…