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У Карпатах випав сніг: температура опускалася до 0°C. ФОТО

На горі Піп Іван в Українських Карпатах 14 червня випав сніг.

Про це у фейсбуку повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 14.06.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний 11-12 м/с., температура повітря 0°С", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На горі Піп Іван у Карпатах випало 20 см снігу. ФОТО

У Карпатах випав сніг: температура опускалася до 0°C 01
У Карпатах випав сніг: температура опускалася до 0°C 02

Гора Піп Іван - одна з найвищих в Україні. Її висота сягає 2028 метрів над рівнем моря. На вершині розташовані руїни астрономо-метеорологічної обсерваторії. Вони були частково відновлені для туристичних потреб, а нині там базується Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

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Карпати (261) клімат (180) погода (789) снігопад (466)


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Когда это потерпевший вiслюк уже успел туда смотаться?
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14.06.2021 13:52 Відповісти
Глобально потепліло.
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14.06.2021 13:57 Відповісти
Травневий..(.вірніше - червневий))) сніг ...
///
Травневий сніг ? Безжальний біловіє-
Перини трусить хтось на небесах.
На білизнІ рубіном теплим тліє
Троянда, зацілована в снігах…

І застигають пелюстки тендітні,
Неначе кров загусла в кришталі,
Їм сняться дні, шовкові і погідні,
Пухких хмарин повільні кораблі…

Мете-мете, хурделить безпросвітно,
Сріблиться сніг на мокрому плащі…
Багряна квітка, змерзла і тендітна-
Вона, як рана в мене на душі…
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14.06.2021 14:17 Відповісти
 
 