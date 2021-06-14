В Карпатах выпал снег: температура опускалась до 0°C. ФОТО
На горе Поп Иван в украинских Карпатах 14 июня выпал снег.
Об этом в Фейсбуке сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на 14.06.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, снег, ветер юго-западный 11-12 м / с., Температура воздуха 0 ° С", - говорится в сообщении.
Гора Поп Иван - одна из самых высоких в Украине. Ее высота достигает 2028 метров над уровнем моря. На вершине расположены руины астрономо-метеорологической обсерватории. Они были частично восстановлены для туристических потребностей, а в настоящее время там базируется Черногорский горный поисково-спасательный пост.
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Травневий сніг ? Безжальний біловіє-
Перини трусить хтось на небесах.
На білизнІ рубіном теплим тліє
Троянда, зацілована в снігах…
І застигають пелюстки тендітні,
Неначе кров загусла в кришталі,
Їм сняться дні, шовкові і погідні,
Пухких хмарин повільні кораблі…
Мете-мете, хурделить безпросвітно,
Сріблиться сніг на мокрому плащі…
Багряна квітка, змерзла і тендітна-
Вона, як рана в мене на душі…