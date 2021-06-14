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В Карпатах выпал снег: температура опускалась до 0°C. ФОТО

На горе Поп Иван в украинских Карпатах 14 июня выпал снег.

Об этом в Фейсбуке сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 14.06.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, снег, ветер юго-западный 11-12 м / с., Температура воздуха 0 ° С", - говорится в сообщении.

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В Карпатах выпал снег: температура опускалась до 0°C 01
В Карпатах выпал снег: температура опускалась до 0°C 02

Гора Поп Иван - одна из самых высоких в Украине. Ее высота достигает 2028 метров над уровнем моря. На вершине расположены руины астрономо-метеорологической обсерватории. Они были частично восстановлены для туристических потребностей, а в настоящее время там базируется Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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Карпаты (305) климат (164) погода (2819) снегопад (787)


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Когда это потерпевший вiслюк уже успел туда смотаться?
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14.06.2021 13:52 Ответить
Глобально потепліло.
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14.06.2021 13:57 Ответить
Травневий..(.вірніше - червневий))) сніг ...
///
Травневий сніг ? Безжальний біловіє-
Перини трусить хтось на небесах.
На білизнІ рубіном теплим тліє
Троянда, зацілована в снігах…

І застигають пелюстки тендітні,
Неначе кров загусла в кришталі,
Їм сняться дні, шовкові і погідні,
Пухких хмарин повільні кораблі…

Мете-мете, хурделить безпросвітно,
Сріблиться сніг на мокрому плащі…
Багряна квітка, змерзла і тендітна-
Вона, як рана в мене на душі…
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14.06.2021 14:17 Ответить
 
 