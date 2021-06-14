В Карпатах выпал снег: температура опускалась до 0°C. ФОТО

На горе Поп Иван в украинских Карпатах 14 июня выпал снег.

Об этом в Фейсбуке сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 14.06.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, снег, ветер юго-западный 11-12 м / с., Температура воздуха 0 ° С", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В первый день лета температура воздуха в Карпатах опустилась до -1°С. ФОТО





Гора Поп Иван - одна из самых высоких в Украине. Ее высота достигает 2028 метров над уровнем моря. На вершине расположены руины астрономо-метеорологической обсерватории. Они были частично восстановлены для туристических потребностей, а в настоящее время там базируется Черногорский горный поисково-спасательный пост.