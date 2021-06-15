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Співробітники уранових шахт перекрили трасу на Кіровоградщині з вимогою виплатити зарплату. ФОТОрепортаж

Відмовилися спускатися в забій гірники трьох уранових шахт на Кіровоградщині. Близько сотні працівників держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", розпочали безстрокову акцію протесту та перекрили трасу Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя.

Про це йдеться в матеріалі журналістки Громадського радіо Лілії Кочерги, передає Цензор.НЕТ.

Вдень 15 червня близько сотні протестувальників перекрили дорогу біля села Бережинка Кропивницького району в напрямку Кривого Рогу. Люди мовчки ходять по "зебрі", пропускають лише рейсові автобуси з пасажирами. Через акцію протесту на трасі виник затор.

Співробітники уранових шахт перекрили трасу на Кіровоградщині з вимогою виплатити зарплату 01

Серед вимог колективу "Східного гірничо-збагачувального комбінату": виплатити заборговану зарплатню — це 169 мільйонів гривень, а також вирішити критичну ситуацію із матеріально-технічним забезпеченням.

Співробітники уранових шахт перекрили трасу на Кіровоградщині з вимогою виплатити зарплату 02

Під час акції працівникам підприємства надійшла на картки частина заборгованості — 25% зарплати за квітень. Однак, люди не розійшлися. Протестуватимуть, поки заборгованість не ліквідують повністю.

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Журналістка зазначає, що водії, які змушені стояти в заторах через страйк працівників копалень, мітингувальників підтримують.

Співробітники уранових шахт перекрили трасу на Кіровоградщині з вимогою виплатити зарплату 03

Якщо заборгованість не ліквідують сьогодні, завтра, 16 червня, активісти протестуватимуть в Києві. Додамо, що "СхідГЗК" єдине в Україні займається видобутком уранової руди і виробництвом концентрату природного урану. На підприємстві працює близько п’яти тисяч людей.

Автор: 

протест (2398) уран (116) шахтарі (537) Кіровоградська область (568)


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Топ коментарі
+28
Сходили на выборы по-приколу, теперь учитесь работать без зарплаты. Зато смешно. ха-ха
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15.06.2021 19:31
+24
А вы касками постучите по ... голове. Может и поможет.

Сотрудники урановых шахт перекрыли трассу на Кировоградщине с требованием выплатить зарплату - Цензор.НЕТ 4112
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15.06.2021 19:33
+18
уранові шахти - державні, раптом що. Так що заборгованості - саме вина Кабміну Зеленського.
Але ж вони за нього голосували... ага... Нє, не буду їх жаліти. Наголосували - іжте, подавіться
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15.06.2021 19:33
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Обойдетесь,все потрачено на наглядовы рады во всяких зализницах и оборонпромах,без них страна встанет,вас никто не заметит.
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15.06.2021 19:30 Відповісти
У ЗЕУБЛЮДКА ДЕНЬГИ ЕСТЬ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ в конвертах « ПРИСЛУГЕ « за уничтожение украинского языка и для себя оно ж не лох ! Давите гнид !
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15.06.2021 19:37 Відповісти
Сходили на выборы по-приколу, теперь учитесь работать без зарплаты. Зато смешно. ха-ха
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15.06.2021 19:31 Відповісти
Где-то так.

Сотрудники урановых шахт перекрыли трассу на Кировоградщине с требованием выплатить зарплату - Цензор.НЕТ 5745
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15.06.2021 19:53 Відповісти
Так як отут. В 2019 закликав голосувати за Зеленського, а тепер плаче що почали вкрай погано годувати.
Співробітники уранових шахт перекрили трасу на Кіровоградщині з вимогою виплатити зарплату - Цензор.НЕТ 2681
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15.06.2021 20:00 Відповісти
Они правы,дайте ЗЕПЕДу туда спуститься саму,может и будет результат,наконцто...
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15.06.2021 19:33 Відповісти
Ща оно туда выезжает с внеочередной рабочей поездкой,Байден подождет...
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15.06.2021 19:37 Відповісти
А вы касками постучите по ... голове. Может и поможет.

Сотрудники урановых шахт перекрыли трассу на Кировоградщине с требованием выплатить зарплату - Цензор.НЕТ 4112
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15.06.2021 19:33 Відповісти
уранові шахти - державні, раптом що. Так що заборгованості - саме вина Кабміну Зеленського.
Але ж вони за нього голосували... ага... Нє, не буду їх жаліти. Наголосували - іжте, подавіться
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15.06.2021 19:33 Відповісти
Сотрудники урановых шахт перекрыли трассу на Кировоградщине с требованием выплатить зарплату - Цензор.НЕТ 7828
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15.06.2021 19:56 Відповісти
Сотрудники урановых шахт перекрыли трассу на Кировоградщине с требованием выплатить зарплату - Цензор.НЕТ 3687
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15.06.2021 19:34 Відповісти
Сотрудники урановых шахт перекрыли трассу на Кировоградщине с требованием выплатить зарплату - Цензор.НЕТ 7489
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15.06.2021 19:43 Відповісти
Я бы, кстати, с удовольствием купил футболку или поло с такой надписью.
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15.06.2021 19:55 Відповісти
Зеленой шобле уже давно пора осваивать работу горнопроходчиков...протестующих назначить на том же предприятии вертухаями...они свое внизу уже отработали
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15.06.2021 19:50 Відповісти
Ну так это же не судьи - могут и подождать.
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15.06.2021 20:03 Відповісти
Точно знаю, что минимум 80% из них голосовали за Зелю !
Ну шо, хуже не стало ?
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15.06.2021 20:08 Відповісти
25% зарплаты за апрель ??? Да у нас еще за ИЮНЬ 2020 года зарплату не выдали !
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15.06.2021 20:14 Відповісти
И шо, работаете просто так?
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15.06.2021 20:59 Відповісти
Завод полгода стоит,бухгалтерия начисляет 2/3 от минималки.Все в надежде...
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15.06.2021 21:11 Відповісти
У меня ситуация немного лучше, не получаем ЗП с февраля 2021 года (такого еще никогда не было), интересно в нынешнее время люди работающие на государственные предприятия вообще ее получают?! Даже на биржу не станешь так как нет отчислений налогов от предприятия.
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16.06.2021 09:16 Відповісти
Да за такое сослать их на рудники урааа... А. Ну да. Точно.
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15.06.2021 20:18 Відповісти
В цій новині упущено те, що цей рудник "здох" ще в 2013-му, т.як промислових запасів на ньому вже фактично немає. І що ще Гройсман збирався його закривати.
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15.06.2021 20:19 Відповісти
Может на крыворагульщине?)
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15.06.2021 20:30 Відповісти
Всех перекрывателей трасс - за яйца вешать! Почему должны страдать ни в чем не виновные люди?!
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15.06.2021 20:58 Відповісти
Вважаю КАТЕГОРИЧНО НЕДОЦІЛЬНИМ перекриття трас. На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,за неї треба наказувати .Необхідно змінити форму протесту.
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15.06.2021 21:01 Відповісти
Не на часі зарплати шахтарів...
Треба сім мільйярдів на зелений універ клованів...
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15.06.2021 21:04 Відповісти
КушайТе, одноклеточные...

Регион (Обработано)

За Зеленского

За Порошенко
Кировоградская обл. (100.00%)
80.47%
17.51%
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15.06.2021 21:17 Відповісти
Співробітники уранових шахт перекрили трасу на Кіровоградщині з вимогою виплатити зарплату - Цензор.НЕТ 2123
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15.06.2021 22:29 Відповісти
5000х0,73=3650. 3650 голосовали за Наркомана. Поздравляю с отличным результатом!
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16.06.2021 08:10 Відповісти
 
 