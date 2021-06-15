Співробітники уранових шахт перекрили трасу на Кіровоградщині з вимогою виплатити зарплату. ФОТОрепортаж

Відмовилися спускатися в забій гірники трьох уранових шахт на Кіровоградщині. Близько сотні працівників держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", розпочали безстрокову акцію протесту та перекрили трасу Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя.

Про це йдеться в матеріалі журналістки Громадського радіо Лілії Кочерги, передає Цензор.НЕТ.

Вдень 15 червня близько сотні протестувальників перекрили дорогу біля села Бережинка Кропивницького району в напрямку Кривого Рогу. Люди мовчки ходять по "зебрі", пропускають лише рейсові автобуси з пасажирами. Через акцію протесту на трасі виник затор.

Серед вимог колективу "Східного гірничо-збагачувального комбінату": виплатити заборговану зарплатню — це 169 мільйонів гривень, а також вирішити критичну ситуацію із матеріально-технічним забезпеченням.

Під час акції працівникам підприємства надійшла на картки частина заборгованості — 25% зарплати за квітень. Однак, люди не розійшлися. Протестуватимуть, поки заборгованість не ліквідують повністю.

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Журналістка зазначає, що водії, які змушені стояти в заторах через страйк працівників копалень, мітингувальників підтримують.

Якщо заборгованість не ліквідують сьогодні, завтра, 16 червня, активісти протестуватимуть в Києві. Додамо, що "СхідГЗК" єдине в Україні займається видобутком уранової руди і виробництвом концентрату природного урану. На підприємстві працює близько п’яти тисяч людей.