Новий міст через залізницю будують у Прилуках, - "Укравтодор". ФОТО

На автодорозі Н-07 Київ - Суми - Юнаківка, яка є частиною обхідної дороги міста Прилуки на Чернігівщині, будують новий міст через залізницю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє пресслужба "Укравтодору".

У жовтні минулого року було повністю розібрано старий міст. Зараз вже встановлено прогонову будову моста.

Зазначається, що підрядник готується до влаштування шару гідроізоляції. Паралельно ведуться роботи зі зміцнення високих схилів мостової споруди, встановлюються габіонні підпірні стінки.

У ході реконструкції в межах президентської програми "Велике будівництво" шляхопровід приведуть у відповідність до сучасних вимог безпеки дорожнього руху та транспортного навантаження.

В "Укравтодорі" повідомили, що підрядник зробить сполучення моста з підходами, влаштує шар гідроізоляції, заасфальтує проїжджу частину, проведе антикорозійний захист конструкцій моста, зміцнить укоси земляного полотна, влаштує сходи, водовідведення, відремонтує підходи до моста, встановить бар'єрне огородження та мостову огорожу, а також облаштує дорожню обстановку.

Загалом цього року на Чернігівщині планують відремонтувати 182 кілометри доріг державного значення, 9 мостів оновити капітально і 5 мостів реконструювати.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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