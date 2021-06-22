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Новини Фото ДТП
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Двоє людей загинули в ДТП на Прикарпатті: ЗІЛ не пропустив мотоцикл. ФОТОрепортаж

Дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Пасічна Надвірнянського району Івано-Франківської області. Загинув водій і пасажир мотоцикла, поліцейські почали кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Івано-Франківської.

Попередньо правоохоронці встановили, що близько пів на дев'яту ранку 22 червня 31-річний житель району на автомобілі ЗІЛ не пропустив мотоцикл, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок зіткнення 18-річні водій і пасажир мотоцикла загинули на місці. Зазначається, що у загиблого були права і він рухався головною дорогою.

"Поліцейські почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого", - сказано в повідомленні.

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Двоє людей загинули в ДТП на Прикарпатті: ЗІЛ не пропустив мотоцикл 01
Двоє людей загинули в ДТП на Прикарпатті: ЗІЛ не пропустив мотоцикл 02
Двоє людей загинули в ДТП на Прикарпатті: ЗІЛ не пропустив мотоцикл 03
Двоє людей загинули в ДТП на Прикарпатті: ЗІЛ не пропустив мотоцикл 04

Автор: 

ДТП (4467) Нацполіція (15168) смерть (6750) мотоцикл (81) Івано-Франківська область (950)


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Топ коментарі
+5
Если от удара у ЗИЛа погнулся бампер, то и 3 шлема не помогли бы.
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22.06.2021 16:53
+4
Они были на главной..
Он был на ЗИЛе..
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22.06.2021 16:59
+3
село Пасечная це населенный пункт.
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22.06.2021 16:49
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скорость в НП 50 км в час. Если больше то правил проезда придерживаться сложно.
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22.06.2021 16:28 Відповісти
Дивлячись яка траса.
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22.06.2021 16:30 Відповісти
мисто
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22.06.2021 16:33 Відповісти
Де на фото ти бачиш місто?
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22.06.2021 16:47 Відповісти
село Пасечная це населенный пункт.
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22.06.2021 16:49 Відповісти
Село. А траса через нього яка проходить?
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22.06.2021 20:10 Відповісти
неважливо яка трасса якщо немає відокремленой проезжей части то це мисто
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22.06.2021 21:29 Відповісти
пацанва летіла на моцику і певно без шоломів могли бути живі, якби хоч самі дотримались правил
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22.06.2021 16:43 Відповісти
Если от удара у ЗИЛа погнулся бампер, то и 3 шлема не помогли бы.
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22.06.2021 16:53 Відповісти
Они были на главной..
Он был на ЗИЛе..
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22.06.2021 16:59 Відповісти
Отмечается, что у погибшего были права и он двигался по главной дороге Источник: https://censor.net/ru/p3272782

А это тут к чему? ЗиЛ тоже ехал по главной дороге. Другое дело, что при повороте этот слепошарый обязан был пропустить моцик.
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22.06.2021 17:04 Відповісти
он бы успел проскочить но тут яма и пожалел рессоры..
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22.06.2021 17:57 Відповісти
Пацан мабуть не чекав такого . Перед мотоциклом звертав
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22.06.2021 18:01 Відповісти
Надо выяснить знали ли они друг друга. Это могло быть сведение счётов.
Либо крайнее быдлячество водителя ЗиЛа: "Жить захочешь - объедешь!".
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22.06.2021 19:02 Відповісти
Там мабуть шидкість була далеко не 40 км/г, у селі на мотоциклах повільно не їздять.
Опинились не у тому місці...
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22.06.2021 19:26 Відповісти
http://pdd.ua/ua/12/
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22.06.2021 20:21 Відповісти
интересно , баба Муха далеко от места дтп живет?
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22.06.2021 19:18 Відповісти
Воно на ЗІЛу мабуть не опохмелилось з утра...
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22.06.2021 19:26 Відповісти
это с какой скоростью он похрустел чтоб помять бампер его и машиной не помнешь летел так что не заметишь этих хрустиков...хотел как в кино харлей девидсон и ковбой мальборо с чиксой на мопеде.. да было и секас и умер в 21..
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22.06.2021 21:31 Відповісти
Водилу зила в клетку! Его вина 100%!
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22.06.2021 22:13 Відповісти
 
 