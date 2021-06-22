Двоє людей загинули в ДТП на Прикарпатті: ЗІЛ не пропустив мотоцикл. ФОТОрепортаж
Дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Пасічна Надвірнянського району Івано-Франківської області. Загинув водій і пасажир мотоцикла, поліцейські почали кримінальне провадження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Івано-Франківської.
Попередньо правоохоронці встановили, що близько пів на дев'яту ранку 22 червня 31-річний житель району на автомобілі ЗІЛ не пропустив мотоцикл, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок зіткнення 18-річні водій і пасажир мотоцикла загинули на місці. Зазначається, що у загиблого були права і він рухався головною дорогою.
"Поліцейські почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого", - сказано в повідомленні.
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Он был на ЗИЛе..
А это тут к чему? ЗиЛ тоже ехал по главной дороге. Другое дело, что при повороте этот слепошарый обязан был пропустить моцик.
Либо крайнее быдлячество водителя ЗиЛа: "Жить захочешь - объедешь!".
Опинились не у тому місці...