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Новости Фото ДТП
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Два человека погибли в ДТП на Прикарпатье: ЗИЛ не пропустил мотоцикл. ФОТОрепортаж

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области. Погиб водитель и пассажир мотоцикла, полицейские начали уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской.

Предварительно правоохранители установили, что около половины девятого утра 22 июня 31-летний житель района на автомобиле ЗИЛ не пропустил мотоцикл, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения 18-летние водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте. Отмечается, что у погибшего были права и он двигался по главной дороге.

"Полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшем смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.

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Два человека погибли в ДТП на Прикарпатье: ЗИЛ не пропустил мотоцикл 01
Два человека погибли в ДТП на Прикарпатье: ЗИЛ не пропустил мотоцикл 02
Два человека погибли в ДТП на Прикарпатье: ЗИЛ не пропустил мотоцикл 03
Два человека погибли в ДТП на Прикарпатье: ЗИЛ не пропустил мотоцикл 04

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Автор: 

ДТП (7673) Нацполиция (16463) смерть (9223) мотоцикл (77) Ивано-Франковская область (921)


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Топ комментарии
+5
Если от удара у ЗИЛа погнулся бампер, то и 3 шлема не помогли бы.
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22.06.2021 16:53
+4
Они были на главной..
Он был на ЗИЛе..
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22.06.2021 16:59
+3
село Пасечная це населенный пункт.
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22.06.2021 16:49
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Правила форума Совет форумчан
скорость в НП 50 км в час. Если больше то правил проезда придерживаться сложно.
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22.06.2021 16:28 Ответить
Дивлячись яка траса.
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22.06.2021 16:30 Ответить
мисто
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22.06.2021 16:33 Ответить
Де на фото ти бачиш місто?
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22.06.2021 16:47 Ответить
село Пасечная це населенный пункт.
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22.06.2021 16:49 Ответить
Село. А траса через нього яка проходить?
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22.06.2021 20:10 Ответить
неважливо яка трасса якщо немає відокремленой проезжей части то це мисто
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22.06.2021 21:29 Ответить
пацанва летіла на моцику і певно без шоломів могли бути живі, якби хоч самі дотримались правил
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22.06.2021 16:43 Ответить
Если от удара у ЗИЛа погнулся бампер, то и 3 шлема не помогли бы.
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22.06.2021 16:53 Ответить
Они были на главной..
Он был на ЗИЛе..
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22.06.2021 16:59 Ответить
Отмечается, что у погибшего были права и он двигался по главной дороге Источник: https://censor.net/ru/p3272782

А это тут к чему? ЗиЛ тоже ехал по главной дороге. Другое дело, что при повороте этот слепошарый обязан был пропустить моцик.
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22.06.2021 17:04 Ответить
он бы успел проскочить но тут яма и пожалел рессоры..
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22.06.2021 17:57 Ответить
Пацан мабуть не чекав такого . Перед мотоциклом звертав
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22.06.2021 18:01 Ответить
Надо выяснить знали ли они друг друга. Это могло быть сведение счётов.
Либо крайнее быдлячество водителя ЗиЛа: "Жить захочешь - объедешь!".
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22.06.2021 19:02 Ответить
Там мабуть шидкість була далеко не 40 км/г, у селі на мотоциклах повільно не їздять.
Опинились не у тому місці...
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22.06.2021 19:26 Ответить
http://pdd.ua/ua/12/
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22.06.2021 20:21 Ответить
интересно , баба Муха далеко от места дтп живет?
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22.06.2021 19:18 Ответить
Воно на ЗІЛу мабуть не опохмелилось з утра...
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22.06.2021 19:26 Ответить
это с какой скоростью он похрустел чтоб помять бампер его и машиной не помнешь летел так что не заметишь этих хрустиков...хотел как в кино харлей девидсон и ковбой мальборо с чиксой на мопеде.. да было и секас и умер в 21..
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22.06.2021 21:31 Ответить
Водилу зила в клетку! Его вина 100%!
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22.06.2021 22:13 Ответить
 
 