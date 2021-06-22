Два человека погибли в ДТП на Прикарпатье: ЗИЛ не пропустил мотоцикл. ФОТОрепортаж
Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области. Погиб водитель и пассажир мотоцикла, полицейские начали уголовное производство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской.
Предварительно правоохранители установили, что около половины девятого утра 22 июня 31-летний житель района на автомобиле ЗИЛ не пропустил мотоцикл, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения 18-летние водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте. Отмечается, что у погибшего были права и он двигался по главной дороге.
"Полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшем смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.
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Он был на ЗИЛе..
А это тут к чему? ЗиЛ тоже ехал по главной дороге. Другое дело, что при повороте этот слепошарый обязан был пропустить моцик.
Либо крайнее быдлячество водителя ЗиЛа: "Жить захочешь - объедешь!".
Опинились не у тому місці...