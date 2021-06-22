Два человека погибли в ДТП на Прикарпатье: ЗИЛ не пропустил мотоцикл. ФОТОрепортаж

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области. Погиб водитель и пассажир мотоцикла, полицейские начали уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской.

Предварительно правоохранители установили, что около половины девятого утра 22 июня 31-летний житель района на автомобиле ЗИЛ не пропустил мотоцикл, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения 18-летние водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте. Отмечается, что у погибшего были права и он двигался по главной дороге.

"Полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшем смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.

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