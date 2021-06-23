Пошукові роботи в Лебедівці Одеської області триватимуть вночі, - рятувальники. ФОТО
Пошуки можливих постраждалих під шаром ґрунту, зсув якого стався на березі моря в с. Лебедівка Одеської області, триватимуть у нічний час.
Про це повідомили в ДСНС України в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.
"Пошукові роботи в селі Лебедівка тривають. На місці зсуву вже розчищено 65 м кв. Організовано освітлення місця пошуків. Інформація про постраждалу перевіряється", - сказано в повідомленні.
Всього до пошукових робіт залучено 7 одиниць техніки і 63 людини, з яких - 30 рятувальників.
"Роботи триватимуть і вночі", - підкреслили в ДСНС.
Поки на місці події вдалося виявити тільки речі відпочивальників.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 22 червня біля бази відпочинку в Лебедівці на Одещині стався зсув.
Топ коментарі
+4 Vitaliy Chaykovskiy
показати весь коментар23.06.2021 01:54
+2 Vitaliy Chaykovskiy
показати весь коментар23.06.2021 01:57
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Психиатрическая больница No1
показати весь коментар23.06.2021 00:32 Відповісти Мені подобається 0
✘
Andrii Voloshyn
показати весь коментар23.06.2021 01:15 Відповісти Мені подобається 0
Vitaliy Chaykovskiy
показати весь коментар23.06.2021 01:57 Відповісти Мені подобається 2
Andrii Voloshyn
показати весь коментар06.08.2021 15:27 Відповісти Мені подобається 0
Vitaliy Chaykovskiy
показати весь коментар06.08.2021 15:45 Відповісти Мені подобається 0
Andrii Voloshyn
показати весь коментар19.08.2021 12:27 Відповісти Мені подобається 0
Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар23.06.2021 01:15 Відповісти Мені подобається 0
Vitaliy Chaykovskiy
показати весь коментар23.06.2021 01:54 Відповісти Мені подобається 4
Vitaliy Darmits
показати весь коментар23.06.2021 13:29 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль