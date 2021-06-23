Пошукові роботи в Лебедівці Одеської області триватимуть вночі, - рятувальники. ФОТО

Пошуки можливих постраждалих під шаром ґрунту, зсув якого стався на березі моря в с. Лебедівка Одеської області, триватимуть у нічний час.

Про це повідомили в ДСНС України в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошукові роботи в селі Лебедівка тривають. На місці зсуву вже розчищено 65 м кв. Організовано освітлення місця пошуків. Інформація про постраждалу перевіряється", - сказано в повідомленні.

Всього до пошукових робіт залучено 7 одиниць техніки і 63 людини, з яких - 30 рятувальників.

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"Роботи триватимуть і вночі", - підкреслили в ДСНС.

Поки на місці події вдалося виявити тільки речі відпочивальників.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 22 червня біля бази відпочинку в Лебедівці на Одещині стався зсув.