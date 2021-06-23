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Пошукові роботи в Лебедівці Одеської області триватимуть вночі, - рятувальники. ФОТО

Пошуки можливих постраждалих під шаром ґрунту, зсув якого стався на березі моря в с. Лебедівка Одеської області, триватимуть у нічний час.

Про це повідомили в ДСНС України в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошукові роботи в селі Лебедівка тривають. На місці зсуву вже розчищено 65 м кв. Організовано освітлення місця пошуків. Інформація про постраждалу перевіряється", - сказано в повідомленні.

Всього до пошукових робіт залучено 7 одиниць техніки і 63 людини, з яких - 30 рятувальників.

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"Роботи триватимуть і вночі", - підкреслили в ДСНС.

Поки на місці події вдалося виявити тільки речі відпочивальників.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 22 червня біля бази відпочинку в Лебедівці на Одещині стався зсув.

Пошукові роботи в Лебедівці Одеської області триватимуть вночі, - рятувальники 01

Автор: 

Одеська область (3215) зсув (33) ДСНС (5106)


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Топ коментарі
+4
То треба бачити ті обриви. В Лебедівці він ще маленький. В Курортному коло 30м , а на схід від Коблево є по 40 м. Такого берегу від Рибаковки до Лебідівки більше 100 км.
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23.06.2021 01:54
+2
Там принцип дії - подача води і відсос рідкої речовини. Таким грунтососом можна ще пару обвалів зробити.
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23.06.2021 01:57
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онглечанен?туго с русским?
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23.06.2021 00:32 Відповісти
Есть такая техника, как грунтосос(как пылесос), грунт убирает, даже ямы копает. А тут, вручную всё...
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23.06.2021 01:15 Відповісти
Там принцип дії - подача води і відсос рідкої речовини. Таким грунтососом можна ще пару обвалів зробити.
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23.06.2021 01:57 Відповісти
Неа, сухой грунт сосёт. На ютубе видел, в Германии так трубы откапывают.
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06.08.2021 15:27 Відповісти
емм. Це як? Який принцип дії?
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06.08.2021 15:45 Відповісти
Писал же, как пылесос, только вакуум сильнее.
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19.08.2021 12:27 Відповісти
Не занимаются берегоукрепительными работами - вот и оползень
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23.06.2021 01:15 Відповісти
То треба бачити ті обриви. В Лебедівці він ще маленький. В Курортному коло 30м , а на схід від Коблево є по 40 м. Такого берегу від Рибаковки до Лебідівки більше 100 км.
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23.06.2021 01:54 Відповісти
Нада проста пєрєстать відпочивать пад абривам .
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23.06.2021 13:29 Відповісти
 
 