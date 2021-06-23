Поисковые работы в Лебедевке Одесской области продолжатся ночью, - спасатели. ФОТО
Поиски возможных пострадавших при оползне на берегу моря в с. Лебедевка Одесской области продолжатся в ночное время.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Поисковые работы в селе Лебедевка продолжаются. На месте оползня уже расчищено 65 м кв. Организовано освещение места поисков. Информация о пострадавшей проверяется", - сказано в сообщении.
Всего к поисковым работам привлечено 7 единиц техники и 63 человека, из которых - 30 спасателей.
"Работы продолжатся и ночью", – подчеркнули в ГСЧС.
Пока на месте происшествия удалось обнаружить только вещи отдыхающих.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 22 июня возле базы отдыха в Лебедевке на Одесчине произошел оползень.
Топ комментарии
+4 Vitaliy Chaykovskiy
показать весь комментарий23.06.2021 01:54
+2 Vitaliy Chaykovskiy
показать весь комментарий23.06.2021 01:57
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий23.06.2021 00:32 Ответить Мне нравится 0
✘
Andrii Voloshyn
показать весь комментарий23.06.2021 01:15 Ответить Мне нравится 0
Vitaliy Chaykovskiy
показать весь комментарий23.06.2021 01:57 Ответить Мне нравится 2
Andrii Voloshyn
показать весь комментарий06.08.2021 15:27 Ответить Мне нравится 0
Vitaliy Chaykovskiy
показать весь комментарий06.08.2021 15:45 Ответить Мне нравится 0
Andrii Voloshyn
показать весь комментарий19.08.2021 12:27 Ответить Мне нравится 0
Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий23.06.2021 01:15 Ответить Мне нравится 0
Vitaliy Chaykovskiy
показать весь комментарий23.06.2021 01:54 Ответить Мне нравится 4
Vitaliy Darmits
показать весь комментарий23.06.2021 13:29 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль