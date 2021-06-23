Поисковые работы в Лебедевке Одесской области продолжатся ночью, - спасатели. ФОТО

Поиски возможных пострадавших при оползне на берегу моря в с. Лебедевка Одесской области продолжатся в ночное время.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Поисковые работы в селе Лебедевка продолжаются. На месте оползня уже расчищено 65 м кв. Организовано освещение места поисков. Информация о пострадавшей проверяется", - сказано в сообщении.

Всего к поисковым работам привлечено 7 единиц техники и 63 человека, из которых - 30 спасателей.

"Работы продолжатся и ночью", – подчеркнули в ГСЧС.

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Пока на месте происшествия удалось обнаружить только вещи отдыхающих.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 22 июня возле базы отдыха в Лебедевке на Одесчине произошел оползень.