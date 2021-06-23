РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11269 посетителей онлайн
Новости Фото
14 092 11

Поисковые работы в Лебедевке Одесской области продолжатся ночью, - спасатели. ФОТО

Поиски возможных пострадавших при оползне на берегу моря в с. Лебедевка Одесской области продолжатся в ночное время.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Поисковые работы в селе Лебедевка продолжаются. На месте оползня уже расчищено 65 м кв. Организовано освещение места поисков. Информация о пострадавшей проверяется", - сказано в сообщении.

Всего к поисковым работам привлечено 7 единиц техники и 63 человека, из которых - 30 спасателей.

"Работы продолжатся и ночью", – подчеркнули в ГСЧС.

Также читайте: Информация о людях под завалом после оползня на Одесчине пока не подтвердилась, - СМИ

Пока на месте происшествия удалось обнаружить только вещи отдыхающих.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 22 июня возле базы отдыха в Лебедевке на Одесчине произошел оползень.

Поисковые работы в Лебедевке Одесской области продолжатся ночью, - спасатели 01

Автор: 

Одесская область (3571) оползни (62) ГСЧС (4967)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
То треба бачити ті обриви. В Лебедівці він ще маленький. В Курортному коло 30м , а на схід від Коблево є по 40 м. Такого берегу від Рибаковки до Лебідівки більше 100 км.
показать весь комментарий
23.06.2021 01:54
+2
Там принцип дії - подача води і відсос рідкої речовини. Таким грунтососом можна ще пару обвалів зробити.
показать весь комментарий
23.06.2021 01:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
онглечанен?туго с русским?
показать весь комментарий
23.06.2021 00:32 Ответить
Есть такая техника, как грунтосос(как пылесос), грунт убирает, даже ямы копает. А тут, вручную всё...
показать весь комментарий
23.06.2021 01:15 Ответить
Там принцип дії - подача води і відсос рідкої речовини. Таким грунтососом можна ще пару обвалів зробити.
показать весь комментарий
23.06.2021 01:57 Ответить
Неа, сухой грунт сосёт. На ютубе видел, в Германии так трубы откапывают.
показать весь комментарий
06.08.2021 15:27 Ответить
емм. Це як? Який принцип дії?
показать весь комментарий
06.08.2021 15:45 Ответить
Писал же, как пылесос, только вакуум сильнее.
показать весь комментарий
19.08.2021 12:27 Ответить
Не занимаются берегоукрепительными работами - вот и оползень
показать весь комментарий
23.06.2021 01:15 Ответить
То треба бачити ті обриви. В Лебедівці він ще маленький. В Курортному коло 30м , а на схід від Коблево є по 40 м. Такого берегу від Рибаковки до Лебідівки більше 100 км.
показать весь комментарий
23.06.2021 01:54 Ответить
Нада проста пєрєстать відпочивать пад абривам .
показать весь комментарий
23.06.2021 13:29 Ответить
 
 