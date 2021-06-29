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Ексглава Держгеонадр Кирилюк підозрюється у незаконному звільненні співробітниці й службовій підробці, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Ексголові Державної служби геології та надр України повідомлено про підозру у грубому порушенні законодавства про працю та службовій підробці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний у 2019 році незаконно звільнив з посади начальника юридичного управління служби, внісши завідомо неправдиві відомості до офіційного документу - наказу щодо підстав звільнення.

Зокрема, ексголова служби, знаючи, що співробітник була відсутня на роботі у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю, та, не дочекавшись надання підтверджуючих документів про фактичну кількість днів непрацездатності, звільнив її.

При цьому звільнення відбулося начебто з підстав перебування її на лікарняному більше 150 календарних днів протягом року. Тим самим, ним було грубо порушено норми законодавства про працю, оскільки фактична кількість днів, на які було видано лист тимчасової непрацездатності, склала 144 дні.

Як стало відомо Цензор.НЕТ,  йдеться про колишнього голову Держгеонадр Олега Кирилюка

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Ексглава Держгеонадр Кирилюк підозрюється у незаконному звільненні співробітниці й службовій підробці, - Офіс Генпрокурора 01

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Кстати именно эти положения, которые инкриминируются этому бывшему начальнику и которые защищают уволенную женщину, будут отменены в новом зеленом кодексе о труде.
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29.06.2021 16:34 Відповісти
 
 