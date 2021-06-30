"Протасевич убийца", "Наш выбор - Россия", "Единый Донбасс с Россией": Пропаганда в ОРДЛО активно готує жителів до інтеграції в РФ. ФОТОрепортаж
Експерти "Східної правозахисної групи", які працюють в ОРДЛО, провели моніторинг зовнішньої реклами в окупованому Луганську. Політтехнологи РФ дедалі наполегливіше працюють над процесами нав'язування тез інтеграції з РФ в ОРДЛО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський.
Аналіз зовнішньої реклами підтверджує дані про початок проєкту з об'єднання НЗФ "ЛНР" і "ДНР". Так, місцеве населення готують до цього через гасла про "Єдиний Донбас", наративами про "російську мову" та "єдиний народ".
Крім цього, можна спостерігати наскільки агресивною і наполегливою є подача так званих "ценностей русского мира". На вулицях ОРДЛО можна натрапити на бігборди, які вказують який порядок денний формують для місцевих жителів - "Единый Донбасс с Россией", святкування "Дня России".
"Ця риторика свідчить, що процеси щодо інтеграції ОРДЛО з Росією не лише не припинилися, а навпаки - щодня набирають сили", - каже Лисянський.
Крім цього, білоруського активіста і журналіста Романа Протасевича, що перебуває нині під арештом у Білорусі, в окупованому Донбасі намагаються подати як злочинця, який раніше нібито брав участь у бойових діях. Тим самим в ОРДЛО повністю копіюють тези російської пропаганди.
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тут прямой призыв зарабатывать НА ДЕТЯХ... на фоне рекламы колбасных изделий и дтсткого труда...
ну а твоё желание украинец спрашивает волшебник у него...
закатай все по периметру бетоном марки 800--- просит украинец...
его аршыном не измерить :
сгореть и нах затонуть,
но прежде -
всем насрать под дверью !
За такое в расиюшку не примут))
можно было хотя бы господствующие высоты вокруг захватить, зе и это просерил
З пустого-порожнього смисли намагаються вичавлювати....
от не дарма наші фани вчора ще одну подібну спробу дезорганізували, красави
что за народ, с кем един - сам с собой? абсолютно бессмысленное высказывание. что, собственно, и не удивительно - кто ясно мыслит, ясно излагает, но ясность мышления - не про этих дебилов.
И козлу ясно, что в обозримом будущем ОРДЛО в Украину на украинских условиях не войдёт. А её вхождение на условиях Путина - нах нужно!
Вы это серьезно? В ОРДЛО тезисы об интеграции с РФ есть нужда навязывать???
Ну вот на кой хрен им дунбасята? "свои" шахты закрыли, потом очень удобно будет венуть.
И снова ДАУНецкий скот будет . верещать про "коромежку" Украины. И КАГ дарагой ринад ильич махмедов памагает даунбасу (ну может сдохнет?)