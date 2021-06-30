"Протасевич убийца", "Наш выбор - Россия", "Единый Донбасс с Россией": Пропаганда в ОРДЛО активно готує жителів до інтеграції в РФ. ФОТОрепортаж

Експерти "Східної правозахисної групи", які працюють в ОРДЛО, провели моніторинг зовнішньої реклами в окупованому Луганську. Політтехнологи РФ дедалі наполегливіше працюють над процесами нав'язування тез інтеграції з РФ в ОРДЛО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський.

Аналіз зовнішньої реклами підтверджує дані про початок проєкту з об'єднання НЗФ "ЛНР" і "ДНР". Так, місцеве населення готують до цього через гасла про "Єдиний Донбас", наративами про "російську мову" та "єдиний народ".

Крім цього, можна спостерігати наскільки агресивною і наполегливою є подача так званих "ценностей русского мира". На вулицях ОРДЛО можна натрапити на бігборди, які вказують який порядок денний формують для місцевих жителів - "Единый Донбасс с Россией", святкування "Дня России".

"Ця риторика свідчить, що процеси щодо інтеграції ОРДЛО з Росією не лише не припинилися, а навпаки - щодня набирають сили", - каже Лисянський.

Крім цього, білоруського активіста і журналіста Романа Протасевича, що перебуває нині під арештом у Білорусі, в окупованому Донбасі намагаються подати як злочинця, який раніше нібито брав участь у бойових діях. Тим самим в ОРДЛО повністю копіюють тези російської пропаганди.

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