Внаслідок ДТП на Рівненщині загинуло двоє студентів-іноземців, - поліція. ФОТОрепортаж

На Рівненщині легковик зіткнувся з вантажівкою. Загинуло двоє студентів-іноземців.

Про це в Facebook повідомляє поліція Рівненської області, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні близько полудня в поліцію надійшло повідомлення про зіткнення вантажівки і легкового автомобіля біля села Ситне Дубенського району.

Правоохоронці попередньо встановили, що 23-річний водій "Тoyota Corolla" на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою "DAF".

У салоні легковика було п'ятеро іноземців, студенти вищих навчальних закладів України: 25-річний пасажир загинув на місці події, його ровесника, попри реанімаційні заходи, врятувати не вдалося - він помер у лікарні. Водія і ще двох пасажирів госпіталізували з травмами різного ступеня.

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Водій вантажівки, 52-річний житель Вінниці, не постраждав.

В межах досудового розслідування, розпочатого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, за частиною 3 статті 286 КК України слідчі слідчого управління встановлюють всі обставини ДТП.

У водіїв відібрано зразки крові. За результатами огляду на алкотестері вони були тверезі.





