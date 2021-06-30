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Новини Фото ДТП
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Внаслідок ДТП на Рівненщині загинуло двоє студентів-іноземців, - поліція. ФОТОрепортаж

На Рівненщині легковик зіткнувся з вантажівкою. Загинуло двоє студентів-іноземців.

Про це в Facebook повідомляє поліція Рівненської області, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні близько полудня в поліцію надійшло повідомлення про зіткнення вантажівки і легкового автомобіля біля села Ситне Дубенського району.

Правоохоронці попередньо встановили, що 23-річний водій "Тoyota Corolla" на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою "DAF".

У салоні легковика було п'ятеро іноземців, студенти вищих навчальних закладів України: 25-річний пасажир загинув на місці події, його ровесника, попри реанімаційні заходи, врятувати не вдалося - він помер у лікарні. Водія і ще двох пасажирів госпіталізували з травмами різного ступеня.

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Водій вантажівки, 52-річний житель Вінниці, не постраждав.

В межах досудового розслідування, розпочатого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, за частиною 3 статті 286 КК України слідчі слідчого управління встановлюють всі обставини ДТП.

У водіїв відібрано зразки крові. За результатами огляду на алкотестері вони були тверезі.

Внаслідок ДТП на Рівненщині загинуло двоє студентів-іноземців, - поліція 01

Внаслідок ДТП на Рівненщині загинуло двоє студентів-іноземців, - поліція 02
Внаслідок ДТП на Рівненщині загинуло двоє студентів-іноземців, - поліція 03
Внаслідок ДТП на Рівненщині загинуло двоє студентів-іноземців, - поліція 04

Автор: 

ДТП (4472) іноземець (390) смерть (6757) студенти (436) Рівненська область (1179)


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DAF він і в Африці DAF
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30.06.2021 17:38 Відповісти
Иностранцы они такие - горячие дети гор!
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30.06.2021 17:43 Відповісти
Знову іностранні іностранці...
Якщо з-за порєбріка, - то земля їм стєкловатой.
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30.06.2021 18:38 Відповісти
Индусы?
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30.06.2021 18:54 Відповісти
Авто наверняка бляха. У нас в Харькове полно этих понаехавших студиков (многие за деньги купили), ездят на бляхах как им хочется нарушая элементарные правила. Полный беспредел. Сбили насмерть уже наверное больше десятка человек.
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30.06.2021 20:32 Відповісти
Всё таки наркотики помогают естественому отбору.
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01.07.2021 02:19 Відповісти
 
 