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Полковник Стеценко показав обід у 59 бригаді. ФОТО
На тлі кількох скандалів з неякісним харчуванням в армії полковник Святослав Стеценко показав, як годують військовослужбовців у його частині.
Фотографію обіду він опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що їжа смачна, а на фотографії - тільки половина порції.
"Я всього беру пів порції, щоб живіт і боки не товстіли, тому повна порція обіду вдвічі більша", - написав військовослужбовець.
Топ коментарі
+76 Шрек Баблокат
показати весь коментар01.07.2021 19:44
+58 Valery Greff
показати весь коментар01.07.2021 19:47
+49 Apollo #472837
показати весь коментар01.07.2021 19:47
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генерал сов. армии: Солдат у нас в день съедает продуктов на 3000 килокалорий!
генерал армии США : А у нас 10000 килокалорий !
генерал сов. армии :Брехня, солдат 20 кг. буряка не сможет съесть.
К тому же - с каких пор бананы в Украине стали самым дешевым фруктом?
Да и села уже наполовину из приезжих-дачников, даже в глубинках где магазина своего нет. Старые стереотипы о селе уходят вместе с совком.
А чим їх тоді годують зимою(
А0596 Дарница - кормили отвратно, по плитке на кухне можно было кататься. Раздатка.
45978 Чайка, - кормили на убой. Бочковая система, повора местные и поворята с кулинарки.
Походу, солдаты должны сами не только Родину, но и себя защищать постоянно от власть имущих.