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Полковник Стеценко показав обід у 59 бригаді. ФОТО

На тлі кількох скандалів з неякісним харчуванням в армії полковник Святослав Стеценко показав, як годують військовослужбовців у його частині.

Фотографію обіду він опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що їжа смачна, а на фотографії - тільки половина порції.

"Я всього беру пів порції, щоб живіт і боки не товстіли, тому повна порція обіду вдвічі більша", - написав військовослужбовець.

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Полковник Стеценко показав обід у 59 бригаді 01

Автор: 

армія (3772) їжа (431) ЗСУ (7590)


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Топ коментарі
+76
а при Порохе, когда он "грабил" Армию, было вот так..
Полковник Стеценко показал обед в 59 бригаде - Цензор.НЕТ 2682
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01.07.2021 19:44
+58
Полковник Стеценко показал обед в 59 бригаде - Цензор.НЕТ 8925
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01.07.2021 19:47
+49
При Порошенко

Полковник Стеценко показал обед в 59 бригаде - Цензор.НЕТ 8600
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01.07.2021 19:47
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Мені от цікаво- зебіли цим фото пишаються чи скаржаться?!
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01.07.2021 20:26 Відповісти
А ти як? Може тобі насрать? От цікаво що ти хотів скзати своїм постом??)))) дебільний пост ..від такої ж людини..
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02.07.2021 13:59 Відповісти
пусть похлава опять вкусна мои бока мое богатсво
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01.07.2021 20:28 Відповісти
А чей это отрезанный орган лежит возле чашки с черной жыдкостью?
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01.07.2021 20:31 Відповісти
Пол-банана.
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02.07.2021 11:24 Відповісти
Полковник действительно считает что в эту тарелку войдет еще столько же борща?
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01.07.2021 20:32 Відповісти
ага, зеленого борща
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01.07.2021 20:39 Відповісти
Полковник считает, що це красіво.... а як на мене , то виглядає жахливо, наче позавчерашнє....а поднос , то витвір мистецтва, думала таких уже немає в природі, з дитинства моєї бабці.... Відносно , що це пів порціїї.... у нього що, тарілка двухповерхова??? )))) буває
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02.07.2021 16:29 Відповісти
Банан рядом с чашкой впечатлил особо. Здоровый такой.
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01.07.2021 20:37 Відповісти
это прям как пол сосиски ска.
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01.07.2021 20:39 Відповісти
Та там и салат вроде с кукурузой и одним куском хлеба порождает фантазию упрощённую. Как то всё наскоро натюрмортом соорудили---а вышло всё без майонеза.
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01.07.2021 21:55 Відповісти
Ну да, вот только солдаты НАТО сфоткали чем их кормили, позорище на весь мир.
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01.07.2021 20:42 Відповісти
Генерал сов. армии и генерал армии США на телевидении:
генерал сов. армии: Солдат у нас в день съедает продуктов на 3000 килокалорий!
генерал армии США : А у нас 10000 килокалорий !

генерал сов. армии :Брехня, солдат 20 кг. буряка не сможет съесть.
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01.07.2021 20:45 Відповісти
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01.07.2021 21:14 Відповісти
полпорции там только мутного салата
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01.07.2021 20:46 Відповісти
Вы шо ? Это претензия на звезду Мишлен 😀😀😀
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01.07.2021 20:47 Відповісти
А банана там половинка лежит ? Самого дешёвого фрукта ?
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01.07.2021 20:46 Відповісти
Так он же сказал, что всего берет по пол-порции
К тому же - с каких пор бананы в Украине стали самым дешевым фруктом?
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02.07.2021 11:26 Відповісти
"Я всего беру полпорции, чтобы живот и бока не толстели, поэтому полная порция обеда вдвое больше", а остальное беру кэшем.
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01.07.2021 20:52 Відповісти
Прочитав коменти -і не витримав -по яких мишленах харчуються дописувачі?Пригадали и Петю и Вову,і ліворуч і праворуч......Нормальне харчування в 59омбр....як на молодий та здоровий шлунок -все перегорить,а кому не вистачить -баночку тушонки в чіпку візьме...А на передку все від повара -Ігорька залежить...та старшини..
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01.07.2021 20:55 Відповісти
"баночка тушонки в чіпку" коштує 126 гривень... Шо не ясно?
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01.07.2021 21:34 Відповісти
Навкруги городи та села....
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02.07.2021 09:40 Відповісти
Та щас в селах нихера нет кроме курей и городины. В село едем то всегда хлеб и колбасу и сладости и дофига всего берем. Обратно-курка, консервация, грибы, ягоды. Молока тоже нет. Брат держит корову- сказал что за последние годы вырезали почти все, молоко заводы у частников принимают по 7 грн/литр, а если дальше 30 км.от обл центра то и по 4.5 грн было. Это вам не свинье насыпал и пошел гулять, с коровой оч сложно. За последний год особенно вырезали все что было. С рогатым скотом в Украине катастрофа о которой молчат, наверно потому что скот заменили тупые избиратели.
Да и села уже наполовину из приезжих-дачников, даже в глубинках где магазина своего нет. Старые стереотипы о селе уходят вместе с совком.
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03.07.2021 10:42 Відповісти
У нас,на Сумщині - тр.Краснопілля- Велика Писарівка -їдеш та потом обливаєшся-,щоб гусака не задавити юзом,всю трасу зас......ли зарази...А в Межиричі чи Бішкіні корів боюся-не проїдеш, від хозяйських по трасі.,а в Грицинах аж дух -запах від ферми на дорозі....ух....
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05.07.2021 10:06 Відповісти
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02.07.2021 09:40 Відповісти
читачи после маков и кфс изголяются в недееспособности армии)
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02.07.2021 12:28 Відповісти
Это не обед, это какое-то дерьмо, похожее на то, как меня кормили в совдеповской армии, только вместо батона был кирпич.
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01.07.2021 20:59 Відповісти
это вас еще хорошо кормили.
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01.07.2021 23:15 Відповісти
У СА (савєтскай армии)-для молодих в дужках : познайомився з таким чудом савєтской кулінарії як комбіжир! Ніжно-рожевого кольору в тубах! після цього-гастрит на все життя і печія! найбільше чекали вечір неділі: делікатеси і нямняшки-гречана каша з підливою на комбіжирі + 2 варених яйця! Аліллуя!
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02.07.2021 18:55 Відповісти
Депутатів в парламентській їдальні кормлять таким же лайном ?
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02.07.2021 18:58 Відповісти
это ты на сборах в 14-м не был)))
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02.07.2021 12:31 Відповісти
Опытный боец всегда с собой- шматочок сала ,цибулинку та хлібця шкоринку має....
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05.07.2021 09:58 Відповісти
мы рафинад на кмб в афганке в кармане носили)
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05.07.2021 10:12 Відповісти
Дюшески та барбариски...
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05.07.2021 10:53 Відповісти
Сиротская хавка... Позор...
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01.07.2021 21:37 Відповісти
Схоже військовим овочів взагалі не дають в сезон.
А чим їх тоді годують зимою(
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01.07.2021 21:41 Відповісти
кислою капустою.
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01.07.2021 23:15 Відповісти
Пане полковник Святослав Стеценко, а можливо глянути цей обід тільки так, щоб було видно, що ви не в "Пузатій хаті", а серед військових, звичайних військових, і що те що ви тут викладаєте на фото вони теж таке їдять?!
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01.07.2021 21:41 Відповісти
Офіцери які не в наряді,їсти в ідальні заборонено. Вони отримують грошову компенсацію
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01.07.2021 22:17 Відповісти
салат какой то левый, херня какая то
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01.07.2021 21:44 Відповісти
Полковник як бє не в курсі, що офіцери не стоять на харчовому забезпеченні, окрім тих що перебувають в наряді. Так що полковник твоє селфі потребує службового розслідування
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01.07.2021 22:14 Відповісти
"Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую".
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01.07.2021 22:17 Відповісти
Полковник Стеценко показав обід у 59 бригаді - Цензор.НЕТ 4177
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02.07.2021 19:02 Відповісти
Ось так кормлять депутатів запотиличників!Полковник Стеценко показав обід у 59 бригаді - Цензор.НЕТ 4058
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02.07.2021 19:04 Відповісти
К сожалению, большому, мир так устроен, что политиков больше в разы, чем требуется для нормального развития общества, это особенно касается республик бывшего СССР, политик по сути паразит на теле общества, и в вашей стране где война, стыдно так жрать, когда ваши волонтёры собирают крохи, что бы как то обеспечить армию всем необходимым, в эстонской армии, питание более менее на уровне.
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03.07.2021 14:51 Відповісти
Показуха. Не знаю как сейчас, но раньше офицеры питались отдельно в офицерской столовой.
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01.07.2021 22:30 Відповісти
По разному было. Но готовили чаще всего отдельно.
А0596 Дарница - кормили отвратно, по плитке на кухне можно было кататься. Раздатка.
45978 Чайка, - кормили на убой. Бочковая система, повора местные и поворята с кулинарки.
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01.07.2021 22:52 Відповісти
Навіть в одній частині по-різному буває: 11959 Острог, був нач прапор-алкаш, що масло і все інше піздив і на бухло міняв (а з ним і інші солдати)- нехватка, замінили його на бабу пробивну та чесну -стали навіть вареники їсти, при тому ж бюджеті.
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03.07.2021 15:28 Відповісти
ДАВАЙ ЧЕЛЕНДЖ ПО ВСЕМ ЧАСТЯМ !)
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01.07.2021 22:53 Відповісти
Ну в семье не без уродов, как говориться))
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02.07.2021 21:55 Відповісти
В Европе зеки и то лучше питаются.
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01.07.2021 23:10 Відповісти
В европе и министры открытые ******** есть...
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02.07.2021 09:48 Відповісти
ЛУЧШЕ ОТКРЫТЫЕ ПДРЫ ИЛИ УБИТЫЕ, ЧЕМ КОРРУПЦИОНЕРЫ !!!
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02.07.2021 22:48 Відповісти
Полкан може сам наминати за обидві щоки те що він називає обідом, але солдатів треба годувати по-людськи.
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01.07.2021 23:23 Відповісти
овочі "страшно" дорогі, якщо так кормити, як потрібно то Хамону ніяких грошей не хватить. Альхени (12 стільців) не тільки крали у старушенцій но і всю рідню кормили за "счет государства". Хамон не виняток, йому дали на прокорм армійське забезпечення. А фоТКИ сТЕЦЕНКО НЕХАЙ ЗРОБИТЬ ІЗ СТОЛА А НЕ З СПЕЦІАЛЬНО ПРИНЕСЕНОГО ОБІДУ. Перший раз опублікували меню з четвертинкою помідора, а тепер четвертинкою з четвертинки курки і незрозумілий салат. Вся ця епопея показує, що мастьовим нічого втрачати - є наказ розвалити армію, такі як хамон радо його виконають.
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01.07.2021 23:23 Відповісти
Эти тарелки не предназначены для полной порции, если туда докинуть ещё столько то оно попросту туда не влезет, ну кроме салата. так что полковник лукавит.
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01.07.2021 23:30 Відповісти


Полковник Стеценко показав обід у 59 бригаді - Цензор.НЕТ 5157
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02.07.2021 00:04 Відповісти
Полковник! А ти часом не olx? З якого такого буя ти собі "щоб не відїсти бока" харчуєшся там де ти взагалі не повинен їсти. Далі: " якось в мене бока не росли, і пів порції не брав за час перебування на контракті.і взагалі за 2.5 роки обідав тільки разів 10 в їдальні в ППД. Питання: ти там що на дієті????
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02.07.2021 00:16 Відповісти
Круто, посуда керамическая...У нас в савецкой армии в боевом полку со всякими там Т-80 и "гвоздиками", ну чтобы вы понимали,не стройбат в ******, а что ни на есть передовой гвардейский орденоносный полк против НАТЫ в ГСВГ.. Так вот, кормили как-то было совсем уж хреново, кислая капуста-рагу с утра до вечера и баланда каша вперемешку с сухой картошкой. Посуда алюминиевая, кружки стальные эмалированные побитые.. Короче, какой то солдат Сидоров, написал минобороны Язову кляузу про питание, комиссия приехала, ******.ла, сразу питание улучшилось, новая белоснежная керамическая посуда...Прошло пару месяцев, посуду переколотили, питание опустилось до прежнего уровня. ГБшники искали Сидорова, всех Сидоровых полка опросили, никто не признался....
Походу, солдаты должны сами не только Родину, но и себя защищать постоянно от власть имущих.
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02.07.2021 00:23 Відповісти
Це просто ЖАХ. Такою похльобкою кормити воїнів сьогодення - це злочин. Це хвора або придурашена людина, яка виклала це фото на обговорення.
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02.07.2021 00:38 Відповісти
Инткресно,что может показать рядовой? Или сержант. С показами полковников всё ясно.
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02.07.2021 06:21 Відповісти
Мда... И это называется вкусно? Гречка страшнючая с куском куриного непоймичего, борщ полупрозрачный, стремный салат и непонятная бурда в стаканчике?
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02.07.2021 06:39 Відповісти
На эту вашу еду, страшно смотреть ,не то что есть!!!
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02.07.2021 09:14 Відповісти
Это вы ещё не видели как чем кормили солдат в 1994 году.
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02.07.2021 12:46 Відповісти
А що з цією іжею не так? В коментах взагалі є люди, які в армії служили?
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02.07.2021 12:53 Відповісти
Нічого так, трохи ліпше ніж у районній лікарні
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02.07.2021 19:18 Відповісти
на эти подносы и тарелочки невозможно смотреть без содрогания . чоб не закупить тарелко-подносы? и дешево и боя посуды нет, и удобно.

Полковник Стеценко показав обід у 59 бригаді - Цензор.НЕТ 9069
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02.07.2021 22:01 Відповісти
Вот так надо показывать обед
Полковник Стеценко показав обід у 59 бригаді - Цензор.НЕТ 9135
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03.07.2021 15:35 Відповісти
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