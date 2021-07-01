Полковник Стеценко показав обід у 59 бригаді. ФОТО

На тлі кількох скандалів з неякісним харчуванням в армії полковник Святослав Стеценко показав, як годують військовослужбовців у його частині.

Фотографію обіду він опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що їжа смачна, а на фотографії - тільки половина порції.

"Я всього беру пів порції, щоб живіт і боки не товстіли, тому повна порція обіду вдвічі більша", - написав військовослужбовець.

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