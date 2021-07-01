Полковник Стеценко показал обед в 59 бригаде. ФОТО
На фоне нескольких скандалов с некачественным питанием в армии полковник Святослав Стеценко показал, как кормят военнослужащих в его части.
Фотографию обеда он опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что еда вкусная, а на фотографии - только половина порции.
"Я всего беру полпорции, чтобы живот и бока не толстели, поэтому полная порция обеда вдвое больше", - написал военнослужащий.
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генерал сов. армии: Солдат у нас в день съедает продуктов на 3000 килокалорий!
генерал армии США : А у нас 10000 килокалорий !
генерал сов. армии :Брехня, солдат 20 кг. буряка не сможет съесть.
К тому же - с каких пор бананы в Украине стали самым дешевым фруктом?
Да и села уже наполовину из приезжих-дачников, даже в глубинках где магазина своего нет. Старые стереотипы о селе уходят вместе с совком.
А чим їх тоді годують зимою(
А0596 Дарница - кормили отвратно, по плитке на кухне можно было кататься. Раздатка.
45978 Чайка, - кормили на убой. Бочковая система, повора местные и поворята с кулинарки.
Походу, солдаты должны сами не только Родину, но и себя защищать постоянно от власть имущих.