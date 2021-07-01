Полковник Стеценко показал обед в 59 бригаде. ФОТО

На фоне нескольких скандалов с некачественным питанием в армии полковник Святослав Стеценко показал, как кормят военнослужащих в его части.

Фотографию обеда он опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что еда вкусная, а на фотографии - только половина порции.

"Я всего беру полпорции, чтобы живот и бока не толстели, поэтому полная порция обеда вдвое больше", - написал военнослужащий.

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