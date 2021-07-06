11,5 га землі оборонного призначення незаконно приватизували на Хмельниччині, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі Територіального управління ДБР Хмельницького розслідують обставини справи незаконної приватизації 11,5 га земель Міністерства оборони України на території Хмельницької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, землі були приватизовані приблизно 80 особами з числа місцевих жителів під приватне будівництво. Встановлюється причетність посадових осіб міської ради Старокостянтинова Хмельницької області до правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що правоохоронці провели 5 обшуків у Старокостянтинівській міській раді та за місцем проживання можливих фігурантів. Виявлено та вилучено службову документацію, яка може свідчити про причетність осіб до злочину.





"Попередня кваліфікація правопорушення: привласнення військового майна або заволодіння ним шляхом шахрайства, вчинене в умовах особливого періоду, та зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 410 та ч. 2 ст. 364 КК України)", - наголошується в ДБР .

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Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.