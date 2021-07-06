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11,5 га землі оборонного призначення незаконно приватизували на Хмельниччині, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі Територіального управління ДБР Хмельницького розслідують обставини справи незаконної приватизації 11,5 га земель Міністерства оборони України на території Хмельницької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, землі були приватизовані приблизно 80 особами з числа місцевих жителів під приватне будівництво. Встановлюється причетність посадових осіб міської ради Старокостянтинова Хмельницької області до правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що правоохоронці провели 5 обшуків у Старокостянтинівській міській раді та за місцем проживання можливих фігурантів. Виявлено та вилучено службову документацію, яка може свідчити про причетність осіб до злочину.

11,5 га землі оборонного призначення незаконно приватизували на Хмельниччині, - ДБР 01
11,5 га землі оборонного призначення незаконно приватизували на Хмельниччині, - ДБР 02

"Попередня кваліфікація правопорушення: привласнення військового майна або заволодіння ним шляхом шахрайства, вчинене в умовах особливого періоду, та зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 410 та ч. 2 ст. 364 КК України)", - наголошується в ДБР .

Дивіться також: Чиновники Держгеокадастру намагалися незаконно приватизувати земельні ділянки на 4,5 млн грн на Донеччині, - СБУ. ФОТО

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.

Автор: 

Міноборони (7395) приватизація (1675) Хмельниччина (914) махінації (417) ДБР (3503)


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главный земельный аферист сегодня это презитент. представьте себе что Вам передали магазин с оборотом 10 миллионов в месяц.с условием торговать полгода а только потом сделать ревизию. то что Вы уже через месяц в ...опе по уши, из за недостачи это однозначно а тут украденно больше 5 миллионов га и он без ревизии начал торговлю, тем более в 10 раз дешевле реальной стоимости. то что расрыли аферу, это хорошо. плохо что этим замазивают глаза, чтоб скрыть свой злой умысел
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06.07.2021 10:32 Відповісти
Все? Кончилась коррупция в МВД? Аваков порехал? ГБР теперь землей занимается?
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06.07.2021 10:33 Відповісти
Й це тільки початок.....
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06.07.2021 10:40 Відповісти
 
 