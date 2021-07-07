Ремонт приймального відділення в медико-санітарній частині Енергодара майже завершений, - Запорізька ОДА. ВІДЕО+ФОТО
Реконструкція першого поверху приймально-діагностичного відділення завершується в спеціалізованій медико-санітарній частині м. Енергодар Запорізької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОДА.
"Ремонтні роботи на завершальному етапі, вони виконані на 99%", - зазначили в ОДА.
Зазначається, що в ході перевірок виявлено потребу у виконанні додаткових робіт з ремонту кабінетів для комп'ютерної томографії та рентгену. Зараз тривають тендерні закупівлі на виготовлення проєктно-кошторисної документації.
В рамках президентської програми, приймальне відділення обладнали згідно з вимогами інклюзії, встановили спеціальний в'їзд для інвалідних колясок і закупили необхідне медичне обладнання.
Загалом в області реконструювали 5 прийомних відділень: у Мелітополі, Василівці, Бердянську, Пологах та Запорізькій обласній лікарні.
Крім того, на 4 об'єктах роботи виходять на фінішну пряму - це Токмак, Енергодар і 2 міські лікарні Запоріжжя: №9 і міська лікарні екстреної і швидкої медичної допомоги.
Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році по всій Україні планують створити 177 сучасних приймальних відділень лікарень.
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