Махінації з приватизацією заповідних земель на Івано-Франківщині завдали державі понад 100 млн грн збитку, - ДБР. ФОТО

Співробітники територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у Львові викрили злочинні схеми в Івано-Франківській області, які дозволили незаконно приватизувати понад 120 га землі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Підкреслюється, що посадовці Держгеокадастру у змові з керівниками приватних проєктних організацій протягом 2019–2021 років приймали незаконні рішення щодо виділення та приватизації земельних ділянок поруч із населеними пунктами Бистриця, Поляниця, Микуличин, Хом’яківка, Стримба, Зелена та вздовж річки Бистриця Надвірнянська у Івано-Франківську.

Операції проводили без жодних погоджень із місцевою владою та суміжними користувачами. Під "приватизацію" потрапили навіть землі лісового та природно-заповідного фонду.

"Зловмисники виділяли ділянки на підставних осіб, здебільшого із числа учасників АТО, а потім використовували землю на власний розсуд. За попередніми даними, за такою схемою було приватизовано понад 120 га землі, попередньо встановлена сума завданих збитків – понад 100 млн гривень", - випливає з повідомлення.









Слідчі ДБР провели обшуки у службових приміщеннях Держгеокадастру, проєктних організаціях, а також в помешканнях фігурантів. Вилучено чернетки, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, що підтверджують злочинну діяльність.

Заплановано проведення експертиз, готуються повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні злочину групою осіб, зловживанні владою, одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ,ч. 3 ст. 368 КК України).

Під час досудового розслідування перевіряється причетність працівників правоохоронних органів до прикриття злочинної схеми.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Махінації з ремонтом злітно-посадкової смуги Запорізького аеропорту завдали держбюджету 9 млн грн збитків, - СБУ. ФОТО