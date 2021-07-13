УКР
Чоловік постраждав унаслідок розгулу стихії в Житомирі, - міськрада. ФОТОрепортаж

Увечері 12 липня в Житомирі пройшла злива з ураганним вітром. У результаті повалені дерева, підтопило кілька вулиць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської міськради.

Одне з дерев впало на чоловіка - його госпіталізували з численними забоями.

З наслідками негоди борються комунальники і рятувальники. Вони розчищають дерева і відновлюють електропостачання.

Читайте також: 41 населений пункт у п'яти областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

СЕНСАЦИЯ Только что услышал на 5-м канале мокшан что ДИ Каприо решил помочь мокшанам в тушении пожара в Якутии.Он сказал,если будете хорошо работайт то получите от меня большой железный лопата а яйка,шпик и шнапс просите у китайцев.
13.07.2021 00:24 Відповісти
- Горсовет в Житомире пострадал в результате стихии разгула мужчины.
13.07.2021 01:49 Відповісти
Спека і ллє потім.
13.07.2021 02:51 Відповісти
Мабуть, врожай на мед буде.
13.07.2021 05:09 Відповісти
 
 