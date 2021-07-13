Чоловік постраждав унаслідок розгулу стихії в Житомирі, - міськрада. ФОТОрепортаж
Увечері 12 липня в Житомирі пройшла злива з ураганним вітром. У результаті повалені дерева, підтопило кілька вулиць.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської міськради.
Одне з дерев впало на чоловіка - його госпіталізували з численними забоями.
З наслідками негоди борються комунальники і рятувальники. Вони розчищають дерева і відновлюють електропостачання.
