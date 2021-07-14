Війська РФ напередодні Нормандського саміту влаштували провокацію, обстрілявши селище Гольмівський на окупованому Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вже звично напередодні важливих переговорів російсько-окупаційні війська на Донбасі здійснили провокаційний обстріл житлового сектора і звинуватили в цьому українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповіла одна з місцевих жителів, найманці РФ обстрілювали селище Гольмівський на окупованому Донбасі.

За її словами, стріляли дуже часто і сильно.

Зазначається, що провокативні обстріли військами РФ окупованих територій відбулися на тлі інформації про те, що саміт Нормандської четвірки відбудеться найближчим часом.







