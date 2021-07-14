Війська РФ напередодні Нормандського саміту влаштували провокацію, обстрілявши селище Гольмівський на окупованому Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вже звично напередодні важливих переговорів російсько-окупаційні війська на Донбасі здійснили провокаційний обстріл житлового сектора і звинуватили в цьому українських військових.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як розповіла одна з місцевих жителів, найманці РФ обстрілювали селище Гольмівський на окупованому Донбасі.
За її словами, стріляли дуже часто і сильно.
Зазначається, що провокативні обстріли військами РФ окупованих територій відбулися на тлі інформації про те, що саміт Нормандської четвірки відбудеться найближчим часом.
Топ коментарі
+8 Oleg Gonchar
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а он, падла - всё равно постреливает....
а звiдки вони там взялись? це або окупанти, або колаборанти.
ця провокаторша тримає кацапську ксiву, щоб закликати окупанта швидше прийти на українську землю?
продовження ?