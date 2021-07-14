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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Війська РФ напередодні Нормандського саміту влаштували провокацію, обстрілявши селище Гольмівський на окупованому Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вже звично напередодні важливих переговорів російсько-окупаційні війська на Донбасі здійснили провокаційний обстріл житлового сектора і звинуватили в цьому українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповіла одна з місцевих жителів, найманці РФ обстрілювали селище Гольмівський на окупованому Донбасі.

За її словами, стріляли дуже часто і сильно.

Зазначається, що провокативні обстріли військами РФ окупованих територій відбулися на тлі інформації про те, що саміт Нормандської четвірки відбудеться найближчим часом.

Війська РФ напередодні Нормандського саміту влаштували провокацію, обстрілявши селище Гольмівський на окупованому Донбасі 01
Війська РФ напередодні Нормандського саміту влаштували провокацію, обстрілявши селище Гольмівський на окупованому Донбасі 02
Війська РФ напередодні Нормандського саміту влаштували провокацію, обстрілявши селище Гольмівський на окупованому Донбасі 03
Війська РФ напередодні Нормандського саміту влаштували провокацію, обстрілявши селище Гольмівський на окупованому Донбасі 04

Автор: 

обстріл (28948) росія (65800) Донбас (22356) найманці рф (2063)


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Топ коментарі
+8
Видео с тупой лугандонкой уберите.
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14.07.2021 17:53
+8
Технология захвата Украины. Держит паспорт РФ и орет , чтобы ее защитили. Кто б сомневался, для чего эти паспорта раздавались. На Гляйвиц не натягивает, но все, думаю, впереди.
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14.07.2021 18:13
+6
Скоро и широкое наступление будет. Бубочке кто-то передайте.
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14.07.2021 17:50
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Скоро и широкое наступление будет. Бубочке кто-то передайте.
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14.07.2021 17:50 Відповісти
прошлым летом вой кацапских гиен такой же был.
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14.07.2021 17:52 Відповісти
Ты на что намекаешь,псих? Глянь на эту обезумевшую тётку. Кацапня всегда использует подобные овощи перед каким-то движняком.
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14.07.2021 17:56 Відповісти
Я намекаю на то что ты болван. Потому что там все безумные в любой день любого года.
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14.07.2021 18:07 Відповісти
То что ты идиот, и намекать не надо.
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15.07.2021 06:04 Відповісти
Абсолютно с вами согласен, вам ничего не нужно намекать, но вы сможете намекать после того как станете вовремя пить колёсики.
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18.07.2021 07:56 Відповісти
🤦🤦🤦
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18.07.2021 09:04 Відповісти
Купи нормальній гаджет, дядя, твои картинки не заходят .
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18.07.2021 09:12 Відповісти
🤦🤦🤦🤦
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18.07.2021 12:33 Відповісти
Купи нормальній гаджет, дядя, твои картинки не заходятВійська РФ напередодні Нормандського саміту влаштували провокацію, обстрілявши селище Гольмівський на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 2394
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18.07.2021 12:51 Відповісти
Купи себе мозг.
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18.07.2021 21:07 Відповісти
тебе надо ты и купи
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18.07.2021 21:21 Відповісти
Мне не надо мозг для тебя.
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18.07.2021 21:52 Відповісти
тебе нужнее
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18.07.2021 21:59 Відповісти
Видео с тупой лугандонкой уберите.
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14.07.2021 17:53 Відповісти
Меркель приказала Зеле выполнять формулу Штайнмайера... Это типа Вячеслав Молотов 22 июня 1941 года по Всесоюзному радио сказал : ссср строго выполнял братский Договор Молотов-Риббентроп но Гитлер предал СССр...
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14.07.2021 17:58 Відповісти
Нормандский формат и Северный потоп не связаны меж собой...,даже Геннадий Москаль каже...причем тут Дырляндия и Северное Дерьмо?
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14.07.2021 18:01 Відповісти
во оно как михалыч, целуем, целуем с мужем вдвоём фуйла в сраку, дети уж год как в Польше,
а он, падла - всё равно постреливает....
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14.07.2021 18:01 Відповісти
Предлагаю Меркенльше взять ДНР и ЛНР в состав Германии...,они хорошие Чуваки...Комендантский час работает в Даунетке и Лоханке круче Мацковских Курантов
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14.07.2021 18:04 Відповісти
Технология захвата Украины. Держит паспорт РФ и орет , чтобы ее защитили. Кто б сомневался, для чего эти паспорта раздавались. На Гляйвиц не натягивает, но все, думаю, впереди.
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14.07.2021 18:13 Відповісти
много живет рассеян...

а звiдки вони там взялись? це або окупанти, або колаборанти.

ця провокаторша тримає кацапську ксiву, щоб закликати окупанта швидше прийти на українську землю?

продовження ?



Війська РФ напередодні Нормандського саміту влаштували провокацію, обстрілявши селище Гольмівський на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 501

Війська РФ напередодні Нормандського саміту влаштували провокацію, обстрілявши селище Гольмівський на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 1862
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14.07.2021 19:38 Відповісти
ана просит у хэй-ло, что-бы он прикратил бизабразничать
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14.07.2021 18:20 Відповісти
Нормандский формат - это и есть провокация. Немец. француз и русский решают судьбу Украины. Начало плохого анекдота.
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14.07.2021 19:53 Відповісти
В Минске фрау Риббентроп и Франсуа Олланд добивались лишь одной цели,срочно прекратить горячую фазы войны между Путлерскими ублюдками любой ценой...,в свое время Николя Саркози сделал тоже самое в Грузии,правда за очень крупное бабло...,видимо за это сейчас и сидит в тюряге сырой...,кстати с 1 марта этого года...
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14.07.2021 20:11 Відповісти
Нет такого народа русский...,не позорьте РАБссию и ее Вампирию... РАБссиянцы вяликаросского Мордовско-калмыкского происхождения...,а короче Туземцы Чингизиды Хана Батыя...
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14.07.2021 20:17 Відповісти
Війська РФ напередодні Нормандського саміту влаштували провокацію, обстрілявши селище Гольмівський на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 5406 основатель Мацковии в 1238 году Хан Батый к вашему вниманию..
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14.07.2021 20:19 Відповісти
Как видно из перехвата -шахтерами и не пахнет....все матерые кадровые россияне....
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14.07.2021 23:02 Відповісти
З якого дива артобстріл звуть провокацією...?
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15.07.2021 09:04 Відповісти
А взагалі не варто себе обманювати - для України є одна можливість вижити це - знищити всіх кацапів і ватників .
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15.07.2021 10:08 Відповісти
Доведiть це зеленому членограю! Воно ж, айкосами затуманине й кожнодобовi втрати не помiчаэ!
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15.07.2021 10:45 Відповісти
Как-то не натурально разговор звучит....
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15.07.2021 10:40 Відповісти
********-ихтамнеты **************!
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15.07.2021 10:48 Відповісти
 
 