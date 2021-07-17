AUTODOC підтримав дводенну регату в Одесі. ФОТОрепортаж

146 років від дня свого заснування святкує сьогодні Чорноморський яхт-клуб в Отраді. На честь свята в акваторії одеської затоки вже традиційно стартувала дводенна регата.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт 048.ua.

Як розповів "Думській" президент Одеської федерації вітрильного спорту Віталій Кушнір, в цьому році для участі в Кубку Чорноморського яхт-клубу з'їхалося понад 100 екіпажів з усієї України - найбільше учасників з Одеси і Києва.

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Віталій Кушнір

"Яхт-клуб - це стартовий майданчик для дітей, початківців спортсменів і база для тренувань досвідчених морських вовків - еліти яхтового спорту України, - впевнений Віталій Кушнір. - Ветерани яхт-клубу забезпечують спадкоємність поколінь в цьому виді спорту, а значить він розвивається".

Зі свого боку директор яхт-клубу Альберт Кабаков зазначив, що в останні роки яхтовий спорт отримав поштовх до розвитку.

"Останні роки яхт-клуб активно розвивається і найголовніше, що ми живемо справжнім, дивимося вперед і продовжуємо славні традиції, - розповів Кабаков. - Більше тисячі одеситів тренуються на базі яхт-клубу. З них 200 - це юні спортсмени, майбутнє українського і світового яхтового спорту".

Спонсором масштабної регати став найбільший інтернет-магазин автозапчастин в Європі - компанія AUTODOC, що відкрила на початку липня представництво в Одесі.

Технічний директор компанії Дмитро Задорожний привітав учасників з початком регати і передав вітання від засновника компанії Макса Вегнера.

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"Регата - це важлива подія для всього міста, не тільки для її учасників, - зазначив Дмитро. - Багато людей все життя живуть поруч з морем, але далі хвилерізу не запливали. Але в цьому і полягає потенціал Одеси. На жаль, зараз вітрильний спорт, туризм і дозвілля розвинений не так, як хотілося б. Ми всі знаємо, яка інфраструктура для вітрильного спорту створена в Хорватії, Греції і Туреччини. Там цей вид відпочинку працевлаштовує десятки тисяч людей і створює масштабні прибережні проєкти, залучаючи мільйони туристів. Я переконаний, що в майбутньому Одеса повинна стати на один рівень з європейськими містами, тут з'являться нові яхт-клуби і марини, а яхтинг буде розвиватися".

У регаті взяло участь понад 30 дорослих екіпажів крейсерських та спортивних яхт. У класі "Оптиміст" і "Кадет" змагатимуться 60 юних спортсменів. У їх числі учасники Чемпіонату світу, який відбувався в Італії на озері Гарда.

"Це дуже цікавий спорт - складний, красивий", - ділиться враженнями Аліна Шаповалова. Дівчинка прийшла в школу Транснбункер в Чорноморському яхт-клубі в 2013 році, а через шість років вийшла у фінал Чемпіонату світу, пробилася в Золотий флот змагань і показала 34 результат за підсумками турніру.

"Мені подобається, що щодня в цьому спорті щось нове, весь час відчуваєш себе і розумієш, як стати кращим", - каже Аліна.

Перед офіційним стартом перегонів, на території яхт-клубу був відкритий арт-об'єкт, присвячений безстрашності моряків парусного флоту - точна копія якоря античного торгового судна "Зміїний-Патрокл".

Як розповів "Думській" один з учасників підводно-археологічної експедиції "НАВАРЕКС" Олексій Івлієв, дивом зберігся якір був знайдений в 2011 році під шаром піску товщиною в метр.

"Це унікальна знахідка, так як в умовах Чорного моря дерево досить швидко згниває, - зазначив підводник. - Якір вагою в 700 кг дуже добре зберігся, і ми змогли зняти з нього виміри і зробити точний креслення. По ньому і зроблена ця копія. Яхтсмени досить легкі на підйом люди - я тільки запропонував і вони тут же підхопили ідею і реалізували".









Дмитро Задорожний











Альберт Кабаков









Аліна Шаповалова

























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