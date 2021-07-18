УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6284 відвідувача онлайн
Новини Фото
7 663 40

Конфлікт між чоловіками на Черкащині закінчився стріляниною - двох людей госпіталізували, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

18 липня в Черкасах між трьома чоловіками стався конфлікт зі стріляниною. Інцидент відбувся на вулиці Дахнівська в районі магазину "Лісовий". Постраждало 2 людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Черкаської області.

"Попередньо встановлено, що близько 15.00 між трьома чоловіками [...] виник конфлікт. В цей момент один з них дістав зброю і кілька разів вистрілив в бік опонентів", - розповів начальник регіонального підрозділу поліції Михайло Куратченко.

Двох учасників конфлікту госпіталізували з ушкодженнями спини і голови, а стрільця, який намагався сховатися в лісі, поліція знайшла за допомогою службових собак і затримала.

"Ми встановили його особу. Це 48-річний місцевий житель. На місці, де відбулася подія, ми вилучили кілька гільз. Причини конфлікту з'ясовують слідчі", - повідомив Куратченко.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Відпочивальник потонув у Затоці Одеської області, - поліція

Конфлікт між чоловіками на Черкащині закінчився стріляниною - двох людей госпіталізували, - Нацполіція 01
Конфлікт між чоловіками на Черкащині закінчився стріляниною - двох людей госпіталізували, - Нацполіція 02
Конфлікт між чоловіками на Черкащині закінчився стріляниною - двох людей госпіталізували, - Нацполіція 03

Нацполіція (15264) стрілянина (1794) Чернігівська область (933)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
давайте каждому по пасталету выдадим и в наливайки отправим..
показати весь коментар
18.07.2021 21:24
+2
Не, я фигею, Клава, покушение на убийство у них хулиганка.
показати весь коментар
18.07.2021 22:20
+1
Зато в Германии негры немцев линчуют!
показати весь коментар
18.07.2021 23:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это не настоящий полковник - стрелять в спину...(
показати весь коментар
18.07.2021 21:24 Відповісти
вот только за то, что стрелял в спину и посадят... еслибы не в спину то вполне ещё бы отмазался т.к. на него напали и это видно.
показати весь коментар
19.07.2021 03:46 Відповісти
давайте каждому по пасталету выдадим и в наливайки отправим..
показати весь коментар
18.07.2021 21:24 Відповісти
это сколько же нудно пасталетов...?
миллиардов пять\пасталетов...\ хватит...?
показати весь коментар
18.07.2021 21:31 Відповісти
так предлагали же в Раде на полном серьезе всем желающим свободное владение пасталетами))...тогда все завсегдатаи наливаек, гендэлыков и шашлыков на природе- перестреляют и себя и себе подобных, так что и войны никакой не нужно))))
показати весь коментар
19.07.2021 00:23 Відповісти
ты слепой? у быдла пистолеты вон и так есть, а у тебя нету. Сиди печатай, клоун.
показати весь коментар
19.07.2021 02:53 Відповісти
Аты без пистолета ссышься, жена скалкой ******, или лыганы во дворе мелочь проверяют?, А ну попрыгай
показати весь коментар
19.07.2021 09:56 Відповісти
ты единомышленников ищешь или с какой целью интересуешься, клоун?
показати весь коментар
19.07.2021 09:59 Відповісти
я не интересуюсь, а ржу с таких имбецилов =)
показати весь коментар
19.07.2021 10:03 Відповісти
так скажи мне это в глаза, поржОм вместе.
интернетный воен.
показати весь коментар
19.07.2021 10:53 Відповісти
вибачте, що не всі такі рембо, як ви, і не можуть голими руками захиститись від нападу групи осіб, особливо якщо вони озброєні хоча б одним ножем.
я так бачу, що ви доки самі не опинитесь в такій ситуації, будете і надалі вважати, що їх не існує. що ж, бажаю, щоб кривдники були милосердними і вижити, якщо таки опинитесь
показати весь коментар
19.07.2021 12:15 Відповісти
ви самі розумієте що пишете? через ваше невігластво і неосвідченність у нормальних людей ще довго не буде нормальних інструментів для самозахисту.
якщо для вас життя ваше та вашої сім'ї нічого не коштує і ви не готові його захищати - це не означає, що у інших так само
пропонували володіння короткоствольною зброєю (це не обов'язково пістолети) для тих, хто досяг 28 річного віку та володіє вогнепальною зброєю принаймні 5 років. також процедура отримання дозволу майже не змінюється. вам все ще потрібні довідки від лікарів, про несудимість, страховка, про проходження курсів. також ви б не смогли отримати дозвіл, якщо у вас були б адміністративні правопорушення за певними статтями за останній рік.
по-вашому це всім, хто бажає та вільне? навіть в США немає вільного володіння
як ви собі уявляєте, щоб завсєгдатаї купили пістолет, який коштує 1000-1500 баксів + сейф + довідки + кобура ? чому ці завсігдатаї прямо зараз вже не купили собі по травмату? дешевше та не складно придбати
показати весь коментар
19.07.2021 12:13 Відповісти
дядька, ты это, поостынь малеха, сходи ото в гэнделык какой вечерком или на свадьбу сельскую, храмовый праздник в селе, да и в нехрамовый можешь вечерочком в село какое побольше иль среднее даже зайти, прогуляться околицами или центром тамошним,городок р-ный какой посети, дискотеку молодняцкую тамошнюю, ресторан-кафешку дешевые...тебя никакой пасталет там не спасет, если форма носа твоего или ушей, кому то из "вгАчаных", бухих то есть, не понравится )))..да что уж там.. на шашлыки выйди на природу с друзяками- -подружками, в места массовой их жарки, на берегах рек и озер)))...тебе твой пасталет там знаешь сам куда засунут?)))... ..только дежурство отрядов крепких ментов в таких ,и похожих местах, спасет тебя от увечья...со знанием дела говорю! ..))
показати весь коментар
19.07.2021 15:13 Відповісти
та я так і зрозумів що із знанням справи пишете. терпіть далі, чекайте на ментів.
показати весь коментар
19.07.2021 17:15 Відповісти
я по другому пути пошел))с детства еще, но таких на страну не так уж и много)))...но пасталета в кармане не только навредит, но еще и усугубит, я хорошо знаю нравы этой публики, а их млн....ы....))..вспомните Стерненку...
показати весь коментар
19.07.2021 17:56 Відповісти
з дитинства терплячі, зрозумів
а зі стерненком шо сталось?
показати весь коментар
19.07.2021 18:43 Відповісти
скорее "нетерплячи")), но это отдельная тема, не для пропагады здесь..а что с ним случилось?) а у него не пасталет был, а какой то, с допустимой длины лезвием, ножик перочинный китайский, до сих пор по следакам да судам. какой уже год, тягают, был бы пасталет, уже б давно сидел и без вариантов даже ..погугли...
показати весь коментар
19.07.2021 18:52 Відповісти
да вы их и так каждому желающему продаете, и уже давно. хочешь - травмат, хочешь - короткоствол, любой каприз за деньги клиента.
показати весь коментар
19.07.2021 00:56 Відповісти
херню то не пори, речь о разрешении идет....травмат это говно для детей против нарезного..
показати весь коментар
19.07.2021 01:25 Відповісти
закрыть нужно гендели которые на каждом углу и тогда будет мир и спокойствие, каждый день в таких забегаловках режут убивают, здесь человек достал пистолет бладаря чему возможно остался жить, следствие ещё докажет, что там было! Я видел стреляшего ибо был тамже в тоже время, там обычнй мелкий дед работающий на шиномонтажке и вот ни с того ни с сего он напал на двух вдвое больших его которые лезли к нему в помещение?
показати весь коментар
19.07.2021 03:41 Відповісти
обычный дед с шиномонтажки так же похож на журналиста, как стрельба в спину - на самооборону
показати весь коментар
19.07.2021 04:44 Відповісти
я нигде и не писал, что там самооброна без превышения, если бы в спину не стрелял то ещё бы был шанс бодаться а вот то, что на него напали - факт и следствие установит, что и "жертвы" не такие уж белые и пушыстые, как здесь рисуют.
показати весь коментар
19.07.2021 07:19 Відповісти
ну если сертификатом стрелять, то так и есть, да только кто им стреляет. А вот если несертификат на 200-250 а то и 300Дж, да с близкого расстояния, то не такая уж и большая разница с нарезным.
показати весь коментар
19.07.2021 04:41 Відповісти
"кто стреляет" - я стреляю и то редко. Сколкьо там сертификат 80? на райберте не сертификат 120 можно купить, НО где это 200-300? Что за бред и какой ствол это выдержит?
показати весь коментар
19.07.2021 07:17 Відповісти
...неее)), млн. 15-20 хватит пасталетиков то ..и гэндэлыков побольше пооткрыть с ...водка без пива, деньги на ветер)))..
показати весь коментар
18.07.2021 21:40 Відповісти
ты думаешь во всём мире в генделики ходит 15-20 млн...?
показати весь коментар
18.07.2021 21:44 Відповісти
ну я же не обо всем мире))))
показати весь коментар
18.07.2021 21:49 Відповісти
ты думаешь что в других странах живут инопланетяне...?
показати весь коментар
18.07.2021 21:52 Відповісти
меня мало интересуют другие страны...))...у всех разное восприятие мира и нравы разные...
показати весь коментар
18.07.2021 22:19 Відповісти
да он особо не думает, под каждой новостью он и его клоны такое печатают... школота на каникулах...
показати весь коментар
19.07.2021 02:54 Відповісти
Не, я фигею, Клава, покушение на убийство у них хулиганка.
показати весь коментар
18.07.2021 22:20 Відповісти
да ты постоянно фигеешь, это всё из-за отсутсвия мозга. Там ещё следствие покажет, почему он стрелял ибо на видео видно как они ломятся к нему в помещение (шиномонтаж), они на него напали а не он на них.
показати весь коментар
19.07.2021 03:45 Відповісти
Зато в Германии негры немцев линчуют!
показати весь коментар
18.07.2021 23:12 Відповісти
 
 