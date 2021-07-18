Конфлікт між чоловіками на Черкащині закінчився стріляниною - двох людей госпіталізували, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
18 липня в Черкасах між трьома чоловіками стався конфлікт зі стріляниною. Інцидент відбувся на вулиці Дахнівська в районі магазину "Лісовий". Постраждало 2 людини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Черкаської області.
"Попередньо встановлено, що близько 15.00 між трьома чоловіками [...] виник конфлікт. В цей момент один з них дістав зброю і кілька разів вистрілив в бік опонентів", - розповів начальник регіонального підрозділу поліції Михайло Куратченко.
Двох учасників конфлікту госпіталізували з ушкодженнями спини і голови, а стрільця, який намагався сховатися в лісі, поліція знайшла за допомогою службових собак і затримала.
"Ми встановили його особу. Це 48-річний місцевий житель. На місці, де відбулася подія, ми вилучили кілька гільз. Причини конфлікту з'ясовують слідчі", - повідомив Куратченко.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
миллиардов пять\пасталетов...\ хватит...?
интернетный воен.
я так бачу, що ви доки самі не опинитесь в такій ситуації, будете і надалі вважати, що їх не існує. що ж, бажаю, щоб кривдники були милосердними і вижити, якщо таки опинитесь
якщо для вас життя ваше та вашої сім'ї нічого не коштує і ви не готові його захищати - це не означає, що у інших так само
пропонували володіння короткоствольною зброєю (це не обов'язково пістолети) для тих, хто досяг 28 річного віку та володіє вогнепальною зброєю принаймні 5 років. також процедура отримання дозволу майже не змінюється. вам все ще потрібні довідки від лікарів, про несудимість, страховка, про проходження курсів. також ви б не смогли отримати дозвіл, якщо у вас були б адміністративні правопорушення за певними статтями за останній рік.
по-вашому це всім, хто бажає та вільне? навіть в США немає вільного володіння
як ви собі уявляєте, щоб завсєгдатаї купили пістолет, який коштує 1000-1500 баксів + сейф + довідки + кобура ? чому ці завсігдатаї прямо зараз вже не купили собі по травмату? дешевше та не складно придбати
а зі стерненком шо сталось?