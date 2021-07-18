Конфлікт між чоловіками на Черкащині закінчився стріляниною - двох людей госпіталізували, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

18 липня в Черкасах між трьома чоловіками стався конфлікт зі стріляниною. Інцидент відбувся на вулиці Дахнівська в районі магазину "Лісовий". Постраждало 2 людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Черкаської області.

"Попередньо встановлено, що близько 15.00 між трьома чоловіками [...] виник конфлікт. В цей момент один з них дістав зброю і кілька разів вистрілив в бік опонентів", - розповів начальник регіонального підрозділу поліції Михайло Куратченко.

Двох учасників конфлікту госпіталізували з ушкодженнями спини і голови, а стрільця, який намагався сховатися в лісі, поліція знайшла за допомогою службових собак і затримала.

"Ми встановили його особу. Це 48-річний місцевий житель. На місці, де відбулася подія, ми вилучили кілька гільз. Причини конфлікту з'ясовують слідчі", - повідомив Куратченко.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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