Конфликт между мужчинами на Черкасщине закончился стрельбой - два человека госпитализированы, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

18 июля в Черкассах между тремя мужчинами произошел конфликт со стрельбой. Инцидент произошел на улице Дахновской в районе магазина "Лесной". Пострадало 2 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Черкасской области.

"Предварительно установлено, что около 15.00 между тремя мужчинами [...] возник конфликт. В этот момент один из них достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов", – рассказал начальник регионального подразделения полиции Михаил Куратченко.



Двоих участников конфликта госпитализировали с повреждениями спины и головы, а стрелявшего, который пытался укрыться в лесу, полиция нашла с помощью служебных собак и задержала.



"Мы установили его личность. Это 48-летний местный житель. На месте, где произошло событие, мы изъяли несколько гильз. Причины конфликта выясняют следователи", – сообщил Куратченко.



Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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