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Конфликт между мужчинами на Черкасщине закончился стрельбой - два человека госпитализированы, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

18 июля в Черкассах между тремя мужчинами произошел конфликт со стрельбой. Инцидент произошел на улице Дахновской в районе магазина "Лесной". Пострадало 2 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Черкасской области.

"Предварительно установлено, что около 15.00 между тремя мужчинами [...] возник конфликт. В этот момент один из них достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов", – рассказал начальник регионального подразделения полиции Михаил Куратченко.

Двоих участников конфликта госпитализировали с повреждениями спины и головы, а стрелявшего, который пытался укрыться в лесу, полиция нашла с помощью служебных собак и задержала.

"Мы установили его личность. Это 48-летний местный житель. На месте, где произошло событие, мы изъяли несколько гильз. Причины конфликта выясняют следователи", – сообщил Куратченко.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черкасской области фермеры напали на пришедших с внеплановой проверкой инспекторов труда. ФОТОрепортаж

Конфликт между мужчинами на Черкасщине закончился стрельбой - два человека госпитализированы, - Нацполиция 01
Конфликт между мужчинами на Черкасщине закончился стрельбой - два человека госпитализированы, - Нацполиция 02
Конфликт между мужчинами на Черкасщине закончился стрельбой - два человека госпитализированы, - Нацполиция 03

Нацполиция (16552) стрельба (3267) Черниговская область (1158)


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Топ комментарии
+5
давайте каждому по пасталету выдадим и в наливайки отправим..
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18.07.2021 21:24
+2
Не, я фигею, Клава, покушение на убийство у них хулиганка.
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18.07.2021 22:20
+1
Зато в Германии негры немцев линчуют!
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18.07.2021 23:12
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это не настоящий полковник - стрелять в спину...(
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18.07.2021 21:24 Ответить
вот только за то, что стрелял в спину и посадят... еслибы не в спину то вполне ещё бы отмазался т.к. на него напали и это видно.
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19.07.2021 03:46 Ответить
давайте каждому по пасталету выдадим и в наливайки отправим..
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18.07.2021 21:24 Ответить
это сколько же нудно пасталетов...?
миллиардов пять\пасталетов...\ хватит...?
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18.07.2021 21:31 Ответить
так предлагали же в Раде на полном серьезе всем желающим свободное владение пасталетами))...тогда все завсегдатаи наливаек, гендэлыков и шашлыков на природе- перестреляют и себя и себе подобных, так что и войны никакой не нужно))))
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19.07.2021 00:23 Ответить
ты слепой? у быдла пистолеты вон и так есть, а у тебя нету. Сиди печатай, клоун.
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19.07.2021 02:53 Ответить
Аты без пистолета ссышься, жена скалкой ******, или лыганы во дворе мелочь проверяют?, А ну попрыгай
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19.07.2021 09:56 Ответить
ты единомышленников ищешь или с какой целью интересуешься, клоун?
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19.07.2021 09:59 Ответить
я не интересуюсь, а ржу с таких имбецилов =)
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19.07.2021 10:03 Ответить
так скажи мне это в глаза, поржОм вместе.
интернетный воен.
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19.07.2021 10:53 Ответить
вибачте, що не всі такі рембо, як ви, і не можуть голими руками захиститись від нападу групи осіб, особливо якщо вони озброєні хоча б одним ножем.
я так бачу, що ви доки самі не опинитесь в такій ситуації, будете і надалі вважати, що їх не існує. що ж, бажаю, щоб кривдники були милосердними і вижити, якщо таки опинитесь
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19.07.2021 12:15 Ответить
ви самі розумієте що пишете? через ваше невігластво і неосвідченність у нормальних людей ще довго не буде нормальних інструментів для самозахисту.
якщо для вас життя ваше та вашої сім'ї нічого не коштує і ви не готові його захищати - це не означає, що у інших так само
пропонували володіння короткоствольною зброєю (це не обов'язково пістолети) для тих, хто досяг 28 річного віку та володіє вогнепальною зброєю принаймні 5 років. також процедура отримання дозволу майже не змінюється. вам все ще потрібні довідки від лікарів, про несудимість, страховка, про проходження курсів. також ви б не смогли отримати дозвіл, якщо у вас були б адміністративні правопорушення за певними статтями за останній рік.
по-вашому це всім, хто бажає та вільне? навіть в США немає вільного володіння
як ви собі уявляєте, щоб завсєгдатаї купили пістолет, який коштує 1000-1500 баксів + сейф + довідки + кобура ? чому ці завсігдатаї прямо зараз вже не купили собі по травмату? дешевше та не складно придбати
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19.07.2021 12:13 Ответить
дядька, ты это, поостынь малеха, сходи ото в гэнделык какой вечерком или на свадьбу сельскую, храмовый праздник в селе, да и в нехрамовый можешь вечерочком в село какое побольше иль среднее даже зайти, прогуляться околицами или центром тамошним,городок р-ный какой посети, дискотеку молодняцкую тамошнюю, ресторан-кафешку дешевые...тебя никакой пасталет там не спасет, если форма носа твоего или ушей, кому то из "вгАчаных", бухих то есть, не понравится )))..да что уж там.. на шашлыки выйди на природу с друзяками- -подружками, в места массовой их жарки, на берегах рек и озер)))...тебе твой пасталет там знаешь сам куда засунут?)))... ..только дежурство отрядов крепких ментов в таких ,и похожих местах, спасет тебя от увечья...со знанием дела говорю! ..))
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19.07.2021 15:13 Ответить
та я так і зрозумів що із знанням справи пишете. терпіть далі, чекайте на ментів.
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19.07.2021 17:15 Ответить
я по другому пути пошел))с детства еще, но таких на страну не так уж и много)))...но пасталета в кармане не только навредит, но еще и усугубит, я хорошо знаю нравы этой публики, а их млн....ы....))..вспомните Стерненку...
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19.07.2021 17:56 Ответить
з дитинства терплячі, зрозумів
а зі стерненком шо сталось?
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19.07.2021 18:43 Ответить
скорее "нетерплячи")), но это отдельная тема, не для пропагады здесь..а что с ним случилось?) а у него не пасталет был, а какой то, с допустимой длины лезвием, ножик перочинный китайский, до сих пор по следакам да судам. какой уже год, тягают, был бы пасталет, уже б давно сидел и без вариантов даже ..погугли...
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19.07.2021 18:52 Ответить
да вы их и так каждому желающему продаете, и уже давно. хочешь - травмат, хочешь - короткоствол, любой каприз за деньги клиента.
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19.07.2021 00:56 Ответить
херню то не пори, речь о разрешении идет....травмат это говно для детей против нарезного..
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19.07.2021 01:25 Ответить
закрыть нужно гендели которые на каждом углу и тогда будет мир и спокойствие, каждый день в таких забегаловках режут убивают, здесь человек достал пистолет бладаря чему возможно остался жить, следствие ещё докажет, что там было! Я видел стреляшего ибо был тамже в тоже время, там обычнй мелкий дед работающий на шиномонтажке и вот ни с того ни с сего он напал на двух вдвое больших его которые лезли к нему в помещение?
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19.07.2021 03:41 Ответить
обычный дед с шиномонтажки так же похож на журналиста, как стрельба в спину - на самооборону
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19.07.2021 04:44 Ответить
я нигде и не писал, что там самооброна без превышения, если бы в спину не стрелял то ещё бы был шанс бодаться а вот то, что на него напали - факт и следствие установит, что и "жертвы" не такие уж белые и пушыстые, как здесь рисуют.
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19.07.2021 07:19 Ответить
ну если сертификатом стрелять, то так и есть, да только кто им стреляет. А вот если несертификат на 200-250 а то и 300Дж, да с близкого расстояния, то не такая уж и большая разница с нарезным.
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19.07.2021 04:41 Ответить
"кто стреляет" - я стреляю и то редко. Сколкьо там сертификат 80? на райберте не сертификат 120 можно купить, НО где это 200-300? Что за бред и какой ствол это выдержит?
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19.07.2021 07:17 Ответить
...неее)), млн. 15-20 хватит пасталетиков то ..и гэндэлыков побольше пооткрыть с ...водка без пива, деньги на ветер)))..
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18.07.2021 21:40 Ответить
ты думаешь во всём мире в генделики ходит 15-20 млн...?
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18.07.2021 21:44 Ответить
ну я же не обо всем мире))))
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18.07.2021 21:49 Ответить
ты думаешь что в других странах живут инопланетяне...?
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18.07.2021 21:52 Ответить
меня мало интересуют другие страны...))...у всех разное восприятие мира и нравы разные...
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18.07.2021 22:19 Ответить
да он особо не думает, под каждой новостью он и его клоны такое печатают... школота на каникулах...
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19.07.2021 02:54 Ответить
Не, я фигею, Клава, покушение на убийство у них хулиганка.
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18.07.2021 22:20 Ответить
да ты постоянно фигеешь, это всё из-за отсутсвия мозга. Там ещё следствие покажет, почему он стрелял ибо на видео видно как они ломятся к нему в помещение (шиномонтаж), они на него напали а не он на них.
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19.07.2021 03:45 Ответить
Зато в Германии негры немцев линчуют!
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18.07.2021 23:12 Ответить
 
 