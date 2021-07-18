Конфликт между мужчинами на Черкасщине закончился стрельбой - два человека госпитализированы, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
18 июля в Черкассах между тремя мужчинами произошел конфликт со стрельбой. Инцидент произошел на улице Дахновской в районе магазина "Лесной". Пострадало 2 человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Черкасской области.
"Предварительно установлено, что около 15.00 между тремя мужчинами [...] возник конфликт. В этот момент один из них достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов", – рассказал начальник регионального подразделения полиции Михаил Куратченко.
Двоих участников конфликта госпитализировали с повреждениями спины и головы, а стрелявшего, который пытался укрыться в лесу, полиция нашла с помощью служебных собак и задержала.
"Мы установили его личность. Это 48-летний местный житель. На месте, где произошло событие, мы изъяли несколько гильз. Причины конфликта выясняют следователи", – сообщил Куратченко.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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миллиардов пять\пасталетов...\ хватит...?
интернетный воен.
я так бачу, що ви доки самі не опинитесь в такій ситуації, будете і надалі вважати, що їх не існує. що ж, бажаю, щоб кривдники були милосердними і вижити, якщо таки опинитесь
якщо для вас життя ваше та вашої сім'ї нічого не коштує і ви не готові його захищати - це не означає, що у інших так само
пропонували володіння короткоствольною зброєю (це не обов'язково пістолети) для тих, хто досяг 28 річного віку та володіє вогнепальною зброєю принаймні 5 років. також процедура отримання дозволу майже не змінюється. вам все ще потрібні довідки від лікарів, про несудимість, страховка, про проходження курсів. також ви б не смогли отримати дозвіл, якщо у вас були б адміністративні правопорушення за певними статтями за останній рік.
по-вашому це всім, хто бажає та вільне? навіть в США немає вільного володіння
як ви собі уявляєте, щоб завсєгдатаї купили пістолет, який коштує 1000-1500 баксів + сейф + довідки + кобура ? чому ці завсігдатаї прямо зараз вже не купили собі по травмату? дешевше та не складно придбати
а зі стерненком шо сталось?