ДТП у Харківській області - одна людина загинула, четверо травмовано, - Нацполіція. ФОТО

У неділю вдень у Харківській області на автодорозі Піщанка-Карлівка-Полтава сталася ДТП за участю автомобілів Renault Sandero і Dacia Logan, в результаті якої 1 людина загинула, ще четверо, в тому числі дворічна дитина, госпіталізовані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про зіткнення автомобілів надійшло близько 12:30.

"В результаті зіткнення транспортних засобів в медустанови були госпіталізовані обидва водії (25 і 48 років. - Ред.) і троє пасажирок автомобіля" Dacia Logan "(46, 20 і 2 років). Водій Renault Sandero через деякий час помер в лікарні", - йдеться в повідомленні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Також читайте: Водій комбайна загинув у ДТП на Харківщині, - ДСНС. ФОТО



