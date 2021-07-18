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Новини Фото ДТП
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ДТП у Харківській області - одна людина загинула, четверо травмовано, - Нацполіція. ФОТО

У неділю вдень у Харківській області на автодорозі Піщанка-Карлівка-Полтава сталася ДТП за участю автомобілів Renault Sandero і Dacia Logan, в результаті якої 1 людина загинула, ще четверо, в тому числі дворічна дитина, госпіталізовані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про зіткнення автомобілів надійшло близько 12:30.

"В результаті зіткнення транспортних засобів в медустанови були госпіталізовані обидва водії (25 і 48 років. - Ред.) і троє пасажирок автомобіля" Dacia Logan "(46, 20 і 2 років). Водій Renault Sandero через деякий час помер в лікарні", - йдеться в повідомленні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Також читайте: Водій комбайна загинув у ДТП на Харківщині, - ДСНС. ФОТО

ДТП у Харківській області - одна людина загинула, четверо травмовано, - Нацполіція 01
ДТП у Харківській області - одна людина загинула, четверо травмовано, - Нацполіція 02

ДТП (4480) Харківщина (6054)


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Была выгода от карантина -- резкое снижение ДТП. ...по крайней мере в Германии...
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18.07.2021 23:35 Відповісти
А у нас карантин не карантин.
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18.07.2021 23:46 Відповісти
Є гарне прислів'я для водіїв: "Не поспішай - тебе чекають вдома".
Сумно коли гинуть люди так безглуздо.
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19.07.2021 02:08 Відповісти
Швидше їдеш, повільніше несуть. Якось став свідком. Подіяло залізно.
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19.07.2021 02:39 Відповісти
это для водителей..на дебилов это не действует...а судя по фото на таких корытах летать могли только дебилы..
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19.07.2021 08:06 Відповісти
но ведь явно лобовое, дорога на 2 полосы, значит обгон и по встречке встретились..., кто-то мне рассказывал, что в Израиле на таких дорогах - посередине двойная сплошная, может это выход?
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19.07.2021 09:34 Відповісти
 
 