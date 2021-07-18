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Новости Фото ДТП
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ДТП в Харьковской области - один человек погиб, четверо травмировано, - Нацполиция. ФОТО

В воскресенье днем в Харьковской области на автодороге Пещанка-Карловка-Полтава произошло ДТП с участием автомобилей Renault Sandero и Dacia Logan, в результате которого 1 человек погиб, еще четверо, в том числе двухлетний ребенок, госпитализированы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о столкновении автомобилей поступило около 12:30.

"В результате столкновения транспортных средств в медучреждения были госпитализированы оба водителя (25 и 48 лет - ИФ) и трое пассажирок автомобиля "Dacia Logan" (46, 20 и 2 лет). Водитель Renault Sandero через некоторое время скончался в больнице", - говорится в сообщении.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Также смотрите: Водитель комбайна погиб в ДТП на Харьковщине, - ГСЧС. ФОТО

ДТП в Харьковской области - один человек погиб, четверо травмировано, - Нацполиция 01
ДТП в Харьковской области - один человек погиб, четверо травмировано, - Нацполиция 02

ДТП (7684) Харьковщина (5577)


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Была выгода от карантина -- резкое снижение ДТП. ...по крайней мере в Германии...
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18.07.2021 23:35 Ответить
А у нас карантин не карантин.
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18.07.2021 23:46 Ответить
Є гарне прислів'я для водіїв: "Не поспішай - тебе чекають вдома".
Сумно коли гинуть люди так безглуздо.
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19.07.2021 02:08 Ответить
Швидше їдеш, повільніше несуть. Якось став свідком. Подіяло залізно.
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19.07.2021 02:39 Ответить
это для водителей..на дебилов это не действует...а судя по фото на таких корытах летать могли только дебилы..
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19.07.2021 08:06 Ответить
но ведь явно лобовое, дорога на 2 полосы, значит обгон и по встречке встретились..., кто-то мне рассказывал, что в Израиле на таких дорогах - посередине двойная сплошная, может это выход?
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19.07.2021 09:34 Ответить
 
 