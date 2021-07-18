ДТП в Харьковской области - один человек погиб, четверо травмировано, - Нацполиция. ФОТО
В воскресенье днем в Харьковской области на автодороге Пещанка-Карловка-Полтава произошло ДТП с участием автомобилей Renault Sandero и Dacia Logan, в результате которого 1 человек погиб, еще четверо, в том числе двухлетний ребенок, госпитализированы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о столкновении автомобилей поступило около 12:30.
"В результате столкновения транспортных средств в медучреждения были госпитализированы оба водителя (25 и 48 лет - ИФ) и трое пассажирок автомобиля "Dacia Logan" (46, 20 и 2 лет). Водитель Renault Sandero через некоторое время скончался в больнице", - говорится в сообщении.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
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Сумно коли гинуть люди так безглуздо.