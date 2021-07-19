Mitsubishi врізався у стіну в Дніпрі: загинули дві жінки. ВІДЕО камер спостереження
У Дніпрі сталася ДТП, в результаті якої загинули дві жінки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.
За даними поліції, ДТП сталася сьогодні, 19 липня, близько 7:45 на вул. Січеславська Набережна м. Дніпро.
Попередньо встановлено, що 43-річна водійка автомобіля Miтsubishi Lanser не впоралася з керуванням, на закругленні виїхала за межі проїзної частини та скоїла зіткнення зі стіною.
Внаслідок ДТП водійка та її пасажирка – невстановлена жінка, від травм загинули на місці події.
Встановлюються всі обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Топ коментарі
+17 Омерзительный
показати весь коментар19.07.2021 14:49 Відповісти Посилання
+15 Рома Маестро
показати весь коментар19.07.2021 14:52 Відповісти Посилання
+13 Підлога Маккартні
показати весь коментар19.07.2021 14:55 Відповісти Посилання
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Девушка водитель конечно же повела себя довольно странно. Такое чувство, что уже была не под контролем, т.к. ехала тупо прямо и даже с ускорением перед самым ударом. Очень жаль.
Машина не меняла траектории движения. Мне кажется, что там с водителем стало что-то не то.