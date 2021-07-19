Mitsubishi врізався у стіну в Дніпрі: загинули дві жінки. ВІДЕО камер спостереження

У Дніпрі сталася ДТП, в результаті якої загинули дві жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

За даними поліції, ДТП сталася сьогодні, 19 липня, близько 7:45 на вул. Січеславська Набережна м. Дніпро.

Попередньо встановлено, що 43-річна водійка автомобіля Miтsubishi Lanser не впоралася з керуванням, на закругленні виїхала за межі проїзної частини та скоїла зіткнення зі стіною.

Внаслідок ДТП водійка та її пасажирка – невстановлена жінка, від травм загинули на місці події.

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Встановлюються всі обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.