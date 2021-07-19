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П'яний чоловік стріляв з балкона багатоповерхівки в Івано-Франківську. ФОТО

Близько другої години ночі чоловік влаштував стрілянину з травматичного пістолета. Справу розслідують за статтею про хуліганство.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"18 липня о 1:50 надійшло повідомлення на лінію "102", що по вулиці Урожайна невідомий чоловік здійснює постріли з балкона будинку. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, оперативні працівники та експерт-криміналіст", - сказано в повідомленні.

Слідчі швидко з'ясували, що стріляв 31-річний місцевий житель, і що він був п'яний. "Травмат" у нього вилучили і направили на експертизу.

Справу розслідують за ч. 1 ст. 296 (хуліганство). Івано-франківцю може загрожувати від штрафу в 8500 грн до обмеження волі на 5 років.

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Пяний чоловік стріляв з балкона багатоповерхівки в Івано-Франківську 01
Пяний чоловік стріляв з балкона багатоповерхівки в Івано-Франківську 02

Автор: 

Івано-Франківськ (523) Нацполіція (15267) стрілянина (1794) хуліганство (235)


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Топ коментарі
+6
Москаля вчуяв...
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19.07.2021 17:57 Відповісти
+5
Може воно й так. Але чоловік трохи випив, а тутачкі москалем засмерділо, аж з балкону дістало. Ну от шо йому робити?! Тікі шо вштрелити туди, де воняє. Ну й хто ж його засудить?)
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19.07.2021 18:28 Відповісти
+5
Вот а было бы у дяди легальное оружие, стрелял бы боевыми! Скорей раздать по пекалю всем "адекватам" котрые его так жаждут: пожилым ковбоям, энурезным юнцам, б/у гопоте, офисным додикам и т.д.они быстро наведут порядок
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19.07.2021 19:06 Відповісти
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Москаля вчуяв...
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19.07.2021 17:57 Відповісти
Белочка на балконе референдум хотела провести...
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19.07.2021 19:39 Відповісти
"Резинка" в любом случае - это подстава её же владельца.
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19.07.2021 18:04 Відповісти
самий набожний регіон УкраЇни!
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19.07.2021 18:15 Відповісти
Може воно й так. Але чоловік трохи випив, а тутачкі москалем засмерділо, аж з балкону дістало. Ну от шо йому робити?! Тікі шо вштрелити туди, де воняє. Ну й хто ж його засудить?)
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19.07.2021 18:28 Відповісти
Надо всем огнестрельное оружие раздать. Бесплатно.
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19.07.2021 19:02 Відповісти
А кто не будет брать, отключим газ!
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19.07.2021 19:04 Відповісти
Вот а было бы у дяди легальное оружие, стрелял бы боевыми! Скорей раздать по пекалю всем "адекватам" котрые его так жаждут: пожилым ковбоям, энурезным юнцам, б/у гопоте, офисным додикам и т.д.они быстро наведут порядок
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19.07.2021 19:06 Відповісти
дурнику, до чого тут пістолети?
він і зараз може піти купити нарізний карабін і стріляти з балкону куди завгодно. чого він цього не зробив? а якщо зможе купити пістолета за 1000 баксів, то одразу придбає і почне з балкону шмаляти?
залиште свої фантазії при собі
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19.07.2021 19:40 Відповісти
После "дурнику" далее не читал, бо понятно что лошок пишет раз так начинает... Мы похоже в разных весовых категориях
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19.07.2021 19:55 Відповісти
молодець. по складах читав і втомився?
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19.07.2021 20:17 Відповісти
Для чого туди приїхало сразу скільки груп? Достатньо одній, вірніше одного, снайпера. Ну не може ЛЮДИНА просто так з балкона шмаляти, навіть п'яною.
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19.07.2021 19:12 Відповісти
Хочу у Франківськ
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19.07.2021 20:02 Відповісти
Українцям вільний доступ до зброї, і то негайно, тоді алкоголіки, наркомани і просто ідіоти будуть нас ,,веселить" щодня і щогодини.
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19.07.2021 21:31 Відповісти
Все решается просто...Пьяный или обдолбыш с оружием 5 лет + частичное ограничение прав и свобод...имеешь ствол. к тебе в любой момент могут прийти менты домой и попросить показать состояние оружия...спросить где и когда стрелляли...
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19.07.2021 21:39 Відповісти
у нас і так вільний доступ до зброї, як у США (окрім короткоствольної зброї). я про законослухняних громадян, що не мають проблем із психікою та наркотиками. а ви про кого?
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20.07.2021 00:37 Відповісти
Яка *********, якщо це конкретна стаття 174 КУпАП.
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20.07.2021 12:02 Відповісти
 
 