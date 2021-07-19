П'яний чоловік стріляв з балкона багатоповерхівки в Івано-Франківську. ФОТО
Близько другої години ночі чоловік влаштував стрілянину з травматичного пістолета. Справу розслідують за статтею про хуліганство.
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.
"18 липня о 1:50 надійшло повідомлення на лінію "102", що по вулиці Урожайна невідомий чоловік здійснює постріли з балкона будинку. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, оперативні працівники та експерт-криміналіст", - сказано в повідомленні.
Слідчі швидко з'ясували, що стріляв 31-річний місцевий житель, і що він був п'яний. "Травмат" у нього вилучили і направили на експертизу.
Справу розслідують за ч. 1 ст. 296 (хуліганство). Івано-франківцю може загрожувати від штрафу в 8500 грн до обмеження волі на 5 років.
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він і зараз може піти купити нарізний карабін і стріляти з балкону куди завгодно. чого він цього не зробив? а якщо зможе купити пістолета за 1000 баксів, то одразу придбає і почне з балкону шмаляти?
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