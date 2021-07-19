П'яний чоловік стріляв з балкона багатоповерхівки в Івано-Франківську. ФОТО

Близько другої години ночі чоловік влаштував стрілянину з травматичного пістолета. Справу розслідують за статтею про хуліганство.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"18 липня о 1:50 надійшло повідомлення на лінію "102", що по вулиці Урожайна невідомий чоловік здійснює постріли з балкона будинку. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, оперативні працівники та експерт-криміналіст", - сказано в повідомленні.

Слідчі швидко з'ясували, що стріляв 31-річний місцевий житель, і що він був п'яний. "Травмат" у нього вилучили і направили на експертизу.

Справу розслідують за ч. 1 ст. 296 (хуліганство). Івано-франківцю може загрожувати від штрафу в 8500 грн до обмеження волі на 5 років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Конфлікт між чоловіками на Черкащині закінчився стріляниною - двох людей госпіталізували, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж



