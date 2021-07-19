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Пьяный мужчина стрелял с балкона многоэтажки в Ивано-Франковске. ФОТО

Около двух часов ночи мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета. Дело расследуют по статье о хулиганстве.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"18 июля в 1:50 поступило сообщение на линию "102", что по улице Урожайная неизвестный мужчина осуществляет выстрелы с балкона дома. На место происшествия немедленно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, оперативные работники и эксперт-криминалист", - сказано в сообщении.

Следователи быстро выяснили, что стрелял 31-летний местный житель, и что он был пьян. "Травмат" у него изъяли и направили на экспертизу.

Дело расследуют по ч. 1 ст. 296 (хулиганство). Ивано-франковцу может грозить от штрафа в 8500 грн до ограничения свободы на 5 лет.

Смотрите: Конфликт между мужчинами на Черкасщине закончился стрельбой - два человека госпитализированы, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пьяный мужчина стрелял с балкона многоэтажки в Ивано-Франковске 01
Пьяный мужчина стрелял с балкона многоэтажки в Ивано-Франковске 02

Автор: 

Ивано-Франковск (833) Нацполиция (16553) стрельба (3267) хулиганство (354)


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Топ комментарии
+6
Москаля вчуяв...
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19.07.2021 17:57 Ответить
+5
Може воно й так. Але чоловік трохи випив, а тутачкі москалем засмерділо, аж з балкону дістало. Ну от шо йому робити?! Тікі шо вштрелити туди, де воняє. Ну й хто ж його засудить?)
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19.07.2021 18:28 Ответить
+5
Вот а было бы у дяди легальное оружие, стрелял бы боевыми! Скорей раздать по пекалю всем "адекватам" котрые его так жаждут: пожилым ковбоям, энурезным юнцам, б/у гопоте, офисным додикам и т.д.они быстро наведут порядок
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19.07.2021 19:06 Ответить
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Москаля вчуяв...
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19.07.2021 17:57 Ответить
Белочка на балконе референдум хотела провести...
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19.07.2021 19:39 Ответить
"Резинка" в любом случае - это подстава её же владельца.
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19.07.2021 18:04 Ответить
самий набожний регіон УкраЇни!
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19.07.2021 18:15 Ответить
Може воно й так. Але чоловік трохи випив, а тутачкі москалем засмерділо, аж з балкону дістало. Ну от шо йому робити?! Тікі шо вштрелити туди, де воняє. Ну й хто ж його засудить?)
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19.07.2021 18:28 Ответить
Надо всем огнестрельное оружие раздать. Бесплатно.
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19.07.2021 19:02 Ответить
А кто не будет брать, отключим газ!
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19.07.2021 19:04 Ответить
Вот а было бы у дяди легальное оружие, стрелял бы боевыми! Скорей раздать по пекалю всем "адекватам" котрые его так жаждут: пожилым ковбоям, энурезным юнцам, б/у гопоте, офисным додикам и т.д.они быстро наведут порядок
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19.07.2021 19:06 Ответить
дурнику, до чого тут пістолети?
він і зараз може піти купити нарізний карабін і стріляти з балкону куди завгодно. чого він цього не зробив? а якщо зможе купити пістолета за 1000 баксів, то одразу придбає і почне з балкону шмаляти?
залиште свої фантазії при собі
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19.07.2021 19:40 Ответить
После "дурнику" далее не читал, бо понятно что лошок пишет раз так начинает... Мы похоже в разных весовых категориях
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19.07.2021 19:55 Ответить
молодець. по складах читав і втомився?
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19.07.2021 20:17 Ответить
Для чого туди приїхало сразу скільки груп? Достатньо одній, вірніше одного, снайпера. Ну не може ЛЮДИНА просто так з балкона шмаляти, навіть п'яною.
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19.07.2021 19:12 Ответить
Хочу у Франківськ
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19.07.2021 20:02 Ответить
Українцям вільний доступ до зброї, і то негайно, тоді алкоголіки, наркомани і просто ідіоти будуть нас ,,веселить" щодня і щогодини.
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19.07.2021 21:31 Ответить
Все решается просто...Пьяный или обдолбыш с оружием 5 лет + частичное ограничение прав и свобод...имеешь ствол. к тебе в любой момент могут прийти менты домой и попросить показать состояние оружия...спросить где и когда стрелляли...
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19.07.2021 21:39 Ответить
у нас і так вільний доступ до зброї, як у США (окрім короткоствольної зброї). я про законослухняних громадян, що не мають проблем із психікою та наркотиками. а ви про кого?
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20.07.2021 00:37 Ответить
Яка *********, якщо це конкретна стаття 174 КУпАП.
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20.07.2021 12:02 Ответить
 
 