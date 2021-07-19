Пьяный мужчина стрелял с балкона многоэтажки в Ивано-Франковске. ФОТО
Около двух часов ночи мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета. Дело расследуют по статье о хулиганстве.
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.
"18 июля в 1:50 поступило сообщение на линию "102", что по улице Урожайная неизвестный мужчина осуществляет выстрелы с балкона дома. На место происшествия немедленно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, оперативные работники и эксперт-криминалист", - сказано в сообщении.
Следователи быстро выяснили, что стрелял 31-летний местный житель, и что он был пьян. "Травмат" у него изъяли и направили на экспертизу.
Дело расследуют по ч. 1 ст. 296 (хулиганство). Ивано-франковцу может грозить от штрафа в 8500 грн до ограничения свободы на 5 лет.
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він і зараз може піти купити нарізний карабін і стріляти з балкону куди завгодно. чого він цього не зробив? а якщо зможе купити пістолета за 1000 баксів, то одразу придбає і почне з балкону шмаляти?
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